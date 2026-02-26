Catamarca consolida su matriz productiva con el calendario de eventos para el primer semestre de 2026

En un encuentro clave para el desarrollo económico de la provincia, el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, presentó este jueves en CATA el calendario oficial de eventos correspondiente al primer semestre de 2026. Esta iniciativa no surge de manera aislada, sino como una herramienta de gestión diseñada para otorgar previsibilidad, organización y oportunidades tangibles de articulación entre los organizadores de eventos y los diversos prestadores de servicios turísticos.

La provincia se posiciona año tras año como un destino de referencia, consolidando una agenda diversa que abarca desde competencias deportivas de élite hasta encuentros religiosos, congresos y espectáculos culturales de convocatoria masiva. El ordenamiento de este calendario trasciende la mera comunicación de fechas; se trata de una política orientada a generar condiciones para planificar estratégicamente los servicios, fortalecer la cadena de valor turística y cimentar nuevas oportunidades de trabajo conjunto que impacten en el empleo genuino.

La presentación estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, quien estuvo acompañada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, el secretario de Deportes, Guillermo Perna, y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin. El auditorio contó con una masiva concurrencia de actores del sector privado, incluyendo hoteleros, gastronómicos, agentes de viajes, transportistas y organizadores profesionales de eventos.

Durante su discurso, la ministra Roldán enfatizó que esta programación marca un hito en la gestión: "Esta agenda de este primer semestre marca un antes y un después con la realización de 21 eventos de carácter nacional e internacional programados para la provincia en diferentes lugares". Asimismo, destacó que la fuerte impronta deportiva y la cartelera de shows están diseñadas para sostener el crecimiento sostenido del turismo, preparando el terreno para el pico de demanda que representa la Fiesta Nacional del Poncho en julio.

Por su parte, la secretaria Evangelina Quarín subrayó que estos eventos son una herramienta fundamental para romper la estacionalidad. "El objetivo es vincular a los organizadores con el sector privado y generar estrategias para que los asistentes nos visiten también en otras épocas del año", señaló, destacando la relevancia de los 21 hitos programados hasta mediados de año.

El deporte como motor del turismo

El secretario de Deportes, Guillermo Perna, puso en relieve el trabajo de fondo que se realiza desde finales del año anterior. La estrategia busca posicionar a Catamarca en el mapa de las carreras de montaña del Norte Argentino, aprovechando las condiciones geográficas únicas del interior provincial. Según Perna, la extensa agenda deportiva abarca disciplinas regionales y globales que traccionarán un flujo constante de visitantes hacia el sector privado.

Desde la perspectiva empresarial, Raul Kotler, vicepresidente de FEHGRA y representante de la Asociación de Hoteles y Bares local, celebró la iniciativa: "Conocer esta agenda nos permite anticiparnos a los servicios y coordinar, sobre todo, el tema alojamiento para cumplir con toda la demanda". En sintonía, Pablo Avilés, presidente del Club Autos de Época de Catamarca, remarcó la importancia de la previsibilidad para eventos de gran escala como el Raid Latinoamericano.

Cronograma de eventos: Primer Semestre 2026

A continuación, se detallan las actividades que integran la oferta provincial para los próximos meses:

Marzo: Mes de acción y competencias

La Silleta Trail : Las Juntas, Ambato.

: Las Juntas, Ambato. 1 al 3 : South American Rally Race en Tinogasta.

: South American Rally Race en Tinogasta. 8 : El Bolsón Ultra Trail en Los Varela, Ambato.

: El Bolsón Ultra Trail en Los Varela, Ambato. 13 al 15 : Liga Argentina de Menores de Pádel (Capital) y Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta para menores y juveniles (Capital y Fray Mamerto Esquiú).

: Liga Argentina de Menores de Pádel (Capital) y Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta para menores y juveniles (Capital y Fray Mamerto Esquiú). 21 : Encuentro Regional Notariado Novel en Capital.

: Encuentro Regional Notariado Novel en Capital. 21 al 24 : Fin de semana largo (XL).

: Fin de semana largo (XL). 22 : 3er Raid Latinoamericano de Autos Antiguos y de Época en el Predio Ferial, Capital.

: 3er Raid Latinoamericano de Autos Antiguos y de Época en el Predio Ferial, Capital. 28 y 29: Las Vallas Sky Running en Pozo de Piedra (Belén) y Campeonato Internacional Open Femenino de Karate en Capital.

Abril: Cultura, religión y espectáculos

2 al 4 : Ultra Trail Cuesta El Portezuelo en Valle Viejo.

: Ultra Trail Cuesta El Portezuelo en Valle Viejo. 2 al 5 : Celebración de Semana Santa.

: Celebración de Semana Santa. 11 y 12 : Cierre del Triatlón del NOA en Capital.

: Cierre del Triatlón del NOA en Capital. 19 : Solemne Procesión de la Virgen en Capital.

: Solemne Procesión de la Virgen en Capital. 25 : Recital de Airbag en Capital.

: Recital de Airbag en Capital. 29 al 3/5: Torneo Nacional de Fútbol de Abogacía y Campeonato Regional de Clubes de Hockey en Capital.

Mayo y Junio: Tradición y aventura

1 al 3 : Fin de semana largo.

: Fin de semana largo. 8 : Concierto de Andrés Calamaro en Capital.

: Concierto de Andrés Calamaro en Capital. 20 al 24 : Fiambalá Desert Trail en Tinogasta.

: Fiambalá Desert Trail en Tinogasta. 23 al 25 : Fin de semana largo.

: Fin de semana largo. 12 al 14 de junio : 2° Fecha de la Liga Argentina de menores de Padel.

: 2° Fecha de la Liga Argentina de menores de Padel. 13 y 14 de junio : 1° Fecha del Abierto Argentino de MTB en Capital.

: 1° Fecha del Abierto Argentino de MTB en Capital. 15 al 17 de junio : Fin de semana largo.

: Fin de semana largo. 20 y 21 de junio : Inti Raymi en Londres, Belén.

: Inti Raymi en Londres, Belén. 27 al 29 de junio: 4° Rally Nacional en el Valle Central.

Julio: El mes de la identidad catamarqueña

9 al 12 : Fin de semana largo (XL).

: Fin de semana largo (XL). 17 al 26 : Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Capital.

: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Capital. Fecha a confirmar: Festival Belén Cuna del Poncho en el departamento de Belén.

Con este despliegue, Catamarca reafirma su compromiso con el desarrollo turístico integral, transformando su geografía y su cultura en un escenario de relevancia global.