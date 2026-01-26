Catamarca cerró su promoción en Pinamar y afianzó su posicionamiento nacional

Luego de tres jornadas consecutivas de promoción turística en Pinamar, Catamarca concluyó su itinerario en la costa atlántica con un balance positivo, fortaleciendo su presencia dentro del turismo nacional y consolidándose como uno de los destinos emergentes más atractivos del país. La estrategia incluyó rondas de medios, recorridas promocionales en balnearios y playas, además de una activa participación en el Paseo del Norte Grande, un espacio que nuclea a las provincias del norte argentino durante la temporada estival.

Durante las actividades, la provincia no solo brindó información turística a los miles de veraneantes que transitaron por Pinamar, sino que también desplegó su identidad cultural y productiva a través de artesanías, sabores regionales, expresiones musicales y la difusión de sus paisajes más emblemáticos. La propuesta buscó mostrar a Catamarca como un destino auténtico, diverso y profundamente vinculado a su patrimonio natural y cultural.

La presentación catamarqueña fue acompañada por las autoridades de Turismo de Pinamar, encabezadas por su secretaria Alejandra Apolonio, y contó con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La acción se desarrolló en el marco de un acuerdo del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, cuya presidencia ejerce actualmente el gobernador Raúl Jalil, lo que permitió integrar la promoción provincial a una estrategia regional más amplia.

Antes de la participación de Catamarca, el Paseo del Norte Grande ya había recibido a Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y La Rioja, mientras que en los próximos días tendrán su espacio las provincias de Misiones, Tucumán, Formosa y Salta, consolidando una vidriera conjunta para el norte argentino en uno de los principales destinos turísticos del verano.

La presencia promocional en la costa resultó estratégica para visibilizar tanto a Catamarca como al conjunto de la región en un punto de alta concentración turística. Según señalaron los informantes turísticos, se registró un marcado interés del público por viajar a la provincia, con un alto porcentaje de consultas de personas que ya habían visitado Catamarca anteriormente y manifestaron su intención de regresar.

En muchos casos, los turistas demostraron tener identificados los atractivos puntuales que desean conocer, entre los que se destacaron las Termas de Fiambalá, el Balcón del Pissis, el Campo de Piedra Pómez y otros circuitos de naturaleza y aventura. Además, varios visitantes relataron que su decisión de viajar a la provincia había sido motivada por acciones promocionales realizadas en temporadas anteriores, lo que evidencia la continuidad y efectividad de la política de promoción turística.

El cierre de la participación catamarqueña se realizó el domingo, con una jornada especialmente diseñada para el contacto directo con el público. A lo largo del día se desarrollaron juegos y activaciones participativas, la proyección del spot "El secreto mejor guardado", correspondiente a la campaña promocional 2026, y una destacada presentación de la Ruta del Telar, que incluyó un desfile protagonizado por los propios veraneantes.

La propuesta gastronómica también tuvo un lugar central, con la elaboración y degustación de un risotto de quinoa con cabrito braseado, a cargo del chef belicho Maximiliano Moreno, que permitió poner en valor los productos regionales y la identidad culinaria catamarqueña. El cierre musical estuvo a cargo de Las Voces del Viento, que animaron una verdadera fiesta popular y lograron que el público bailara hasta el final de la noche.

Con esta participación en Pinamar, Catamarca reafirmó su apuesta por una promoción turística sostenida, federal e integrada, orientada a posicionarse como un destino elegido durante todo el año. La experiencia dejó en evidencia el creciente interés del turismo nacional por descubrir los paisajes, la cultura y la identidad de la provincia, consolidándola como uno de los destinos con mayor proyección dentro del mapa turístico argentino.