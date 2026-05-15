Una jornada de carpintería reunió a vecinos con la formación gratuita en oficios

Con una importante participación de vecinos y vecinas, se desarrolló una nueva jornada del Taller de Carpintería en el Centro Vecinal Jesús de la Divina Misericordia, una actividad gratuita orientada a brindar herramientas prácticas de formación y generar espacios de aprendizaje vinculados a los oficios.

La propuesta se llevó adelante en un marco de participación comunitaria y estuvo destinada a acercar conocimientos básicos y técnicas relacionadas con el trabajo en madera, promoviendo al mismo tiempo la integración social, la creatividad y el intercambio de experiencias entre quienes asistieron al encuentro.

Durante la jornada, los participantes pudieron incorporar nociones elementales de carpintería y avanzar en prácticas vinculadas al manejo de materiales y técnicas propias del oficio. El taller se desarrolló como un espacio abierto y participativo, pensado no sólo para la adquisición de conocimientos técnicos, sino también como una instancia de encuentro comunitario.

Formación en oficios y espacios comunitarios

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por el espacio Sentimos Catamarca, desde donde se vienen desarrollando distintas capacitaciones gratuitas en diferentes barrios con el objetivo de fortalecer los espacios comunitarios y acercar oportunidades de formación a vecinos y vecinas.

Según se informó, la iniciativa apunta a consolidar propuestas de capacitación accesibles, orientadas a fomentar el aprendizaje de oficios y acompañar el crecimiento personal y laboral de quienes participan de estas actividades.

En este contexto, el taller desarrollado en el Centro Vecinal Jesús de la Divina Misericordia se presentó como una herramienta para promover:

El aprendizaje de técnicas vinculadas a la carpintería .

. La formación gratuita en oficios .

. La creatividad y el trabajo en equipo .

. La inclusión y el intercambio de experiencias .

. La generación de nuevas oportunidades laborales.

La importante participación registrada durante la jornada reflejó el interés de la comunidad por este tipo de espacios formativos, que combinan capacitación práctica con actividades de integración social y comunitaria.

Un espacio de aprendizaje y participación

Durante el encuentro, los asistentes trabajaron sobre contenidos básicos relacionados con el oficio de carpintería, en una dinámica que buscó favorecer tanto la práctica individual como el trabajo colectivo.

Además del aprendizaje técnico, la actividad promovió un ámbito de convivencia e intercambio entre los participantes, quienes compartieron experiencias y conocimientos en torno al trabajo manual y la producción en madera.

Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas permiten fortalecer el vínculo entre las instituciones barriales y la comunidad, generando espacios de participación activa donde los vecinos pueden acceder a herramientas de formación de manera gratuita.

La capacitación se desarrolló en el ámbito del Centro Vecinal Jesús de la Divina Misericordia, institución que se convirtió en sede de una jornada orientada a acercar oportunidades concretas de aprendizaje y capacitación laboral.

El impulso de propuestas inclusivas

En el marco de la actividad, la diputada provincial Yanina Luna destacó especialmente la participación de mujeres que se sumaron al taller y remarcó la importancia de continuar impulsando iniciativas inclusivas vinculadas a la formación en oficios.

La legisladora subrayó la necesidad de seguir generando espacios que permitan ampliar oportunidades para distintos sectores de la comunidad y fortalecer el contacto permanente con vecinos y vecinas a través de actividades formativas.

La presencia de mujeres en el taller fue señalada como uno de los aspectos destacados de la jornada, en un ámbito históricamente asociado a tareas masculinizadas como la carpintería. En ese sentido, desde la organización valoraron la participación plural y el interés demostrado por quienes asistieron a la capacitación.