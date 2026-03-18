¿Cómo va a estar el clima este miércoles en Catamarca?

Mitad de semana y las condiciones meteorológicas se presentan variables en Catamarca, dado que la inestabilidad dominará durante gran parte del día.

Luego de las lluvias aisladas de la madrugada y el registro de una mínima de 17 grados, durante la mañana, el escenario continuará con chaparrones y una probabilidad de lluvias que no superará el 40%. La temperatura ascenderá levemente hasta los 23 grados, mientras que el viento soplará del Norte, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, se espera una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura alcanzará el pico de la jornada con 28 grados. Y el viento se intensificará, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían repetirse entre 42 y 50 km/h.

Por la noche, continuará la nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 24 grados. El viento seguirá soplando del Norte manteniendo la intensidad y las ráfagas de la hora previa.

De esta manera, el día combinará un inicio inestable con lluvias intermitentes y una segunda mitad más estable, aunque con abundante nubosidad y presencia de viento.

