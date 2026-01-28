Catamarca: comenzó la campaña de vacunación contra el dengue 2026

El Ministerio de Salud de la provincia dio inicio este martes 28 de enero a la campaña de vacunación contra el dengue 2026, una de las principales estrategias sanitarias destinadas a prevenir la enfermedad y reducir su impacto en la población. En el marco de esta política preventiva, la cartera sanitaria recibió 5.310 nuevas dosis de la vacuna Qdenga, que comenzarán a aplicarse en los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Según se informó, la campaña arranca con una primera etapa focalizada en la población objetivo de entre 15 y 59 años, independientemente de si cuentan o no con cobertura social. La vacunación se realiza sin necesidad de pedido médico ni turno previo, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, con el objetivo de facilitar el acceso y ampliar la cobertura en un contexto epidemiológico que exige acciones preventivas sostenidas.

Desde el organismo sanitario explicaron que la aplicación de la vacuna Qdenga forma parte de un plan integral de prevención y control del dengue en la provincia, que incluye además acciones de vigilancia epidemiológica, control del mosquito Aedes aegypti y campañas de concientización dirigidas a la comunidad. La estrategia busca reducir la circulación viral y evitar cuadros graves, especialmente durante los meses de mayor riesgo.

En la Capital, la vacuna está disponible en distintos puntos estratégicos del sistema de salud. El Vacunatorio Central atiende de lunes a viernes, de 7.30 a 18.30 horas, y los sábados de 8 a 12. En tanto, el CAPS Dr. Carlos Bravo ofrece vacunación del 28 al 30 de enero, de lunes a viernes de 14 a 19 horas, y a partir del lunes 2 de febrero, continuará con atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Asimismo, el CAPS Dr. Edgardo Acuña aplica la vacuna de lunes a viernes en doble turno, de 8 a 12 horas y de 13 a 17.30 horas, mientras que el Centro Sanitario Valle Chico brinda atención de lunes a viernes, de 8 a 12.30 horas y de 13 a 18.30 horas, ampliando las opciones para que la población pueda acceder a la dosis correspondiente.

En el departamento Valle Viejo, la vacunación contra el dengue se realiza en el Hospital Dr. Dermidio Herrera, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 12 horas. Por su parte, en Fray Mamerto Esquiú, la aplicación se lleva a cabo en el Hospital de San José, también de lunes a viernes, de 7 a 12 horas.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de que las personas comprendidas en el grupo etario establecido se acerquen a los centros habilitados para recibir la primera dosis, destacando que la vacunación es una herramienta clave para disminuir la incidencia de la enfermedad y evitar complicaciones. En ese sentido, recordaron que el dengue continúa siendo una problemática de salud pública que requiere el compromiso conjunto del Estado y de la comunidad.

Finalmente, las autoridades sanitarias insistieron en que la vacunación debe complementarse con medidas preventivas cotidianas, como la eliminación de recipientes que acumulen agua, el uso de repelente y la consulta temprana ante la aparición de síntomas. La campaña 2026 se enmarca en un enfoque integral que busca fortalecer la prevención y proteger la salud de la población en toda la provincia.