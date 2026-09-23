La Feria del Libro vuelve a abrir espacio al cine, la memoria y el debate audiovisual

Del 7 al 11 de octubre, en el marco de la 18º Feria Provincial del Libro, el Espacio Bicentenario del Predio Ferial volverá a convertirse en escenario de una programación audiovisual que reunirá cortometrajes y películas destinados a públicos diversos.

La propuesta se desarrollará bajo el lema general de la feria, "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión", y buscará ampliar las formas de participación y expresión que atraviesan esta nueva edición del encuentro cultural. El Espacio Audiovisual tendrá propuestas con identidad local, pero también incluirá producciones y temáticas que permitirán reflexionar desde Catamarca sobre cuestiones de alcance más universal. La programación contempla desde películas destinadas a las infancias hasta clásicos del cine de terror que fueron censurados durante la última dictadura militar argentina.

A lo largo de los cinco días, el espacio no funcionará únicamente como una sala de proyección. La propuesta contempla también debate, reflexión y diálogo, con la participación de directores, realizadores, profesores de historia y especialistas que aportarán distintas miradas para contextualizar o analizar cada obra.

"Terror en el Valle" y los clásicos que fueron censurados

Uno de los ejes destacados será una sección especial del ciclo "Terror en el Valle", denominada "Bajo Censura". Allí se proyectarán tres películas clásicas del género que fueron censuradas por la última dictadura militar argentina o que sufrieron cortes realizados por el Ente de Clasificación Cinematográfica de la dictadura.

La propuesta no se limitará a la exhibición de las películas. Cada una de las proyecciones contará con una charla a cargo de profesores de historia, quienes brindarán un marco histórico sobre la censura en Argentina. La apertura de esta sección será el miércoles 7 de octubre con "Carrie" (1976), de Brian De Palma, con una conversación a cargo del profesor Marcelo Díaz.

La película presenta a Carrie White, una adolescente tímida y solitaria que vive bajo el dominio de su madre religiosa. Luego de ser humillada por sus compañeros durante el baile de graduación, la joven desata sus poderes telequinéticos.

La película tiene una duración de 1 hora y 38 minutos y está clasificada apta para mayores de 16 años. El jueves 8 será el turno de "Suspiria" (1977), de Darío Argento, con una conversación a cargo de la profesora Lourdes Aredes. La historia sigue a una estadounidense recién llegada a una prestigiosa academia alemana de ballet, donde descubre que la institución es una fachada para algo siniestro mientras se suceden horripilantes asesinatos.

Su duración es de 1 hora y 39 minutos y está destinada a mayores de 16 años. El cierre del especial "Bajo Censura" llegará el sábado 10 con "El amanecer de los muertos" (1978), de George A. Romero, junto a una conversación con el profesor Jorge Perea.

La película relata cómo dos agentes de Filadelfia, un reportero de tráfico y su novia, ejecutiva de televisión, buscan refugio en unos grandes almacenes cuando se desata una pandemia zombie. Tiene una duración de 2 horas y 7 minutos y está clasificada apta para mayores de 16 años.

Una programación pensada para los niños

El Espacio Audiovisual incluirá además una propuesta específica para los más chicos a través de la muestra Anima Latina, que reunirá cortometrajes para las infancias pertenecientes al Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

Esta propuesta podrá disfrutarse el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre, de 15 a 18 horas. La programación destinada a todo público continuará el jueves 8 con "El Gigante Egoísta" (2020), de Liliana Romero y Norman Ruiz, una adaptación de una historia de Oscar Wilde.

La película propone una historia atravesada por la magia, la amistad, la solidaridad y, especialmente, el respeto por la naturaleza. Uno de sus ejes es la importancia del orden de las cuatro estaciones del año para el funcionamiento y desarrollo de la vida.

La producción tiene una duración de 1 hora y 11 minutos y es apta para todo público. El sábado 10, también entre las 15 y las 18, se proyectará "El Patalarga" (2019), de Mercedes Moreira.

La historia transcurre en un típico pueblo donde los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga. Mientras para los padres se trata de un invento conveniente para evitar que los chicos molesten durante la siesta, Teto, Maru y Ramón descubrirán que el personaje realmente existe. Sin embargo, el Patalarga resultará ser, contrariamente a su apariencia, una bellísima persona con quien los niños establecerán un dulce vínculo de afecto. La película tiene una duración de 1 hora y 10 minutos y es apta para todo público.

Cine, psicoanálisis y una mirada sobre el presente

Otra de las propuestas centrales será el inicio del ciclo "Cine y Psicoanálisis: El Futuro Llegó", previsto para el viernes 9 de octubre. La apertura estará dedicada a Black Mirror, con la proyección de "Una pareja cualquiera", correspondiente al capítulo 1 de la temporada 7.

La actividad contará con la participación de la Dra. Mariela Nieva y Florencia Quiroga, quienes estarán a cargo de la conversación, mientras que Judith Quiroga Roger coordinará el encuentro. La propuesta es organizada por la Delegación Catamarca del Instituto Oscar Masotta 3, institución dedicada a la enseñanza y formación del psicoanálisis de orientación lacaniana en diferentes lugares del país.

El episodio plantea una sátira sobre el capitalismo y el actual modelo de suscripciones, como los utilizados por plataformas como Netflix o Spotify, trasladado directamente al ámbito de la salud y la supervivencia humana.

La historia muestra cómo la mercantilización de la salud afecta la dignidad, las finanzas y la vida de una pareja, al mismo tiempo que propone una crítica a la manera en que las grandes corporaciones explotan los lazos.

Homenaje a Pistún y producciones locales

El domingo 11, la programación tendrá un componente especialmente vinculado con la identidad catamarqueña a través de un homenaje a Pistún, Roberto Candelario Rodríguez Aybar, fotógrafo, ilustrador y personalidad del periodismo catamarqueño del siglo XX. Dentro de la programación de Vadercon, desde las 16 horas se presentará el documental "Pistún: Trazos de rebeldía", de Sebastián Espinosa, acompañado por una charla debate.

A las 16.40, también se proyectará el cortometraje "Cronovisor", de Bruno Carabajal, que contará igualmente con una charla debate. La jornada continuará por la tarde con una propuesta vinculada con el cine documental y la antropología.

"Plesiosaurios Vivos", misterio y antropología

A partir de las 19 y hasta las 22 horas del domingo 11, se proyectará "Plesiosaurios Vivos" (2025), de Magrio González e Iris Serrano.

La actividad incluirá una charla con los realizadores y con integrantes del equipo de Dirección de Antropología de la provincia. El documental parte de las historias de monstruos acuáticos, entre ellas Nessie, en Escocia, y Nahuelito, en Argentina, para reconstruir el relato de una expedición organizada en 1922 por el director del zoológico de Buenos Aires con el objetivo de cazar un plesiosaurio vivo en la Patagonia.

La producción tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y está clasificada apta para mayores de 12 años.