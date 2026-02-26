Extensión Universitaria: El conocimiento de la UNCA llega al corazón de la Puna

La Secretaría de Extensión de la UNCA ha asumido un rol protagónico en la actual edición N° 35 de la Feria de la Puna, un evento emblemático que comenzó en la jornada de hoy y que se extenderá hasta el próximo 28 de febrero. El escenario para este despliegue de vinculación académica y cultural es el departamento Antofagasta de la Sierra, donde la institución universitaria se suma a una celebración que tiene como objetivo central poner en valor la cultura andina. Este marco festivo y productivo, que tradicionalmente se destaca por sus ferias ganaderas, artesanales y espectáculos folklóricos, se ve este año robustecido por una serie de charlas y talleres técnicos que buscan fortalecer el desarrollo regional y el intercambio de saberes.

La participación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCA aporta una mirada técnica esencial para los productores de la zona. Entre las actividades destacadas, el Ing. Jorge Vildoza aborda la importancia de la seguridad alimentaria con su disertación titulada "Producir alimentos sanos: el rol del Ingeniero Agrónomo". Esta intervención se complementa con una temática de profundo arraigo territorial denominada "La Papa Andina en la Provincia de Catamarca: valor productivo y cultural", a cargo de la Ing. Dra. Graciela Contrera, quien profundiza en el potencial de este cultivo milenario de la misma unidad académica.

Por otro lado, la innovación tecnológica y el aprovechamiento de recursos naturales se hacen presentes a través de las capacitaciones sobre energías renovables. El Dr. Víctor García y el Chef Gerardo Agüero lideran instancias fundamentales para la vida en la Puna como la capacitación sobre el "Funcionamiento de cocinas solares y elaboración de comidas", que representa una aplicación práctica del conocimiento térmico aplicado a la gastronomía local. Este equipo también dicta el taller de "Energía solar aplicada: cocinas y secaderos solares", enfocado en la eficiencia energética para la preservación de alimentos.

El saber ancestral y la revalorización del entorno natural

La arqueología y la geología también ocupan un lugar central en la agenda de la Secretaría de Extensión. La Facultad de Ciencias Aplicadas presenta la charla "Turismo y Naturaleza: Aporte geológico a la divulgación del entorno natural de la Puna catamarqueña", orientada a enriquecer la interpretación del paisaje andino. En la misma línea de conexión con el territorio, la Dra. Leticia Gasparotti y la Dra. Lorena Grana, integrantes del Equipo Proyecto Arqueológico Miriguaca (CONICET-UNCA), exponen sobre un recurso crítico en la región bajo el título "Paisajes que riegan la memoria: manejo ancestral del agua en Antofagasta de la Sierra". Esta investigación resalta las técnicas históricas de gestión hídrica que han permitido la vida en condiciones extremas.

El arte textil y la diplomatura de extensión

El tejido, pilar fundamental de la economía y la cultura antofagasteña, es abordado desde una perspectiva académica y técnica. La Dra. Cecilia Trillo, investigadora del CONICET vinculada a la Diplomatura en Tejido en Telar de la Secretaría de Extensión, dicta la charla "Pasado y presente del uso de plantas tintóreas en la artesanía textil andina", un estudio que recupera el valor de los pigmentos naturales.

Finalmente, la Prof. Sonia Barros completa esta oferta educativa con dos intervenciones clave que aseguran la transmisión de saberes tradicionales. Por un lado, presenta la charla informativa "Telares que tejen historia" y, posteriormente, dirige un taller práctico sobre "Tejido en telar vertical". De esta manera, la UNCA no solo participa de la feria como observadora, sino como una usina de conocimiento que, hasta el 28 de febrero, trabajará codo a codo con la comunidad de Antofagasta de la Sierra para potenciar el desarrollo técnico y cultural de la región.