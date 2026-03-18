Catamarca: impulsan jornada para personas con enfermedades crónicas

En el marco de una política sanitaria orientada a fortalecer la promoción y prevención de la salud, el Ministerio de Salud de la provincia continúa desplegando acciones destinadas a toda la comunidad. Estas iniciativas apuntan a brindar herramientas concretas que permitan mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de aquellos grupos que presentan factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

Dentro de este esquema, se inscribe una nueva propuesta centrada en el rol de la actividad física como pilar fundamental para el cuidado de la salud. Se trata de una Jornada Taller de Actividad Física, organizada por el equipo de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que se desarrollará el próximo 20 de marzo.

Un espacio pensado para personas con enfermedades crónicas

La actividad tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en el Hospital "Dr. Dermidio Herrera" de Villa Dolores, con una duración estimada de dos horas. Está destinada a personas mayores de 18 años que presenten al menos una enfermedad crónica, un grupo poblacional que requiere especial atención en materia de prevención y control de factores de riesgo.

El taller estará a cargo de Andrea Bulacios, médica deportóloga, junto al equipo del Programa de Sedentarismo, lo que garantiza un abordaje profesional y específico sobre la temática. La propuesta no solo apunta a informar, sino también a generar herramientas prácticas que los participantes puedan incorporar en su vida cotidiana.

El rol clave de la actividad física en la salud

La actividad física es reconocida como uno de los principales factores protectores de la salud, ya que contribuye tanto a prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas como a mejorar su control una vez instaladas. En este sentido, el taller se presenta como una instancia clave para profundizar en el conocimiento de estos beneficios.

Entre los ejes centrales que se abordarán durante la jornada se destacan:

Comprender los beneficios de la actividad física en el organismo.

Identificar el sedentarismo como un factor de riesgo relevante.

Detectar y prevenir posibles lesiones asociadas a la práctica física.

Estos puntos no solo buscan generar conciencia, sino también fomentar cambios concretos en los hábitos diarios de los participantes.

Sedentarismo y enfermedades crónicas: un vínculo a revertir

Uno de los aspectos fundamentales de la jornada será la identificación del sedentarismo como factor de riesgo, un elemento que incide directamente en el desarrollo y agravamiento de diversas enfermedades crónicas. En este contexto, la propuesta del Ministerio apunta a que los asistentes puedan reconocer esta problemática y adoptar estrategias para revertirla.

La posibilidad de descubrir prácticas seguras y adecuadas de actividad física también forma parte del enfoque integral del taller, con el objetivo de evitar lesiones que puedan desalentar la continuidad del ejercicio.