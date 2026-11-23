Catamarca culminó este domingo 22 de noviembre su participación en República Folklore, el festival que durante dos jornadas transformó al Parque de la Ciudad de Buenos Aires en una verdadera villa artística, con música, danza, propuestas culturales y expresiones representativas de distintos puntos del país.

La presencia catamarqueña tuvo una participación destacada tanto en los espacios de promoción como en los escenarios principales, con una propuesta que permitió acercar los atractivos turísticos, las artesanías, los sabores y la música provincial a miles de visitantes.

La iniciativa reunió diferentes expresiones de la identidad catamarqueña y tuvo como embajadores musicales a Carafea y Valen Vargas, quienes llevaron sus interpretaciones a un encuentro que reunió a más de 50 artistas distribuidos en cuatro escenarios simultáneos.

Durante las dos jornadas, el espacio institucional de Catamarca funcionó como un punto de encuentro para quienes buscaban información sobre los destinos turísticos de la provincia, conocer sus productos regionales y descubrir las características de sus producciones artesanales. La propuesta también permitió intercambiar experiencias con visitantes que ya habían recorrido Catamarca y con personas interesadas en planificar futuros viajes.

El cierre de la participación provincial, concretado el domingo 22, dejó un balance marcado por la concurrencia al espacio de promoción, la respuesta del público a las propuestas culturales y la presencia de artistas catamarqueños en momentos relevantes del festival.

El turismo catamarqueño despertó interés entre los visitantes

Durante la segunda jornada continuaron las activaciones, las degustaciones de productos regionales y las diferentes propuestas destinadas a mostrar los atractivos de Catamarca. El espacio de promoción turística registró una importante concurrencia, con visitantes interesados en organizar nuevas recorridas por la provincia y seguir descubriendo sus paisajes, destinos y experiencias.

Entre quienes se acercaron también estuvieron personas que ya conocían Catamarca y que guardaban recuerdos especiales de sus visitas, particularmente de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, una de las celebraciones más representativas de la cultura provincial.

Uno de esos visitantes fue Guillermo Gegenshatz, de Cerrito, Entre Ríos, quien manifestó su orgullo por participar de la primera edición de República Folklore y recordó su experiencia en el Festival del Poncho durante el año pasado.

Gegenshatz destacó la magnitud de aquella celebración y aprovechó el encuentro para invitar a otras personas a viajar a Catamarca y conocerla, especialmente a través de una fiesta que representa una de las expresiones culturales más importantes de la provincia.

Su testimonio reflejó el vínculo que puede generarse entre los visitantes y las propuestas culturales catamarqueñas, incluso después de haber finalizado una experiencia turística. El recuerdo del Poncho volvió a aparecer como un motivo de acercamiento y como una referencia para quienes desean regresar o descubrir por primera vez la provincia.

El recorrido de Élida por los paisajes de Catamarca

Otra de las experiencias compartidas durante la jornada fue la de Élida, de Vicente López, quien relató parte del recorrido turístico que realizó junto a dos amigas por diferentes destinos catamarqueños.

Durante su visita, el grupo conoció lugares de distintos puntos de la provincia, entre ellos El Rodeo, Las Juntas, Belén, Antofagasta de la Sierra, Tinogasta y Fiambalá.

Entre todos esos destinos, Élida destacó especialmente las Termas de Fiambalá, uno de los lugares que más llamó su atención durante el recorrido. Su valoración quedó resumida en una expresión que sintetizó el entusiasmo por la experiencia vivida: "Hermoso, todo hermoso. Hay que ir".

El relato permitió poner en evidencia el interés que despiertan los distintos destinos de Catamarca entre quienes ya tuvieron la oportunidad de conocerlos. También mostró cómo la promoción turística puede convertirse en un espacio para compartir recomendaciones, experiencias personales y referencias concretas sobre los lugares que forman parte de la oferta provincial.

La presencia de testimonios como los de Guillermo Gegenshatz y Élida aportó una dimensión particular a la participación catamarqueña, porque permitió que los propios visitantes compartieran sus recuerdos y valoraciones sobre los atractivos de la provincia.

Artesanías, vinos y productos regionales

La propuesta de Catamarca en República Folklore no estuvo limitada a la difusión de sus destinos turísticos. El espacio también reunió una muestra de producciones artesanales, productos regionales y expresiones tradicionales que forman parte de la identidad cultural provincial.

Entre los elementos presentados se encontraron:

Información sobre los principales atractivos y destinos turísticos de Catamarca.

Artesanías del Mercado Artesanal.

Piezas elaboradas en la Fábrica de Alfombras.

Degustaciones de vinos y productos regionales.

Demostraciones de saberes y oficios tradicionales.

Exhibiciones de telar criollo en vivo.

