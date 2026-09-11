Homenaje al Teatro: una charla para recuperar la dramaturgia catamarqueña

En el marco de la muestra "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", de la artista Ada Cigno, el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela realizará la segunda charla del ciclo, destinada en esta oportunidad a recuperar la trayectoria de los dramaturgos catamarqueños del siglo XX.

El encuentro se desarrollará el lunes 14 de septiembre, a las 19 horas, en la sede del museo, ubicada en San Martín 316, y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta apunta a profundizar en la historia de la dramaturgia catamarqueña mediante la recuperación de nombres, obras, trayectorias y experiencias vinculadas con autores que realizaron aportes significativos al desarrollo del teatro provincial durante el siglo XX.

El encuentro se plantea así como un espacio para volver sobre una parte de la historia cultural de Catamarca a partir de quienes participaron de ella y de quienes conocen, investigan y forman parte de su recorrido.

Nombres, obras y trayectorias

La charla propone poner el foco en los dramaturgos catamarqueños del siglo XX, recuperando no solamente sus nombres, sino también las obras que produjeron, sus trayectorias y las experiencias que atravesaron en el desarrollo de su actividad.

La iniciativa busca profundizar en una historia que comprende diferentes recorridos y aportes al teatro provincial. En ese sentido, el encuentro permitirá abordar la producción de estos autores y el contexto cultural en el que desarrollaron su actividad.

La recuperación de esa memoria constituye uno de los ejes centrales de la propuesta que acompaña a la muestra de Ada Cigno. Los encuentros que integran el ciclo buscan rescatar las distintas experiencias que contribuyeron a construir la historia del teatro catamarqueño. La actividad permitirá, de este modo, reunir diferentes miradas alrededor de la dramaturgia provincial y generar un espacio de intercambio en torno a sus protagonistas y a la producción teatral desarrollada durante el siglo XX.

Cuatro voces y una presentación

La segunda charla contará con la participación de Hilda Angélica García, Yudith Moreno, Karina Tapia y Alberto Moreno, quienes compartirán distintas miradas en torno a los dramaturgos catamarqueños, su producción y el contexto cultural en el que desarrollaron su actividad.

La presentación estará a cargo de Manuel Ahumada, quien tendrá a su cargo la apertura del encuentro dentro del ciclo que acompaña la muestra.

La participación de los cuatro invitados permitirá abordar la temática desde distintas perspectivas, con el eje puesto en la dramaturgia catamarqueña, sus autores y el lugar que ocuparon sus producciones dentro del desarrollo del teatro provincial. El encuentro se inscribe así en una propuesta que no busca únicamente exhibir una selección vinculada con la historia teatral, sino también generar instancias de conversación que permitan profundizar en los recorridos de quienes hicieron posible esa historia.

El ciclo que acompaña la muestra de Ada Cigno

El ciclo forma parte de las actividades que acompañan la muestra "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", concebida por la artista Ada Cigno como un homenaje a quienes contribuyeron a construir la historia del teatro catamarqueño.

La muestra funciona como marco para una serie de encuentros destinados a recuperar esa memoria a través de las voces de personas que conocen, investigan y forman parte del recorrido del teatro provincial. Dentro de esa propuesta, la segunda charla concentra la atención específicamente en los dramaturgos catamarqueños del siglo XX, sus producciones, sus trayectorias y el contexto cultural en el que desarrollaron su actividad.

La iniciativa busca, de esta manera, recuperar nombres y experiencias que forman parte de la historia teatral de Catamarca y generar un espacio para profundizar en los aportes que realizaron al desarrollo de la dramaturgia provincial.