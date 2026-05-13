Spasiuk, Nadia Larcher y Dellamea protagonizarán la noche del sábado del Poncho

La edición 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa consolidando una programación artística marcada por la presencia de referentes de la música argentina y por propuestas que buscan poner en valor la diversidad cultural del país. En ese contexto, el sábado 18 de julio tendrá lugar una de las presentaciones especiales del festival con la llegada de "Música Argentina", un espectáculo encabezado por Chango Spasiuk junto a la cantora catamarqueña Nadia Larcher y el músico Marcelo Dellamea.

El encuentro musical reunirá sobre el Escenario Mayor a tres artistas provenientes de distintos territorios argentinos: Misiones, Catamarca y Chaco. La propuesta buscará construir un recorrido sonoro atravesado por composiciones propias, canciones emblemáticas del repertorio popular y momentos de intercambio artístico concebidos especialmente para esta presentación en la Fiesta del Poncho.

La organización confirmó que el concierto formará parte de la programación central de la fiesta cultural más importante del invierno argentino, que se desarrollará del 17 al 26 de julio en Catamarca y volverá a convocar a miles de personas alrededor de la música, la danza, las artesanías y las expresiones culturales de todo el país.

Un concierto pensado desde la raíz y el encuentro

"Música Argentina" fue definida por sus propios protagonistas como "un ritual sonoro; una mirada honesta a la música de raíz". La propuesta artística estará guiada por la mirada musical de Chango Spasiuk, reconocido por su trabajo vinculado a la exploración de las identidades sonoras argentinas y latinoamericanas.

A partir de esa construcción artística, el espectáculo buscará enlazar diferentes paisajes culturales del país mediante un formato íntimo y especialmente pensado para la escucha. La estructura del concierto combinará piezas instrumentales, canciones, dúos y momentos solistas, generando un diálogo permanente entre los músicos y las distintas tradiciones musicales que representan.

La presencia de Nadia Larcher aportará la identidad catamarqueña dentro de un proyecto que apuesta a la integración cultural de distintas regiones argentinas. La cantora fue destacada en la presentación oficial como una de las voces más importantes de la música argentina actual y compartirá escenario con la sensibilidad artística de Marcelo Dellamea y el universo sonoro del acordeón de Spasiuk.

El espectáculo se propone así como una experiencia que atraviesa memorias, territorios y tradiciones, articulando diferentes formas de entender la música popular argentina desde una perspectiva contemporánea y profundamente ligada a las raíces culturales.

La Fiesta del Poncho y una edición especial

La edición número 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a reunir en Catamarca a destacados artistas nacionales y provinciales en diez jornadas donde la cultura será protagonista central. La música y la danza convivirán nuevamente con las artesanías y las expresiones tradicionales que caracterizan al evento.

En este marco, la incorporación de "Música Argentina" suma una propuesta artística que pone el foco en la diversidad cultural y en la construcción de un repertorio compartido entre distintas regiones del país. El encuentro entre artistas de Misiones, Catamarca y Chaco representa también una síntesis federal dentro de la programación del festival.

La organización del evento remarcó que esta presentación será una de las propuestas especiales de la edición 2026, consolidando un espacio donde convivirán tanto grandes figuras populares como proyectos artísticos vinculados a la exploración de las músicas de raíz.

La experiencia musical de los territorios

El concierto buscará construir un puente entre distintas identidades culturales argentinas a través de un formato que privilegia el encuentro y el intercambio artístico. Las composiciones propias convivirán con obras esenciales del repertorio popular en una puesta especialmente diseñada para esta ocasión.

El acordeón de Chango Spasiuk, la voz de Nadia Larcher y la sensibilidad musical de Marcelo Dellamea serán los ejes de una presentación que buscará reflejar la riqueza cultural de diferentes regiones del país. La propuesta pondrá en escena una construcción colectiva donde las canciones, los instrumentos y las interpretaciones dialogarán entre sí en un mismo recorrido artístico.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá así a consolidarse como un espacio de encuentro entre distintas expresiones culturales argentinas, reuniendo en Catamarca a artistas, públicos y tradiciones en uno de los festivales más importantes del país.

Entradas y canales oficiales

La organización informó que las entradas para la edición 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets.

Asimismo, toda la programación oficial y las novedades vinculadas al festival podrán seguirse mediante los canales institucionales del evento:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

fiestadelponcho.gob.ar Instagram: @fiestanacionaldelponcho

@fiestanacionaldelponcho Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho Tik Tok: @fiestanacionaldelponcho

Con esta nueva confirmación artística, la Fiesta del Poncho suma una propuesta que apuesta a la sensibilidad, la raíz y la construcción de un mapa sonoro argentino capaz de unir territorios, memorias y tradiciones en una misma noche sobre el Escenario Mayor.