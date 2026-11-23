La imagen peregrina de la Virgen del Valle transita los últimos días de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, una actividad que viene desarrollándose desde el mes de octubre como parte de los preparativos para las tradicionales fiestas marianas de Catamarca.

De acuerdo con el cronograma establecido, esta semana quedará concluida la visita a los distintos organismos e instituciones que formaron parte de esta iniciativa de acercamiento de la imagen de la Madre del Valle a diferentes espacios de la comunidad. Las actividades se extenderán desde el martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre, con una agenda que contempla dependencias provinciales, municipales, establecimientos educativos, organismos nacionales y entidades de distintos ámbitos.

El recorrido se enmarca en la preparación espiritual e institucional para las celebraciones marianas, que comenzarán este domingo 29 de noviembre y se extenderán hasta el martes 8 de diciembre, fecha en la que concluirá el período festivo.

Durante los próximos días, la imagen visitará espacios de trabajo y atención pública, además de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad, completando así el itinerario que se inició en octubre.

Martes 24: visitas a organismos y entidades

La agenda correspondiente al martes 24 de noviembre contempla tres visitas, distribuidas entre la mañana y la tarde.

La primera actividad tendrá lugar en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), donde la imagen peregrina permanecerá entre las 7:30 y las 12:30. Posteriormente, entre las 8:00 y las 12:00, está prevista su presencia en la Dirección de Recursos Humanos municipal.

La jornada continuará por la tarde con la visita a la Mutual Fray Mamerto Esquiú, programada para las 17:30.

De esta manera, el cronograma del martes incluirá dos dependencias durante el horario matutino y una entidad mutualista en el turno vespertino.

Miércoles 25: una jornada con seis instituciones

El miércoles 25 de noviembre será una de las jornadas con mayor cantidad de actividades previstas dentro del tramo final del recorrido. La programación incluye seis visitas a instituciones y organismos ubicados en distintos ámbitos de la administración pública, la educación y los servicios comunitarios.

Las actividades comenzarán a las 9:00 con dos visitas programadas en simultáneo: Defensa Civil, donde la imagen estará entre las 9:00 y las 12:00, y la Escuela Nº 366 Provincia de La Pampa.

Luego, el cronograma continuará con tres instituciones de Valle Viejo. A las 10:30 está prevista la visita al Concejo Deliberante de Valle Viejo, mientras que a las 10:40 será el turno de Anses Valle Viejo. Posteriormente, a las 11:30, la imagen peregrina llegará a los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo.

La actividad de esa jornada concluirá por la tarde en el Punto Violeta, cuya visita está programada entre las 16:00 y las 19:30.

Jueves 26: visitas al Juzgado Federal Nº 2 y al ECA

El jueves 26 de noviembre, el recorrido continuará con dos actividades previstas durante la mañana.

La primera visita será al Juzgado Federal Nº 2, institución que recibirá a la imagen peregrina entre las 8:00 y las 12:00. Más tarde, a las 10:00, está programada la visita al ECA, con un horario establecido hasta las 12:30.

Con estas dos actividades, el cronograma avanzará hacia su última jornada, luego de haber incluido durante los días anteriores distintas instituciones civiles y organismos públicos.

Viernes 27: Casa de Gobierno y Colegio Fasta

El viernes 27 de noviembre será la última fecha contemplada en el cronograma de visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle.

La jornada comenzará a las 8:00 con la presencia de la imagen en Casa de Gobierno. Posteriormente, a las 8:50, está prevista su llegada al Colegio Fasta - Nivel Secundario, donde permanecerá hasta las 12:30. Estas dos visitas marcarán el cierre del recorrido institucional que se viene realizando desde octubre, en el marco de los preparativos para las festividades marianas.

La cuenta regresiva hacia las celebraciones marianas

Con la finalización de este itinerario, quedará completada la etapa de visitas de la imagen peregrina por instituciones civiles y organismos públicos, una actividad que se desarrolló durante los meses previos a las celebraciones centrales.

El cierre del cronograma, previsto para el viernes 27 de noviembre, se producirá apenas dos días antes del inicio de las fiestas marianas, establecido para el domingo 29. Las celebraciones continuarán hasta el martes 8 de diciembre, cuando concluirá el período festivo.

Así, la última semana de noviembre concentrará las visitas pendientes en una agenda que comprende organismos de la administración pública, instituciones educativas, dependencias nacionales, entidades mutualistas y organizaciones comunitarias.

La presencia de la imagen peregrina en estos espacios forma parte del camino de preparación que se viene realizando desde octubre y que tendrá continuidad con el comienzo de las fiestas marianas, uno de los acontecimientos religiosos centrales del calendario de Catamarca.