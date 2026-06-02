Catamarca abre el segundo llamado para Residencias Médicas 2026

El Ministerio de Salud de la Provincia puso en marcha el Segundo Llamado para cubrir cargos vacantes en las Residencias del Equipo de Salud de Catamarca 2026, una instancia destinada a incorporar profesionales en distintas áreas estratégicas del sistema sanitario provincial.

La convocatoria se enmarca en las acciones orientadas a garantizar la formación de recursos humanos especializados y a fortalecer los servicios de salud mediante la incorporación de nuevos residentes en diferentes especialidades. En esta oportunidad, la cartera sanitaria convoca a profesionales para participar de la Segunda Adjudicación, que permitirá cubrir vacantes en residencias consideradas fundamentales para la atención de la población.

La propuesta incluye tanto especialidades básicas como especialidades posbásicas, ampliando las oportunidades de formación para quienes buscan desarrollarse profesionalmente dentro del sistema público de salud.

Las especialidades disponibles

La convocatoria contempla vacantes en áreas que forman parte de la estructura central de atención sanitaria y que resultan esenciales para el funcionamiento de los establecimientos de salud. Entre las especialidades básicas disponibles se encuentran:

Pediatría .

. Clínica Médica .

. Medicina General y/o Familiar .

. Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria , destinada a profesionales de: Terapia Ocupacional. Enfermería.

, destinada a profesionales de:

Asimismo, se encuentran abiertas vacantes en las siguientes especialidades posbásicas:

Terapia Intensiva Infantil .

. Neonatología.

La diversidad de especialidades incluidas en este segundo llamado refleja la necesidad de fortalecer áreas vinculadas a la atención clínica, la salud comunitaria y los cuidados especializados.

Dos etapas obligatorias para la inscripción

El proceso de postulación fue diseñado con dos instancias obligatorias que deberán ser cumplidas por todos los aspirantes interesados en participar de la selección. La primera etapa corresponde a la inscripción en línea, que se desarrollará desde el 8 hasta el 22 de junio a través de la plataforma de Trámites a Distancia Catamarca (TAD).

Posteriormente, los postulantes deberán completar la segunda instancia mediante una inscripción presencial, formalizando su participación a través de la entrega de la documentación requerida.

La recepción de la documentación se realizará en la sede de la Dirección Provincial de Talento Humano e Investigación, ubicada en Chacabuco 169, en el horario de 07.00 a 13.00 horas. Desde el Ministerio de Salud remarcan la importancia de completar ambas etapas para que la inscripción sea considerada válida dentro del proceso de adjudicación.

El Examen Único Provincial

Una vez concluido el período de inscripción, los aspirantes deberán participar del Examen Único Provincial correspondiente al segundo llamado.

La evaluación se llevará a cabo de manera presencial el miércoles 1 de julio, mientras que el lugar donde se desarrollará la instancia evaluativa será informado posteriormente. El examen constituye uno de los pasos centrales dentro del proceso de selección, ya que permitirá establecer el orden de mérito para la cobertura de los cargos disponibles en las distintas residencias.

Los profesionales que resulten seleccionados comenzarán sus actividades el 3 de agosto de 2026, incorporándose a las diferentes sedes formadoras previstas dentro del sistema provincial de salud.

Bibliografía disponible para los postulantes

Con el objetivo de brindar herramientas para la preparación del examen, el Ministerio de Salud informó que la bibliografía de consulta ya se encuentra disponible.

Los contenidos pueden ser consultados a través del portal oficial del Gobierno de Catamarca, donde fueron publicados los materiales de estudio correspondientes al proceso de selección. Esta instancia permite que los postulantes accedan previamente a la información necesaria para afrontar la evaluación en igualdad de condiciones.

Requisitos obligatorios para participar

Los interesados en rendir el Examen Único Provincial deberán presentar la documentación exigida por la convocatoria, debidamente foliada.

Entre los requisitos establecidos figuran:

Ser argentino nativo o por opción.

Ser egresado de una Universidad Nacional o de una institución privada autorizada por el Ministerio de Educación de la Nación.

Presentar copia del frente y dorso del DNI.

Presentar Certificado Analítico autenticado por la universidad otorgante, donde consten los aplazos.

Presentar fotocopia del título de Médico autenticada por la universidad otorgante o ante escribano público autorizado.

Presentar Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía Provincial.

Presentar certificado expedido por el Colegio Médico del o los lugares donde se haya desempeñado anteriormente, acreditando no registrar sanciones ético-profesionales ni disciplinarias.

Presentar un Currículum Vitae firmado y dos currículums nominales con las fotocopias correspondientes anexadas.

Respecto del título profesional, la convocatoria establece que podrá presentarse hasta 48 horas antes de la aceptación del cargo.

Formación y cobertura de necesidades sanitarias

La apertura de esta segunda adjudicación representa una nueva oportunidad para que profesionales de la salud accedan a espacios de formación especializada dentro del sistema sanitario provincial.

La incorporación de residentes en áreas como Pediatría, Clínica Médica, Medicina Familiar, Salud Mental Comunitaria, Terapia Intensiva Infantil y Neonatología responde a la necesidad de fortalecer recursos humanos en servicios clave para la atención de la población.

Con un cronograma ya definido, un examen programado para el 1 de julio y el inicio de actividades previsto para el 3 de agosto de 2026, el Ministerio de Salud avanza con una nueva etapa del proceso de cobertura de residencias, convocando a profesionales interesados en integrarse a las distintas sedes formadoras de Catamarca y contribuir al fortalecimiento del sistema público de salud provincial.

Para consultas e información adicional, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico: [email protected].