Cuál es el hábito diario que aumenta tu ansiedad, según la psicología

Existen algunos hábitos diarios que parecen inofensivos, pero especialistas en salud mental advierten que ciertas conductas naturalizadas podrían estar directamente relacionadas con el incremento de la ansiedad. Entre estas prácticas, el uso del celular ocupa un lugar central.

Varios psicólogos y expertos en comportamiento analizaron cómo el vínculo cotidiano con los dispositivos digitales influye en el estado emocional de las personas y en sus niveles de estrés. La mayoría coincidió en que quienes utilizan el celular de forma excesiva o compulsiva, especialmente a lo largo de todo el día, tienden a presentar:

Mayores niveles de ansiedad.

Preocupación constante.

Dificultades para desconectarse mentalmente.

Estas observaciones muestran que la relación con la tecnología no es neutral: puede condicionar el bienestar emocional de manera profunda.

Qué dicen los especialistas

La psicóloga y divulgadora Catherine Price, autora del libro How to Break Up with Your Phone, sostiene que la relación con el celular puede volverse automática y generar dependencia sin que la persona se dé cuenta.

El psicólogo Larry Rosen, especialista en el impacto de la tecnología en la conducta, advierte que revisar constantemente el celular aumenta los niveles de ansiedad, ya que el cerebro entra en un estado de alerta permanente.

Por su parte, la neurocientífica Anna Lembke explica que el uso repetitivo de estímulos digitales, como redes sociales o notificaciones, puede generar ciclos de recompensa similares a los de otras conductas adictivas, reforzando el hábito y dificultando la desconexión.

Lembke subraya que no solo la cantidad de tiempo frente a la pantalla importa, sino también la manera en que se utiliza el dispositivo, dejando claro que la forma de interacción digital es un factor crítico en la salud mental.

Por qué este hábito aumenta la ansiedad

Los especialistas coinciden en que el uso constante del celular interfiere en procesos clave del cerebro relacionados con:

La atención , que se fragmenta al alternar estímulos digitales.

, que se fragmenta al alternar estímulos digitales. El descanso , al afectar la calidad del sueño y la relajación mental.

, al afectar la calidad del sueño y la relajación mental. La regulación emocional, dificultando la gestión de emociones negativas.

El fenómeno del scroll constante funciona como una forma de evasión que, lejos de reducir el estrés, puede incrementarlo con el tiempo.

Otro factor importante es el conocido FOMO ("fear of missing out" o miedo a perderse algo), que genera una necesidad constante de revisar el celular y mantiene al cerebro en un estado de hiperestimulación.

Así, un hábito que parece inofensivo se convierte en un factor silencioso de deterioro del bienestar emocional, afectando la capacidad de relajarse, concentrarse y disfrutar de la vida cotidiana.

Otros factores que influyen en la ansiedad

Los expertos recuerdan que la ansiedad no depende de un solo factor, sino que surge de múltiples aspectos del estilo de vida. Entre ellos destacan:

La exposición constante a redes sociales .

. La falta de descanso adecuado .

. El estrés laboral o académico .

. La multitarea constante .

. La dificultad para desconectarse de los dispositivos.

Esta combinación de factores refuerza la idea de que la salud mental moderna está profundamente vinculada a la manera en que interactuamos con la tecnología. Entender estos mecanismos es clave para prevenir el desgaste emocional y establecer hábitos más conscientes y saludables.