Scottie P llega a "Nuestras Voces" 2026 para poner la música urbana catamarqueña

El ciclo audiovisual "Nuestras Voces" continúa consolidándose como uno de los espacios culturales destinados a visibilizar y difundir la identidad artística catamarqueña a través de distintos géneros musicales y expresiones culturales. En el marco de su sexta temporada, el proyecto impulsado desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso presentará este miércoles 13 de mayo a las 20 horas un nuevo episodio protagonizado por el artista catamarqueño Scottie P.

La tercera entrega de "Nuestras Voces" 2026 será emitida a través de la fanpage oficial de Facebook del Senado y tendrá como eje principal la presencia de Scottie P, representante de una escena urbana local que continúa creciendo y ganando espacio dentro de las nuevas expresiones musicales de la provincia.

Con sus rimas y una propuesta atravesada por el ritmo y la impronta juvenil, el artista será protagonista de un capítulo que buscará acercar al público el universo de la música urbana catamarqueña, en el marco de un proyecto audiovisual que desde hace seis temporadas propone un recorrido por distintas voces, estilos y formas de interpretar la cultura local.

Nuevas expresiones culturales

"Nuestras Voces" se emite desde la Biblioteca del Senado y fue concebido como un espacio destinado a conectar a los artistas con el público a través de presentaciones musicales en vivo y relatos vinculados a las obras interpretadas. El ciclo no solo se centra en la música como espectáculo, sino también en el valor cultural, histórico y simbólico que cada artista transmite mediante su interpretación.

En esta nueva edición, la participación de Scottie P representa la incorporación de las expresiones urbanas dentro de un proyecto que históricamente ha reunido distintas manifestaciones culturales de la provincia, desde el canto popular y la copla hasta el recitado y las nuevas tendencias musicales.

La propuesta pone el foco en una escena juvenil que, según se remarca en la presentación oficial del episodio, "no para de crecer". A través de sus letras y de la estética propia de la música urbana, Scottie P se suma al ciclo aportando una mirada contemporánea sobre las identidades culturales y musicales que atraviesan a las nuevas generaciones catamarqueñas.

Una producción íntegramente catamarqueña

La realización de "Nuestras Voces" implica además un trabajo sostenido por parte del equipo de Vicegobernación que participa de la producción audiovisual del ciclo. La sexta temporada refleja la continuidad de un proyecto cultural desarrollado íntegramente por equipos locales comprometidos con la difusión del arte provincial.

La producción está encabezada bajo la dirección del subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo, junto a un equipo integrado por Juan Ignacio Molina, David Moya, Marcos Córdoba, Mauricio Ponce y Rodrigo Ferreira.

El trabajo audiovisual realizado desde la Biblioteca del Senado busca consolidar un espacio donde confluyan distintas disciplinas artísticas y donde los músicos puedan compartir no solo sus interpretaciones, sino también las historias y sentidos que acompañan cada obra.

La cultura como puente entre generaciones

Uno de los aspectos centrales del ciclo "Nuestras Voces" es la construcción de un puente entre el arte y su significado cultural. Cada episodio busca poner en valor el vínculo entre las expresiones artísticas y las identidades de los distintos departamentos de la provincia.

El proyecto cuenta con representantes provenientes de diferentes regiones de Catamarca y propone un recorrido que atraviesa tanto las tradiciones culturales más arraigadas como las nuevas búsquedas estéticas que emergen en la actualidad. En ese sentido, la presencia de Scottie P dentro del ciclo marca también una apertura hacia los lenguajes musicales contemporáneos y hacia las formas en que la juventud construye hoy sus espacios de expresión artística.

Desde la organización remarcaron que el objetivo del ciclo es tender un puente entre el arte y su significado, entendiendo la música y la voz como herramientas capaces de transportar las huellas de la cultura en un momento histórico particular.