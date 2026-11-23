La música tradicional de Catamarca tuvo un lugar destacado en uno de los escenarios de la primera edición de República Folklore, con la presentación del grupo folklórico Carafea, que representó a la provincia en un encuentro artístico de alcance nacional realizado en la ciudad de Buenos Aires.

El conjunto catamarqueño actuó este domingo en el escenario Personal, ubicado en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Su participación formó parte de una programación que reunió a diferentes exponentes de la música folklórica y que contó con la presencia de reconocidos artistas, entre ellos Soledad Pastorutti y Lázaro Caballero.

La actuación de Carafea significó una oportunidad para llevar los sonidos y las expresiones musicales de Catamarca a una grilla nacional, compartiendo espacio con figuras de relevancia dentro del género. En ese contexto, el grupo logró presentar su propuesta artística ante miles de personas que participaron del encuentro.

La presencia de la banda en este escenario permitió que la identidad musical catamarqueña tuviera representación dentro de una programación que convocó a artistas de distintos lugares y reunió distintas expresiones vinculadas con el folklore.

La respuesta del público y la emoción de representar a Catamarca

Uno de los aspectos destacados de la presentación fue la recepción que tuvo el conjunto entre los asistentes. Integrantes de la banda, entre ellos Rafa Salas, resaltaron la cálida respuesta del público y el significado que tuvo participar de este espectáculo para la música de su provincia.

La experiencia de presentarse en un escenario de estas características estuvo acompañada por la posibilidad de compartir la música catamarqueña con una audiencia numerosa, en el marco de un festival que reunió a importantes nombres del folklore nacional.

La actuación no representó solamente una participación dentro de una grilla artística, sino también la oportunidad de proyectar el trabajo musical del conjunto y acercar las expresiones tradicionales de Catamarca a nuevos públicos.

En ese sentido, la emoción manifestada por los integrantes de Carafea estuvo vinculada con la recepción de la gente y con la posibilidad de representar a su provincia en un acontecimiento de estas características.

La participación del grupo permitió que el nombre de Catamarca estuviera presente en una programación compartida con artistas como Soledad Pastorutti y Lázaro Caballero, en una jornada que tuvo como protagonista a la música folklórica.

El reconocimiento de Turismo y Cultura

La actuación de Carafea también recibió el reconocimiento de la cartera de Turismo y Cultura, que destacó la emoción de la banda catamarqueña por haber llevado su folklore y el nombre de la provincia a este importante escenario.

Desde el organismo resaltaron que miles de personas disfrutaron de la música del conjunto durante su presentación, poniendo el acento en la participación de los artistas catamarqueños y en la posibilidad de representar a la provincia ante una importante convocatoria.

El mensaje de reconocimiento estuvo dirigido a los integrantes de la banda y sintetizó el acompañamiento institucional a su presentación con una expresión de felicitación: "Felicidades Carafea".

Así la presentación de Carafea en República Folklore reunió distintos elementos que marcaron la participación de Catamarca durante el fin de semana: la representación musical en un escenario nacional, la respuesta positiva del público y la difusión de la artesanía, la gastronomía y el turismo provincial en el Paseo de las Provincias.