Las personas que viven con diabetes tipo 2 presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo con los resultados de una investigación liderada por Curtin University. El trabajo reunió y analizó información procedente de 40 estudios, con el propósito de precisar la relación entre ambas condiciones y establecer tanto el incremento del riesgo como la frecuencia con la que aparecen nuevos casos de Alzheimer entre quienes tienen este trastorno metabólico.

Los resultados permitieron establecer dos indicadores centrales para comprender la dimensión de esta asociación. Por un lado, los investigadores calcularon que las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo relativo ajustado un 53% mayor de desarrollar Alzheimer en comparación con aquellas que no presentan la enfermedad metabólica. Por otro, estimaron la incidencia anual de nuevos diagnósticos dentro de la población estudiada.

De acuerdo con ese cálculo, por cada 1.000 personas con diabetes tipo 2, aproximadamente 4,7 desarrollarían Alzheimer en el transcurso de un año. Esta estimación permite observar la frecuencia con la que pueden registrarse nuevos casos y aporta una referencia concreta sobre la presencia de la enfermedad neurodegenerativa entre las personas que conviven con diabetes tipo 2.

La investigación ofrece así una aproximación más específica a una relación que ya había sido examinada en revisiones anteriores, aunque con diferencias en el alcance de los análisis. En esta oportunidad, el trabajo delimitó su objeto de estudio a dos condiciones determinadas: la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer.

El aporte de una revisión centrada en dos enfermedades específicas

El autor del estudio, Dr. Emmanuel Adewuyi, investigador de la Curtin School of Population Health, explicó que los resultados permiten comprender con mayor precisión el riesgo de Alzheimer entre las personas que padecen diabetes tipo 2.

Según señaló, una de las particularidades del trabajo fue que no reunió indistintamente diferentes formas de diabetes o de demencia, sino que se concentró específicamente en la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. Esta delimitación permitió examinar con mayor precisión la relación entre ambas condiciones y, además, calcular la frecuencia con la que se producen nuevos casos de Alzheimer dentro del grupo de personas con diabetes.

El investigador destacó que las revisiones anteriores solían combinar diferentes tipos de diabetes o distintas formas de demencia, una metodología que no permitía observar con el mismo nivel de especificidad la asociación entre las dos enfermedades abordadas en este análisis.

En ese sentido, Adewuyi sostuvo: "Mientras que muchas revisiones anteriores combinaron diferentes tipos de diabetes o demencia, esta revisión se centró específicamente en la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer, y estimó con qué frecuencia ocurrían nuevos casos".

La explicación del investigador pone el foco en la importancia de distinguir entre dos indicadores que, aunque están relacionados, describen aspectos diferentes de la problemática. El riesgo relativo permite comparar la posibilidad de desarrollar una enfermedad entre dos grupos de personas, mientras que la incidencia indica con qué frecuencia aparecen nuevos casos durante un período determinado.

Riesgo relativo e incidencia

Uno de los aspectos centrales del trabajo fue la combinación de esos dos parámetros. El incremento del 53% en el riesgo relativo ajustado muestra la diferencia observada entre las personas con diabetes tipo 2 y aquellas que no padecen esta condición. La estimación de 4,7 casos por cada 1.000 personas durante un año, en tanto, permite dimensionar la frecuencia de aparición de nuevos diagnósticos dentro de la población con diabetes.

Adewuyi explicó esta distinción al señalar que "el riesgo relativo nos indica cómo se comparan dos grupos, mientras que la incidencia nos dice con qué frecuencia ocurren nuevos casos". Para el investigador, considerar ambos resultados de manera conjunta permite obtener una perspectiva más clara sobre la carga de la enfermedad de Alzheimer entre las personas que viven con diabetes tipo 2.

La diferencia entre los indicadores resulta relevante para interpretar correctamente las conclusiones. El aumento relativo del riesgo expresa una comparación entre grupos, mientras que la incidencia ofrece una medida de los nuevos casos registrados en un período. Por eso, los investigadores consideraron que presentar ambas cifras permite describir la asociación desde dos perspectivas complementarias.

El autor agregó que "combinar esos números nos da una imagen más clara de la carga de la enfermedad de Alzheimer entre las personas que viven con diabetes tipo 2".

Una investigación publicada en Alzheimer's Research & Therapy

El trabajo fue presentado bajo el título "Incidencia y riesgo de la enfermedad de Alzheimer en individuos con diabetes tipo 2: una revisión sistemática y un meta-análisis" y publicado en la revista científica Alzheimer's Research & Therapy.

La investigación reunió los resultados de 40 estudios y se propuso precisar la frecuencia de aparición del Alzheimer entre las personas con diabetes tipo 2, además de comparar el riesgo que presenta este grupo con el de quienes no tienen la enfermedad metabólica.

Entre sus principales conclusiones se destacan los siguientes datos:

40 estudios fueron incluidos en el análisis.

53% más de riesgo relativo ajustado de desarrollar Alzheimer entre las personas con diabetes tipo 2, en comparación con quienes no padecen esta enfermedad.

4,7 casos por cada 1.000 personas con diabetes tipo 2 durante un año, según la estimación de incidencia.

Curtin University lideró la investigación.

El Dr. Emmanuel Adewuyi, de la Curtin School of Population Health, fue el autor del estudio.

La publicación científica se realizó en Alzheimer's Research & Therapy.

Con estos resultados, el análisis aporta una evaluación específica de la relación entre la diabetes tipo 2 y el Alzheimer. La combinación de la estimación de incidencia y la comparación del riesgo relativo constituye el eje de sus conclusiones y permite describir con mayor precisión la frecuencia de nuevos casos y la diferencia observada entre las personas con y sin esta enfermedad metabólica.