Visita de León XIV a Argentina: abren las preinscripciones para el voluntariado

La organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina abrió la preinscripción para el voluntariado que acompañará las distintas actividades previstas durante su presencia en el país. La convocatoria contempla la participación de personas que colaborarán en diferentes áreas del operativo y la estimación inicial indica que serán necesarias cerca de 20.000 personas.

El interés generado por la propuesta ya se refleja en la cantidad de postulaciones. Federico Desteffaniz, coordinador de Voluntarios del Equipo Organizador, informó a Cadena 3 que el registro había superado las 8.000 personas. "Hace unos días compartíamos que habíamos llegado a los 5.000 inscritos. Hoy por la mañana ya superamos los 8.000", señaló Desteffaniz.

El coordinador destacó de esta manera el crecimiento de la convocatoria y manifestó que la expectativa de la organización es continuar sumando personas dispuestas a participar y prestar servicio durante las actividades relacionadas con la visita papal. La dimensión de la convocatoria está directamente relacionada con la cantidad de personas que se espera que participen de los encuentros multitudinarios y con las necesidades organizativas que tendrá cada actividad.

Un operativo de hasta 20.000 voluntarios

Según explicó Desteffaniz, la mayor demanda de colaboradores estará concentrada en los encuentros multitudinarios. Para dimensionar la cantidad de personas necesarias, la organización trabaja con una estimación de aproximadamente 1.000 voluntarios por cada 100.000 asistentes.

El cálculo permite comprender la magnitud que puede alcanzar el operativo en las celebraciones de mayor convocatoria. En el caso de una actividad que reúna a un millón de personas, por ejemplo, serían necesarios alrededor de 10.000 colaboradores.

La cantidad de voluntarios, por lo tanto, estará vinculada con las características y la asistencia prevista en cada encuentro. No todas las actividades requerirán el mismo despliegue, ya que una misa multitudinaria demanda una organización diferente de aquella necesaria para una actividad con una participación más reducida.

Entre las tareas que se prevén se encuentran:

Apoyo a las celebraciones litúrgicas.

Atención y asistencia a peregrinos y fieles.

Acompañamiento de otros voluntarios.

Tareas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Logística general.

Participación en equipos internos de organización.

Comunicación.

La organización también contempla una estructura de acompañamiento para los propios colaboradores. "Los voluntarios necesitan de voluntarios que también los acompañen", destacó Desteffaniz, al explicar que el operativo no estará destinado solamente a atender a peregrinos y fieles, sino también a brindar asistencia a quienes estarán prestando servicio.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está abierta a postulantes de todo el país y establece determinadas condiciones para participar. Podrán inscribirse argentinos o personas con residencia en la Argentina que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. Además, las instancias de formación previstas por la organización serán obligatorias.

Para iniciar la postulación, los interesados deberán completar el formulario oficial del Episcopado, donde se solicitará información personal y documentación. De acuerdo con el detalle brindado por el coordinador de Voluntarios del Equipo Organizador, los aspirantes deberán proporcionar:

Datos personales.

Una imagen del DNI.

Una fotografía tipo carnet.

Certificado Único de Discapacidad (CUD), de manera opcional, para las personas con discapacidad.

La incorporación al voluntariado no será automática a partir del envío del formulario. La inscripción constituye el comienzo de un proceso de evaluación en el que deberán cumplirse distintas etapas antes de confirmar la selección.

Cómo será el proceso de selección

Una vez enviada la solicitud, cada aspirante recibirá inicialmente un correo electrónico de confirmación para informar que su candidatura fue registrada. A partir de allí comenzará la revisión de la documentación. El área de Registro del Equipo Nacional de Voluntarios tendrá a su cargo verificar que los datos y los documentos hayan sido cargados correctamente.

Si esta primera instancia se completa de manera satisfactoria, el postulante recibirá una nueva comunicación por correo electrónico en la que se le informará el avance hacia la siguiente etapa. Antes de que la incorporación quede confirmada, habrá además una revisión a cargo de las autoridades y las fuerzas de seguridad.

"Una vez que eso queda completado, la persona efectivamente se convierte en voluntario", explicó Desteffaniz.

Luego de esa confirmación, el equipo correspondiente a cada sede se comunicará directamente con las personas seleccionadas para informarles cuáles serán los pasos siguientes y las indicaciones vinculadas con su participación.

¿Y el alojamiento?

La convocatoria contempla también la situación de quienes deban trasladarse para participar del operativo. Las personas que necesiten alojamiento deberán indicarlo en el formulario de preinscripción y especificar para qué noches requieren hospedaje.

Según aseguró Desteffaniz, la organización se encargará de cubrir el hospedaje de los voluntarios que no sean de las localidades donde se desarrollarán las actividades. De esta manera, la convocatoria no se limita a quienes residan en los lugares donde se llevarán adelante los encuentros. Los interesados pueden postularse desde cualquier punto del país y señalar sus necesidades de alojamiento al momento de completar la inscripción.

Diferentes tareas según cada encuentro

Las funciones que desempeñarán los voluntarios estarán determinadas por las características y necesidades de cada actividad. La organización contempla que no todos los encuentros tendrán las mismas exigencias, por lo que el despliegue se adaptará a cada situación.

Desteffaniz explicó que una misa multitudinaria requiere una organización diferente de la que demanda una actividad con menor participación. Esa diferencia también determinará las funciones que deberán asumir los colaboradores y la cantidad de personas necesarias en cada espacio.

El trabajo abarcará tanto las tareas vinculadas directamente con las celebraciones como aquellas destinadas a garantizar la atención de quienes participen y el funcionamiento de los equipos organizativos. Entre los voluntarios habrá quienes colaboren con las celebraciones litúrgicas, quienes atiendan a peregrinos y fieles, quienes desarrollen tareas de accesibilidad y quienes se desempeñen en áreas de logística, organización interna y comunicación.

También se prevé una red de acompañamiento para los propios voluntarios, de manera que quienes estén prestando servicio puedan contar con otros colaboradores durante el desarrollo del operativo.

Cómo inscribirse

La preinscripción ya se encuentra abierta y la convocatoria continúa recibiendo postulaciones. Con más de 8.000 personas registradas y una necesidad estimada de cerca de 20.000 voluntarios, la organización busca ampliar el equipo que acompañará las diferentes actividades de la visita de León XIV a la Argentina.

Quienes quieran formar parte del voluntariado pueden realizar la preinscripción a través de www.episcopado.org, donde se encuentra el acceso correspondiente.

La convocatoria avanza así con un objetivo definido: reunir a miles de personas que puedan colaborar en un operativo que tendrá distintas dimensiones y necesidades, desde la atención de peregrinos y fieles hasta la accesibilidad, la logística, la comunicación y el acompañamiento de los propios voluntarios. Con el registro ya por encima de las 8.000 postulaciones, la organización apunta a continuar incorporando personas hasta alcanzar el número necesario para acompañar los encuentros vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina.