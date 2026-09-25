Catamarca celebró el Día de la Sanidad con una prueba atlética

En el marco de la celebración del Día de la Sanidad, que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo con gran éxito el evento denominado Salutón. Esta importante iniciativa contó con la distinguida presencia de la ministra de Salud, Johana Carrizo, acompañada de todo su equipo de gestión, quienes se sumaron activamente a la propuesta para conmemorar esta fecha tan significativa para el sector.

La jornada de carácter deportivo se desarrolló en las instalaciones del Parque Adán Quiroga, un espacio verde que sirvió como el escenario ideal para albergar una prueba atlética caracterizada por una importante convocatoria. La concurrencia reunió tanto a numerosos atletas como al personal de salud, quienes compitieron en las diferentes categorías dispuestas para la ocasión. Un aspecto fundamental que marcó la impronta inclusiva de la jornada fue la participación activa de los usuarios del Centro Terapéutico, institución que depende directamente del Ministerio de Salud, integrándose plenamente a las actividades deportivas junto al resto de los presentes.

Emotivo homenaje a la perseverancia

Una vez finalizada la competencia deportiva, el evento dio paso a uno de los momentos más significativos y emotivos de la jornada: la realización de un homenaje especial. En este marco, se procedió a la entrega de un merecido reconocimiento al deportista Raúl Alfonso Guardia.

Este distinguido tributo se le otorgó por constituirse como un claro ejemplo de que los sueños no tienen edad. Asimismo, su participación y trayectoria fueron destacadas como una muestra cabal de que cada paso recorrido sobre el asfalto representa una fiel expresión de esfuerzo, pasión y perseverancia, valores que inspiraron a todos los presentes y coronaron el espíritu de la celebración sanitaria.

El podio de los 1,2 kilómetros: talento y compañerismo

La competencia de menor distancia convocó a una gran cantidad de entusiastas inscriptos que demostraron su nivel competitivo en un circuito exigente y dinámico. Los resultados oficiales de la prueba corta quedaron conformados de la siguiente manera:

Categoría 1,2 km Femenino: El tercer puesto fue obtenido por Claudia Ríos, el segundo lugar quedó en manos de Miriam Rodríguez, y la gran ganadora que se consagró en el primer puesto fue Diana Velardez.

Categoría 1,2 km Masculino: El podio se integró con Raúl Guardia adjudicándose el tercer puesto, Miguel Fernández alcanzando el segundo lugar acompañado de su perra Kia, y Noe Gómez posicionándose en el primer puesto de la categoría.

Velocidad y resistencia en los 2,5 kilómetros

Para aquellos atletas que buscaron un nivel superior de exigencia física, la prueba de mayor extensión ofreció definiciones sumamente disputadas en ambas ramas. El cierre de la jornada dejó los siguientes resultados oficiales:

Categoría 2,5 km Femenino: La tercera ubicación fue alcanzada por María Del Valle, el segundo puesto recayó en Micaela Palacio, mientras que el primer puesto absoluto de la prueba fue para Rafaela Bellido.

Categoría 2,5 km Masculino: Los competidores que completaron el cuadro de honor fueron Fernando Mamani en el tercer puesto, Omar Díaz obteniendo el segundo puesto, y Luis Carrizo consagrándose en el primer puesto de la competencia.