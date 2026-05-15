Catamarca abrió el V Simposio de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer

Con la participación de destacados profesionales de la salud de distintos puntos del país, este viernes se realizó la apertura oficial del V Simposio de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, un evento académico y científico que tiene lugar en el Nodo Tecnológico y que reúne a especialistas del ámbito público y privado para debatir y actualizar conocimientos vinculados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares con perspectiva de género.

El acto inaugural estuvo encabezado por el vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, quien presidió el inicio formal de una jornada que posiciona a Catamarca como sede de encuentros científicos de alcance nacional e internacional.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Sociedad Argentina de Cardiología y convoca a referentes médicos, autoridades sanitarias y profesionales especializados en cardiología y salud cardiovascular.

Autoridades provinciales y referentes nacionales

Durante la apertura estuvieron presentes la ministra de Salud de la Provincia, Johana Carrizo, y el director de OSEP, Leopoldo Marchetti, junto a autoridades sanitarias y referentes nacionales de la cardiología. Entre los especialistas que participaron del inicio de las jornadas se encontraban Luis A. Zárate y Lucía Kazelian. La presencia de referentes de distintas instituciones médicas y científicas consolidó el perfil académico del simposio, orientado a generar espacios de intercambio profesional y actualización científica.

El impacto de las jornadas académicas

Durante su discurso, la ministra Johana Carrizo destacó el valor de este tipo de encuentros para el fortalecimiento del sistema sanitario provincial y puso énfasis en el rol de los equipos jóvenes dentro del ámbito médico y científico.

La titular de la cartera sanitaria felicitó especialmente la iniciativa de quienes impulsan este tipo de propuestas académicas y remarcó la importancia de asumir responsabilidades vinculadas a la mejora de los protocolos y de la calidad de atención directa a los pacientes. Según expresó, las jornadas representan una instancia de formación y actualización que impacta de manera directa en la práctica profesional y en la capacidad de respuesta del sistema de salud.

El simposio reúne mesas de debate y espacios de actualización científica enfocados en enfermedades cardiovasculares en mujeres, con una mirada específica sobre:

Prevención de patologías cardiovasculares .

. Diagnóstico con perspectiva de género .

. Tratamientos y abordajes clínicos actualizados .

. Protocolos de atención médica .

. Intercambio de experiencias profesionales.

La reflexión de Rubén Dusso

Uno de los momentos centrales de la apertura estuvo marcado por el discurso del vicegobernador Rubén Dusso, quien realizó una reflexión histórica para explicar el eje de su gestión y el rol que debe cumplir el Estado en materia de salud y desarrollo profesional.

Durante su intervención, Dusso hizo referencia a situaciones históricas registradas hacia fines del siglo XIX, vinculadas a las dificultades políticas y estructurales que obligaban a numerosos talentos catamarqueños a abandonar la provincia.

En ese contexto, expresó: "Para que no se vaya gente de Catamarca, para que tengamos más y mejor salud, la obligación del Estado es viabilizar, viabilizar y viabilizar".

El vicegobernador sostuvo que el principal objetivo del simposio y del acompañamiento institucional es eliminar las trabas que históricamente limitaron el desarrollo profesional y científico en la provincia. Además, remarcó que el desafío central consiste en transformar el conocimiento académico en beneficios concretos para la comunidad y en cuidados de excelencia para los pacientes catamarqueños.

Perspectiva de género y actualización científica

El V Simposio de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer se desarrolla a lo largo de toda la jornada con diferentes actividades académicas y mesas de discusión centradas en la salud cardiovascular femenina.

La propuesta pone el foco en la incorporación de una perspectiva de género dentro de los abordajes médicos y científicos relacionados con enfermedades cardiovasculares. En ese marco, el encuentro busca fortalecer:

La formación continua de profesionales de la salud .

. La actualización de conocimientos científicos .

. La revisión de protocolos clínicos .

. La articulación entre sectores públicos y privados .

. La atención especializada en salud cardiovascular femenina.

La realización del simposio en Catamarca vuelve a posicionar a la provincia como escenario de actividades científicas y académicas de relevancia nacional, promoviendo espacios de intercambio profesional y fortalecimiento institucional vinculados al sistema sanitario.

El desarrollo de la jornada en el Nodo Tecnológico refleja además la articulación entre organismos gubernamentales, instituciones médicas y entidades científicas en torno a una agenda orientada a mejorar la calidad de atención y ampliar las capacidades profesionales en el ámbito de la salud cardiovascular.