Participación de artesanos catamarqueños.

La presencia de artesanos y las demostraciones en vivo permitieron mostrar parte de las técnicas y conocimientos que caracterizan a las producciones locales. En particular, el telar criollo despertó curiosidad entre los visitantes y generó oportunidades de intercambio alrededor de una práctica vinculada con la tradición artesanal de Catamarca.

Las piezas del Mercado Artesanal y de la Fábrica de Alfombras también formaron parte de esta exhibición, acompañadas por degustaciones de vinos y productos regionales que acercaron otros aspectos de la producción provincial.

De esta manera, el espacio institucional logró reunir en una misma propuesta el turismo, la gastronomía y las artesanías, mostrando distintas expresiones de Catamarca ante un público que llegó desde diferentes lugares del país.

Carafea hizo bailar al público en el escenario Personal

La música catamarqueña tuvo un lugar central durante el festival, con la participación de artistas que llevaron los sonidos de la provincia a una programación integrada por más de 50 artistas en cuatro escenarios simultáneos.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de Carafea, la banda catamarqueña que subió al escenario Personal y abrió su actuación con "Catamarca", una zamba que marcó el comienzo de un espectáculo en el que rápidamente consiguió conectar con los presentes.

Desde los primeros momentos, los integrantes del conjunto buscaron involucrar al público en la propuesta musical, arengando a los espectadores a sumarse al baile. La respuesta no tardó en llegar: entre los asistentes comenzaron a formarse rondas espontáneas que acompañaron las interpretaciones y aportaron un clima de entusiasmo a la presentación.

La conexión entre los músicos y el público se manifestó a través del baile y la participación de quienes se acercaron al escenario para disfrutar de la música folklórica.

La actuación permitió que Carafea representara a Catamarca en una programación de alcance nacional, llevando una propuesta artística identificada con los sonidos tradicionales de la provincia y compartiendo su música con personas que participaron de las dos jornadas de República Folklore.

El comienzo con la zamba "Catamarca" también le dio un sentido particular a la presentación, al poner el nombre de la provincia en el centro de una actuación que convocó a los espectadores a participar activamente.

Valen Vargas compartió escenario con Soledad Pastorutti

El cierre de República Folklore tuvo otro de sus momentos destacados con la presentación de Soledad Pastorutti, quien protagonizó un espectáculo que incluyó la participación de invitados sorpresa.

La artista compartió el escenario con músicos que se sumaron a celebrar la música y el encuentro, en una propuesta vinculada con Casa Sole, el proyecto musical colaborativo que viene impulsando.

Entre los invitados estuvo el catamarqueño Valen Vargas, quien tuvo la oportunidad de compartir con Soledad un momento musical en un formato íntimo. Juntos interpretaron "Me muero lejos de ti", una zamba de Roberto Ternán, en una presentación que incorporó nuevamente la presencia de Catamarca en uno de los momentos destacados del cierre del festival.

La participación de Vargas representó otra instancia de proyección para la música provincial, esta vez a través de un encuentro artístico con una de las figuras centrales de la programación.

Su presencia junto a Soledad Pastorutti permitió que la representación catamarqueña tuviera continuidad durante el cierre de República Folklore, después de la actuación de Carafea en el escenario Personal.

El Poncho Bandera volvió a destacarse junto a Soledad

La presencia de Catamarca en el cierre del festival también tuvo un capítulo especial relacionado con la artesanía provincial. Uno de los momentos significativos de la jornada fue el encuentro de Soledad Pastorutti con Ramón Baigorria y su esposa, Graciela Carrasco, artesanos catamarqueños responsables del emprendimiento Rua Chaky y creadores del reconocido Poncho Bandera.

La prenda volvió a adquirir notoriedad luego de que la cantante la luciera durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Posteriormente, Soledad volvió a vestirla durante el recital homenaje al papa León XIV, lo que contribuyó a que la creación artesanal catamarqueña tuviera presencia en acontecimientos de enorme repercusión.

Tras finalizar su presentación en República Folklore, la artista recibió a Ramón y Graciela y compartió con ellos una breve charla.

El encuentro permitió renovar el vínculo entre la cantante y los artesanos, además de poner nuevamente en primer plano una pieza cuya identidad está profundamente ligada a la producción artesanal catamarqueña.

El Poncho Bandera trascendió el ámbito de su creación y llegó a escenarios de enorme repercusión, acompañado por la figura de Soledad Pastorutti. Su presencia en acontecimientos vinculados con Lionel Messi y el papa León XIV volvió a darle visibilidad a una producción artesanal de Catamarca.

La reunión posterior al espectáculo constituyó otro momento de reconocimiento para Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, quienes, a través de Rua Chaky, llevaron una creación provincial a espacios de gran exposición pública.