Catamarca capacitó a bomberos de la Policía Federal de todo el país

Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca llevó adelante una instancia de formación dirigida a bomberos de la Policía Federal Argentina y personal de distintas jurisdicciones del país, centrada en el abordaje de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV).

La capacitación fue coordinada por la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis, consolidando un espacio de intercambio técnico y actualización de conocimientos que reunió a más de 180 participantes. Se trató de una convocatoria de alcance federal, orientada a fortalecer las capacidades operativas de quienes desempeñan funciones clave en contextos de riesgo sanitario.

El enfoque estuvo puesto en brindar herramientas concretas vinculadas a la identificación de síntomas, mecanismos de transmisión y estrategias de tratamiento, aspectos fundamentales para la detección temprana y el control de estas enfermedades.

Enfermedades abordadas: prevención y conocimiento

Durante la jornada se trabajó sobre un conjunto de patologías que forman parte del grupo de las ETV, con especial énfasis en su impacto y en la necesidad de un abordaje integral.

Entre las enfermedades incluidas en la capacitación se destacan:

Dengue

Zika

Chikungunya

Chagas

Fiebre amarilla

El tratamiento de estos temas permitió a los participantes adquirir conocimientos específicos sobre cada enfermedad, profundizando en los factores que inciden en su propagación y en las medidas necesarias para su control.

El abordaje técnico incluyó aspectos vinculados a la transmisión por vectores, una característica común de estas patologías, lo que refuerza la importancia de contar con personal capacitado en su manejo.

Articulación institucional y organización

La actividad fue organizada por la División Cuartel Aeropuerto Internacional Catamarca "Coronel Felipe Varela", dependiente de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina. Esta articulación institucional permitió consolidar una propuesta formativa que integra la experiencia operativa de los bomberos con el conocimiento técnico del área de salud.

El rol de los aeropuertos como puntos estratégicos en el tránsito de personas y mercancías otorga un valor adicional a este tipo de capacitaciones, ya que los equipos que allí trabajan deben estar preparados para actuar ante posibles situaciones vinculadas a la salud pública.

Participación de todo el país

Uno de los aspectos más relevantes de la capacitación fue su carácter federal, evidenciado en la diversidad de procedencias de los participantes. Formaron parte de la jornada:

Personal de Defensa Civil de Catamarca y Jujuy

División Canes de Salta

Bomberos de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero

Equipos de Iguazú, Palomar, Aeroparque y Ezeiza

Unidades de Campo de Mayo e Isla de Marchi

Representantes de Bahía Blanca, Ushuaia, Calafate, Río Gallegos y Puerto Madryn

Esta amplia convocatoria refleja la importancia de generar instancias de formación que integren a distintas regiones del país, permitiendo compartir experiencias y fortalecer criterios de actuación comunes.

Un enfoque estratégico en la formación

La continuidad de esta capacitación por segundo año consecutivo pone de relieve la decisión de sostener una política de formación orientada a la prevención y control de enfermedades que requieren un abordaje coordinado.

El hecho de que más de 180 personas vinculadas a tareas operativas en aeropuertos nacionales e internacionales hayan participado de esta instancia refuerza la relevancia de contar con equipos preparados para intervenir en escenarios donde la detección temprana resulta clave.

En este sentido, la capacitación no solo aporta conocimientos técnicos, sino que también contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones sanitarias, en un contexto donde la circulación y el contacto entre regiones demandan una vigilancia constante.