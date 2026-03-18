Catamarca: casi 5.000 inscriptos en el Programa Constructoras 2026

Con el objetivo de brindar más oportunidades y fortalecer la formación en oficios estratégicos, este martes se llevó a cabo la apertura del ciclo lectivo 2026 del Programa de Formación Profesional "Constructoras", alcanzando una cifra significativa de 4.890 personas inscriptas.

El dato no solo refleja el interés creciente en la capacitación laboral, sino también el impacto sostenido de una política pública que, año tras año, logra consolidarse como una herramienta concreta para el desarrollo individual y colectivo. La convocatoria evidencia una demanda latente por espacios de formación que permitan mejorar la empleabilidad y fomentar la autonomía económica.

Articulación institucional para ampliar derechos

El programa es impulsado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, a través de la Dirección de Políticas de Igualdad y Diversidad, en articulación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, los sistemas educativos municipales, la Cámara de la Construcción y la Unión de Arquitectos.

Esta red de trabajo conjunto permite sostener una propuesta integral que combina formación técnica, inclusión social y desarrollo territorial. La iniciativa se presenta como un modelo de cooperación entre el Estado y entidades del sector privado y profesional, orientado a generar más capacitación y más inclusión en el mundo del trabajo.

Firma de convenio y respaldo político

En el marco de la jornada inaugural, se llevó a cabo la firma del convenio correspondiente al período 2026 del programa. El acto contó con la participación de:

Alberto Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia

Nicolás Rosales Matienzo, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología

Anahí Díaz, presidenta de la Cámara de la Construcción

Silvia Zalazar, presidenta de la Unión de Arquitectos

La rúbrica del acuerdo reafirma el compromiso institucional con la capacitación, la educación y el desarrollo del sector de la construcción, consolidando una agenda común que prioriza la formación profesional como eje de crecimiento.

Tras la firma, se realizó la apertura oficial de clases del período 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo formativo que se proyecta con expectativas elevadas.

Formación con eje en la seguridad laboral

La jornada concluyó con una instancia clave dentro del programa: la capacitación en Seguridad e Higiene en obra. Este componente resulta fundamental para garantizar el desarrollo responsable y seguro de las actividades en el ámbito de la construcción.

El enfoque en seguridad no solo responde a estándares técnicos, sino que también refuerza la formación integral de los participantes, preparando a los futuros trabajadores para desempeñarse con criterios de prevención y cuidado en entornos laborales exigentes.

Alcance territorial y desarrollo inclusivo

Uno de los pilares del Programa Constructoras es su amplia cobertura territorial. La propuesta se desarrolla en distintos puntos de la provincia, llegando a los departamentos de:

Capital

Valle Viejo

Fray Mamerto Esquiú

Andalgalá

Belén

Tinogasta

Santa María

Londres

Saujil

Esta presencia descentralizada permite acercar oportunidades de formación a más catamarqueñas y catamarqueños, reduciendo brechas de acceso y promoviendo la equidad territorial.

Una política pública en consolidación

El Programa Constructoras se consolida como una política pública que promueve la formación en oficios vinculados al sector de la construcción, generando herramientas concretas para:

El acceso al empleo

El desarrollo productivo

La autonomía económica

En este sentido, la iniciativa no solo responde a una necesidad formativa, sino que también se inscribe en una estrategia más amplia de desarrollo provincial, donde la capacitación técnica se vincula directamente con la generación de oportunidades reales.

Más oportunidades, más futuro

La edición 2026 del Programa Constructoras reafirma su rol como motor de inclusión y crecimiento. A través de la formación en oficios estratégicos, se fortalecen políticas públicas que amplían derechos y generan oportunidades, contribuyendo al desarrollo sostenible de la provincia.

Con una convocatoria en aumento, una estructura institucional sólida y una clara orientación hacia el empleo, el programa se posiciona como una de las iniciativas más relevantes en materia de formación profesional en Catamarca.