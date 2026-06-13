Sin manteca ni fritura: cómo hacer bizcochitos saludables y crocantes para la merienda

Cuando llega la hora de la merienda, los bizcochitos de grasa aparecen como una de las preparaciones más elegidas para acompañar el mate. La versión tradicional suele llevar grasa o manteca, pero existe una alternativa para aquellas personas que buscan cuidar su alimentación y mantener una textura crocante y un sabor muy similar.
A diferencia de los clásicos, esta receta se cocina en el horno y no requiere fritura. Además, para hacerlos más livianos, reemplaza la manteca por aceite. De esta manera, se obtiene una masa simple y dorada, ideal para merendar algo casero, saludable y sabroso.
Si bien no es la receta clásica de los bizcochitos, esta preparación imita su textura y su forma. Para lograr eso, el secreto radica en usar poco líquido, estirar bien la masa y cocinarla el tiempo necesario.
Cómo preparar bizcochitos sin manteca ni fritura
Ingredientes
- 2 tazas de harina integral o común.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de sal.
- 4 cucharadas de aceite.
- ½ taza de agua tibia.
- Semillas, orégano o queso rallado opcional.
Paso a paso
- Colocar la harina, el polvo de hornear y la sal en un recipiente.
- Sumar el aceite y mezclar hasta formar una textura arenosa.
- Agregar el agua tibia de a poco, mientras se integra la preparación.
- Amasar durante algunos minutos hasta obtener una masa lisa.
- Estirar la masa sobre la mesada y cortar los bizcochitos del tamaño deseado.
- Colocarlos en una placa apenas aceitada o con papel manteca.
- Cocinar en horno medio hasta que estén dorados y crocantes.
Tips para que queden perfectos
- Doblar la masa sobre sí misma varias veces antes de cortarla para formar pequeñas capas.
- No dejar los bizcochitos demasiado gruesos, ya que pueden quedar blandos en el centro.
- Estirar la masa de manera pareja y todos se cocinen al mismo tiempo.
- Pincharlos apenas con un tenedor antes de llevarlos al horno, para evitar que se inflen demasiado.
- Cocinarlos hasta que estén dorados, pero sin pasarse, para que no queden secos de más.
Con estos pasos, es posible obtener unos bizcochitos muy similares a los de grasa pero mucho más saludables. Caseros, livianos y crocantes, son ideales para acompañar el mate de la tarde.