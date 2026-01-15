Catamarca: la 55° Fiesta Nacional del Poncho se realizará del 17 al 26 de julio

Catamarca comenzó a palpitar una nueva edición de su evento cultural más emblemático. La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se llevará a cabo del 17 al 26 de julio y volverá a posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos y culturales del invierno en la Argentina. Durante diez días y diez noches, la capital provincial será el epicentro de una celebración que pone en valor la identidad, el trabajo artesanal y las expresiones culturales que definen a la provincia.

La confirmación anticipada de la fecha marca el inicio formal de la organización de uno de los eventos más convocantes del calendario cultural argentino. La Fiesta del Poncho no solo representa una manifestación artística y cultural, sino que también constituye un motor clave para la economía local, al generar un fuerte impacto en el sector turístico, comercial y gastronómico, con la llegada de miles de visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

En este contexto, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Daiana Roldán, destacó la importancia de definir con antelación el cronograma del evento. "Definir la fecha con anticipación es clave para facilitar la planificación de turistas, prestadores, artesanos, productores culturales y de todos los actores que forman parte de la fiesta", señaló la funcionaria, al remarcar el carácter integral que tiene la celebración.

El anuncio también permite articular con tiempo las acciones de promoción turística previstas para esta etapa del año, con el objetivo de posicionar a la Fiesta del Poncho y a Catamarca como una de las principales opciones para las vacaciones de invierno. En ese marco, se prevé el desarrollo de campañas y actividades promocionales en distintos puntos del país, incluyendo la costa argentina, con presencia en destinos como Pinamar, en el marco de acciones conjuntas impulsadas por las provincias que integran el Norte Grande.

Julio representa la temporada alta para el turismo en Catamarca, tanto por las condiciones climáticas favorables como por el atractivo que genera la Fiesta del Poncho. Se trata de una celebración que se realiza de manera ininterrumpida desde 1967, con el objetivo inicial de poner en valor el arte textil catamarqueño. Con el paso de los años, el evento experimentó un crecimiento sostenido, ampliando su propuesta y consolidándose como un espacio de referencia para la cultura y la producción artesanal del país.

Actualmente, la fiesta se desarrolla en un Predio Ferial especialmente diseñado para albergar la magnitud del evento. El espacio cuenta con escenarios de primer nivel para espectáculos musicales y de danza, más de 700 artesanos y expositores de todo el país, propuestas gastronómicas con sabores regionales, espacios institucionales, una feria de promoción turística y un museo permanente dedicado a la historia y evolución de la Fiesta del Poncho.

Los artesanos y artesanas constituyen el corazón de la celebración. A través de sus creaciones, transmiten saberes ancestrales y expresan la identidad cultural de Catamarca, convirtiendo al Poncho en un punto de encuentro entre tradición e innovación. A esta propuesta se suman la música, la danza y la gastronomía típica, que invitan a vivir una experiencia integral y profundamente catamarqueña.

Con la fecha ya confirmada, la edición 2026 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comienza a proyectarse como una nueva oportunidad para mostrar al país y al mundo la riqueza cultural de Catamarca, celebrar el trabajo artesanal y fortalecer el sentido de identidad que distingue a la provincia.