CATA celebra su primer aniversario con arte digital, danza y tecnología

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) celebrará su primer aniversario con un evento especial que reunirá arte, música y tecnología en sus distintos espacios. La actividad tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre, a las 20, en la sede ubicada en Sarmiento 613, y tendrá como uno de sus principales momentos la inauguración de la instalación de arte digital "CATA, territorio sensible".

La celebración estará organizada en diferentes momentos y espacios dentro del edificio, con una programación que propone integrar expresiones artísticas y recursos tecnológicos. De esta manera, el aniversario no se limitará a una instancia conmemorativa, sino que estará acompañado por una propuesta artística especialmente desarrollada para la ocasión.

El recorrido comenzará en el Patio de las Palmeras, donde se realizarán las palabras de bienvenida por parte de las autoridades. En ese mismo espacio se presentará un espectáculo de danza a cargo del estudio de malambo Chúcaros, dirigido por Fernando Desanti.

La danza será así uno de los primeros componentes de una jornada que luego trasladará su eje hacia una experiencia de arte digital inmersiva.

"CATA, territorio sensible": una mirada desde los sentidos

El segundo patio interno de CATA será el escenario elegido para la inauguración de "CATA, territorio sensible", una instalación de arte digital inmersiva que propone acercarse a Catamarca desde una perspectiva vinculada con los sentidos.

La propuesta invita a no limitar la experiencia a la observación del territorio. Por el contrario, plantea la posibilidad de percibirlo, recorrerlo y descubrir las relaciones que lo atraviesan. La instalación audiovisual construye un paisaje inmersivo a partir de una combinación de imágenes, texturas, formas y sonidos vinculados con el territorio catamarqueño. Estos elementos se integran en una experiencia que busca presentar al territorio desde distintas dimensiones.

Uno de los aspectos centrales de la instalación es la integración entre naturaleza y cultura, concebidas como partes de un mismo ecosistema. A partir de esa articulación, el arte digital y la tecnología se incorporan como herramientas para ofrecer una experiencia contemporánea relacionada con la identidad de Catamarca.

La propuesta no se plantea únicamente desde la contemplación, sino que incorpora diferentes recursos para generar una experiencia que involucra al visitante y su relación con los elementos que conforman el territorio.

Una experiencia interactiva para los más chicos

La instalación audiovisual contará además con una segunda propuesta interactiva especialmente destinada al público infantil. En este espacio, los chicos podrán crear y colorear su propio poncho para luego observar cómo esa creación se transforma digitalmente y pasa a integrarse a una escena colectiva.

La iniciativa incorpora así tres componentes centrales: juego, creación y participación. La propuesta permite que el público infantil no sea solamente espectador de la instalación, sino que pueda intervenir en ella a partir de una producción propia.

El poncho, convertido en una creación digital, se incorporará posteriormente a una escena colectiva, generando una experiencia que combina la expresión individual con una construcción compartida. Esta propuesta forma parte de la instalación y amplía el modo de acercamiento a "CATA, territorio sensible", incorporando una dimensión participativa particularmente pensada para los niños.

Música y danza para acompañar la inauguración

La celebración del aniversario también contará con el acompañamiento de un cuadro musical de la Compañía Escénica, dirigida por la profesora Paula Novaro. La propuesta contará además con la asistencia de Juan Hernández Novaro y Micaela Reinoso, quienes participarán en el desarrollo de esta presentación.

De esta manera, la programación del aniversario reunirá diferentes disciplinas artísticas. La jornada tendrá al malambo como una de sus expresiones iniciales, con la participación del estudio Chúcaros, y sumará posteriormente el cuadro musical de la Compañía Escénica dentro del marco de la inauguración de la instalación digital.

La combinación de estas expresiones con la tecnología será uno de los rasgos distintivos de la celebración por el primer año de CATA.

La instalación permanecerá abierta durante 20 días

Luego de su inauguración el miércoles 23 de septiembre, "CATA, territorio sensible" permanecerá abierta al público durante 20 días. La continuidad de la instalación permitirá extender la experiencia más allá de la jornada aniversario y mantener disponible la propuesta de arte digital para quienes visiten CATA durante ese período.

El proyecto se incorpora de esta manera a la programación del centro y a su vínculo con la identidad catamarqueña, utilizando herramientas de arte digital y tecnología para generar nuevas formas de acercamiento al territorio.

Un año de encuentros en un edificio histórico

CATA fue inaugurado el 25 de septiembre de 2025, en el edificio histórico de la antigua Casa de Gobierno, convertido en un espacio destinado al encuentro entre cultura, patrimonio, turismo y tecnología.

Durante su primer año, el centro desarrolló una programación diversa, con actividades destinadas a distintos públicos y vinculadas con diferentes expresiones culturales. Entre las propuestas realizadas se incluyeron ciclos de cine, conciertos, encuentros de coros, talleres, muestras, presentaciones de libros, charlas y actividades para distintos públicos.

El recorrido del primer año incluyó numerosas iniciativas, entre ellas:

Los ciclos de cine dedicados a Sandro y Palito Ortega .

y . "Terror en el Valle" .

. "Mujeres en foco" .

. "Cine por la Memoria" .

. El encuentro de coros "Catamarca Da La Nota" .

. El concierto de música barroca y renacentista de La Follia .

. La propuesta acústica Lado B .

. Las actividades de Cantos y Sabores de Semana Santa.

A estas propuestas se sumaron iniciativas relacionadas con literatura, ciencia, patrimonio y producción cultural, ampliando los contenidos desarrollados por el centro durante su primer año de funcionamiento.

La actividad de CATA también incluyó el contacto con diferentes sectores de la comunidad. Durante este período, el espacio recibió visitas de escuelas, instituciones, turistas y familias, que recorrieron el edificio y participaron de las distintas propuestas.