La Catedral Basílica tendrá nuevo Rector: cuándo será la asunción

El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, comunicó a la feligresía catamarqueña una serie de nuevas designaciones de sacerdotes en distintas comunidades de esta Iglesia particular. Entre los cambios anunciados se encuentra la designación del nuevo rector del Santuario y Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle, uno de los destinos incluidos en la reorganización pastoral.

El cambio se concretará el domingo 20 de septiembre, durante la Santa Misa de las 20.00, momento en el que el Pbro. Facundo Brizuela asumirá formalmente como rector de la Catedral Basílica. Brizuela se venía desempeñando hasta ahora como párroco de Santa Rosa de Lima, con sede en Bañado de Ovanta, y pasará desde ese servicio pastoral a asumir una nueva responsabilidad dentro de la Iglesia particular de Catamarca.

La designación forma parte de un conjunto de movimientos sacerdotales comunicados por el obispo diocesano, que incluyen también nuevos destinos y responsabilidades para otros sacerdotes en comunidades de la provincia.

Facundo Brizuela asumirá como rector

El Pbro. Facundo Brizuela será quien tome a su cargo la rectoría del Santuario y Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle. La ceremonia de asunción tendrá lugar el domingo 20 de septiembre, durante la Santa Misa de las 20.00. Hasta este momento, Brizuela venía ejerciendo como párroco de Santa Rosa de Lima, en Bañado de Ovanta, desde donde desarrollaba su ministerio sacerdotal.

Con la nueva designación, dejará esa comunidad para asumir como rector de la Catedral Basílica. El anuncio del obispo establece así el nuevo destino pastoral de Brizuela dentro de la Iglesia particular de Catamarca.

Cambios en Santa Rosa de Lima

El movimiento de Brizuela hacia la Catedral Basílica también implica una modificación en la conducción pastoral de la parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en Bañado de Ovanta, dentro del Decanato Este.

En ese lugar quedará momentáneamente como administrador parroquial el Pbro. Carlos Bazán, quien venía desempeñándose en esa misma comunidad como vicario parroquial. De esta manera, Bazán asumirá temporalmente la administración parroquial de Santa Rosa de Lima, continuando su ministerio en una comunidad que ya conoce por su anterior función como vicario parroquial.

La designación establece una continuidad en cuanto a su presencia pastoral en la localidad esteña, aunque con una nueva responsabilidad dentro de la estructura de la comunidad.

Cambios en la Parroquia San Pío X

El anuncio del obispo diocesano también contempla la situación pastoral de la parroquia San Pío X, con sede en el barrio Libertador II, Mil Viviendas. En esta comunidad se encuentra a cargo de la administración parroquial el Pbro. Juan Antonio Cabrera Ruiz, quien anteriormente se desempeñó allí como vicario parroquial.

La nueva responsabilidad supone, al igual que en el caso de Carlos Bazán, un cambio en la función pastoral dentro de una comunidad que ya era conocida por el sacerdote. Cabrera Ruiz queda de este modo al frente de la administración parroquial de San Pío X, con sede en el barrio Libertador II, conocido también como Mil Viviendas.

Un llamado a la oración y al espíritu sinodal

Al comunicar las nuevas designaciones, el pastor diocesano invitó a los fieles a acompañar estos cambios mediante la oración. El pedido apunta a que la acción pastoral de los sacerdotes pueda desarrollarse de manera fecunda y esté impregnada con espíritu sinodal en sus nuevos destinos.

La invitación alcanza a las distintas comunidades involucradas en las designaciones y pone el acento en acompañar pastoralmente a los sacerdotes que asumirán nuevas responsabilidades.

De este modo, el anuncio de Mons. Luis Urbanč no se limita a comunicar los cambios de destino y las nuevas funciones, sino que incorpora también un llamado a la feligresía catamarqueña para acompañar este proceso desde la oración.