Catamarca conmemorará los 173 años del histórico Sermón de Esquiú

En el marco del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, la Iglesia de Catamarca presentó oficialmente el programa de actividades que se desarrollará con motivo del 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina y de los 173 años del Sermón de la Constitución, pronunciado por el religioso catamarqueño el 9 de julio de 1853.

Los detalles fueron dados a conocer durante la mañana de este lunes 6 de julio, en una conferencia de prensa realizada en el Salón Auditorio del Museo de la Virgen del Valle, encabezada por el padre Julio Murúa, vicario general de la Diócesis y presidente de la Comisión organizadora de las celebraciones por el Bicentenario, junto con Fray Marcos Porta, sacerdote de la comunidad franciscana de Catamarca e integrante de la misma comisión.

Durante la presentación, ambos religiosos brindaron precisiones sobre el significado histórico de la fecha y el cronograma previsto para una jornada que reunirá a autoridades civiles, eclesiásticas y a la comunidad catamarqueña.

Fray Marcos Porta y el Padre Julio Murúa

Una celebración enmarcada en el Año Jubilar

Al iniciar el encuentro con la prensa, el padre Julio Murúa convocó a toda la ciudadanía a participar de las actividades previstas. "Participar de los actos programados con motivo de los 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina, que se realizarán este jueves 9 de julio, en el marco del Año Jubilar que estamos celebrando en el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú", expresó.

El sacerdote recordó que el programa del Bicentenario contempla dos momentos centrales durante este año. El primero ya se concretó el 11 de mayo, fecha del nacimiento del Beato, mientras que el segundo se desarrollará ahora alrededor del aniversario del Sermón de la Constitución.

Murúa destacó que el 9 de julio de 1853, en la entonces Iglesia Matriz de Catamarca, el joven sacerdote franciscano Mamerto de la Ascensión Esquiú pronunció su célebre mensaje en defensa de la Constitución Nacional, sancionada el 1 de mayo de ese mismo año por el Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe.

Según explicó, en aquel sermón el religioso exhortó a los argentinos a fortalecer la unidad nacional, respetar las instituciones y construir una Nación basada en los valores de la libertad, la justicia y el bien común.

Un legado que continúa vigente

Durante la conferencia, el vicario general resaltó la vigencia de la figura del Beato Esquiú dos siglos después de su nacimiento. Señaló que, a 200 años de su natalicio, su legado continúa iluminando la vida pública argentina mediante una síntesis entre fe, cultura, compromiso social y responsabilidad ciudadana.

En ese sentido explicó que el lema elegido para las celebraciones del Bicentenario, "Apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", resume el significado de una figura cuyo mensaje continúa teniendo actualidad.

Murúa indicó además que los actos contarán con la participación de autoridades eclesiásticas, representantes de los tres Poderes del Estado Provincial, autoridades municipales, representantes del ámbito educativo y académico, referentes de distintas instituciones de la sociedad civil y el pueblo de Catamarca.

El programa oficial de actividades

Por su parte, Fray Marcos Porta explicó cómo se desarrollará la jornada del próximo 9 de julio. Las actividades comenzarán a las 8.30, con el izamiento de la Bandera en la Plaza 25 de Mayo.

Posteriormente, los asistentes se trasladarán hasta la Plazoleta Fray Mamerto Esquiú, ubicada frente a la iglesia franciscana. En ese sector, el Colegio Padre Ramón de la Quintana será escenario de un desayuno patrio, pensado como un momento de encuentro y participación comunitaria.

Además, quienes concurran podrán realizar una breve visita a la Celda y Museo Esquiú, antes del inicio del acto protocolar. La ceremonia central se desarrollará frente al Monumento a Fray Mamerto Esquiú, emplazado en la plazoleta del predio franciscano. Durante ese acto se pronunciarán palabras alusivas y se descubrirá una placa conmemorativa del Bicentenario, tarea que estará a cargo del Provincial de la Provincia Franciscana de la Asunción, Fray Emilio Andrada, en homenaje a la figura del Beato.

Finalizado el acto institucional, se realizará una procesión con la imagen del Beato Mamerto Esquiú hasta la Catedral Basílica, donde se celebrará el Solemne Tedeum por el Día de la Independencia.

Dos aniversarios especiales

Durante la presentación también se recordó que este año se cumplen 100 años del inicio de la Causa de Beatificación del Beato Mamerto Esquiú. Por ese motivo, Fray Marcos Porta invitó a toda la comunidad a continuar rezando y trabajando por la pronta canonización del Beato.

Asimismo, destacó que también se conmemoran los 100 años de la inauguración del Monumento a Fray Mamerto Esquiú, ubicado en la plazoleta de la manzana franciscana, espacio donde se desarrollará parte de las actividades oficiales.

El Solemne Tedeum cerrará las celebraciones

El padre Julio Murúa explicó que durante la procesión hacia la Catedral los participantes estarán acompañados por la Banda de Música de un colegio franciscano de La Rioja.

La celebración culminará con el Solemne Tedeum, que tendrá lugar en la Catedral Basílica, a los pies de Nuestra Señora del Valle, y será presidido por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello. Murúa subrayó el profundo significado histórico de esta ceremonia litúrgica, al recordar que tendrá lugar en el mismo templo que en 1853 era la Iglesia Matriz de Catamarca, desde cuyo púlpito el Beato Mamerto Esquiú pronunció hace 173 años el histórico Sermón de la Constitución.

Ese mensaje, recordó, le valió ser reconocido como el "Orador de la Constitución", convirtiéndose en una de las voces más influyentes durante la organización institucional de la Argentina.

De esta manera, la conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, unida al recuerdo de los 173 años del Sermón de la Constitución y enmarcada en el Jubileo por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, reunirá actos patrios, homenajes históricos y celebraciones religiosas que buscarán poner en valor la figura del religioso catamarqueño y su legado de unidad, compromiso ciudadano y defensa de las instituciones.