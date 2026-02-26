El "San Juan Bautista" puso en marcha su nuevo Comité de Docencia e Investigación

El Hospital Interzonal San Juan Bautista dio un paso significativo en su política de fortalecimiento académico al concretar la primera reunión anual del nuevo Comité de Docencia e Investigación, un espacio institucional que fue conformado en diciembre de 2025 y que inicia formalmente su agenda de trabajo para el ciclo en curso.

El encuentro contó con la presencia del director del nosocomio, Martín Pichetto, quien acompañó al equipo del Comité en esta instancia inicial de planificación. La reunión marcó el inicio de un año que estará atravesado por definiciones estratégicas en materia de formación profesional, articulación universitaria y desarrollo científico.

La conformación del Comité en diciembre del año pasado respondió a la necesidad de institucionalizar y ordenar las políticas de formación y producción de conocimiento dentro del hospital. Con esta primera convocatoria anual, el San Juan Bautista reafirma una línea de trabajo que apunta a consolidar su perfil como centro asistencial y, al mismo tiempo, como ámbito formador y generador de investigación.

Planificación académica y científica: los ejes 2026

Durante el encuentro se avanzó en la planificación académica y científica del hospital, un proceso que permitirá estructurar las actividades de docencia e investigación a lo largo de todo el año.

En ese marco, se abordaron temas considerados estratégicos y que marcarán la agenda institucional:

Residencias 2026

Examen Único Provincial

Convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata

Cada uno de estos puntos implica desafíos organizativos y académicos que demandan coordinación interna y articulación externa. Las Residencias 2026 representan un componente central en la formación de profesionales dentro del sistema público, por lo que su planificación temprana permite proyectar cupos, supervisión y acompañamiento formativo.

Por su parte, el Examen Único Provincial constituye una instancia clave en el acceso a residencias, lo que sitúa al hospital dentro de un esquema provincial de evaluación y selección. La inclusión de este punto en la agenda revela la intención de integrar la planificación interna con los calendarios y criterios establecidos a nivel jurisdiccional.

Finalmente, el convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata abre una línea de trabajo de articulación académica que permitirá fortalecer vínculos interinstitucionales, ampliar oportunidades formativas y consolidar proyectos conjuntos en el ámbito de la investigación.

La misión del Comité: formación, ética y calidad

El Comité de Docencia e Investigación tendrá como misión central promover la educación continua, un concepto que implica no solo la capacitación inicial de residentes sino también la actualización permanente de los equipos de salud.

Entre sus funciones principales se destacan:

Supervisar la formación de residentes, garantizando estándares académicos adecuados.

Estimular y acompañar proyectos de investigación, brindando soporte institucional.

Asegurar estándares éticos y científicos, como condición indispensable para la producción de conocimiento.

Contribuir a mejorar la calidad de atención a través de la formación y la investigación.

El enfoque planteado durante la reunión inicial pone en el centro la relación entre formación y calidad asistencial. La producción científica y el desarrollo académico no aparecen como actividades accesorias, sino como herramientas que impactan directamente en la mejora de la atención que recibe la comunidad.