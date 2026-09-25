Por los incendios, postergaron la Jornada de Campo en Banda de Varela

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital ha informado de manera oficial que la Jornada de Campo prevista para este sábado 26 de septiembre en Banda de Varela ha sido postergada. Esta decisión responde directamente a la situación generada por los incendios registrados en distintos sectores de dicha zona.

Es importante señalar un aspecto fundamental respecto al territorio afectado: si bien el fuego no alcanzó el predio donde se iba a desarrollar la actividad planificada, desde el Municipio se evaluó con detenimiento el escenario general que atraviesan los vecinos y las familias de la comunidad local. Lamentablemente, algunos de estos habitantes se vieron directamente afectados por los acontecimientos ocurridos durante las últimas horas, lo que motivó una revisión inmediata de la agenda institucional y recreativa programada para este fin de semana.

Criterio de acompañamiento y compromiso social

La medida adoptada por las autoridades comunales se sustenta primordialmente en un sentido estricto de solidaridad y acompañamiento con la comunidad. Desde la óptica institucional, se comprendió con claridad que, en medio de un contexto tan delicado, no resulta adecuado llevar adelante una propuesta de carácter recreativo y turístico mientras los vecinos del lugar transitan momentos marcados por la preocupación y la dificultad.

Asimismo, la cartera turística y económica quiso poner de relieve el gran despliegue previo realizado por los actores locales. En este sentido, se destacó de manera especial:

El compromiso y esfuerzo sostenido de los emprendedores locales.

La dedicación de los artesanos y productores de la región.

La participación de los artistas y demás involucrados que ya se encontraban delineando y preparando sus respectivas propuestas para el evento.

El reconocimiento al trabajo realizado previamente y a las altas expectativas generadas en torno al encuentro cultural y económico.

Agradecimientos institucionales y perspectivas a futuro

Ante la modificación imprevista del cronograma, la Municipalidad de la Capital emitió un mensaje de agradecimiento dirigido tanto a los distintos participantes como al público general que ya tenía planificado acompañar y formar parte de la propuesta este fin de semana, valorando enormemente su comprensión ante los hechos de fuerza mayor. Del mismo modo, renovaron formalmente su solidaridad con todas las familias y vecinos que sufrieron las consecuencias de los incendios registrados en el sector.

Respecto a la continuidad de la iniciativa, las autoridades municipales señalaron que la nueva fecha de realización de la Jornada de Campo será comunicada de manera oportuna. Dicho anuncio se concretará únicamente una vez que se encuentren plenamente garantizadas las condiciones necesarias para desarrollar el evento con absoluta tranquilidad y seguridad para la totalidad de la comunidad.