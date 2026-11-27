En el marco de las actividades preparatorias para las fiestas marianas, la imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle visitó durante la mañana de este viernes 27 de noviembre la Casa de Gobierno de Catamarca, en el cierre de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos. La llegada de la Madre Morena a la sede gubernamental se produjo a dos días del inicio de las celebraciones en honor de la Patrona de la provincia.

La visita tuvo lugar en el amplio predio donde se encuentra la antigua casona que perteneciera al gobernador Mardoqueo Molina, allá por el siglo XIX. En ese espacio cargado de historia, la Ilustre Visitante fue recibida con honores por el gobernador de la Provincia, Lic. Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete, trabajadores de las distintas áreas que desempeñan sus funciones en el edificio y representantes de Defensa Civil.

La recepción estuvo marcada por un clima de profunda devoción y amor hacia la Virgen del Valle. Su llegada fue acompañada por los sones de la Banda de Música de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, que animó el recibimiento y dio un marco especial a la presencia de la imagen en la sede del Ejecutivo provincial.

Como parte del homenaje, el gobernador Raúl Jalil realizó una ofrenda floral a la Madre del Valle, en un gesto de reconocimiento y veneración hacia la Patrona de Catamarca. De esta manera, autoridades y trabajadores compartieron un momento de encuentro religioso en medio de las actividades habituales de la administración pública.

Detener la jornada para volver a sentirse hijos

Durante el encuentro, el padre Facundo Brizuela, rector del Santuario Catedral, explicó el sentido espiritual y pastoral que tienen las visitas de la imagen peregrina a las distintas instituciones y organismos.

El sacerdote señaló que estos recorridos buscan generar un espacio de pausa dentro de las responsabilidades cotidianas, permitiendo que las personas puedan dejar momentáneamente de lado sus preocupaciones y obligaciones para reencontrarse con una dimensión central de la fe.

"La razón de las visitas de la imagen de la Virgen a las instituciones tiene como fin detener un momento la jornada, nuestras preocupaciones y obligaciones, para volver a sentirnos hijos", expresó Brizuela.

En su explicación, también hizo referencia al significado de María dentro de la tradición cristiana y a la relación de los creyentes con la Madre de Jesús. En ese sentido, destacó que estos encuentros permiten recordar uno de los fundamentos de la fe y renovar el vínculo espiritual con la Virgen.

"Recordamos uno de los fundamentos de nuestra fe, ya que quienes creemos en Jesús adoptamos a María como Madre. Por otra parte, es una forma de sentirnos parte de las fiestas que el domingo, Dios mediante, vamos a comenzar", manifestó el rector del Santuario Catedral.

De esta manera, la presencia de la imagen peregrina en la Casa de Gobierno no solamente representó una actividad dentro del itinerario institucional, sino también una oportunidad para que quienes trabajan en las distintas dependencias provinciales pudieran participar de un momento de oración y preparación espiritual antes del comienzo de las festividades marianas.

Una oración por las familias, las responsabilidades y Catamarca

Luego de compartir sus palabras, el padre Facundo Brizuela invitó a las autoridades, funcionarios, trabajadores y demás presentes a participar de una oración comunitaria.

La convocatoria estuvo orientada a poner en manos de la Virgen las distintas responsabilidades que cada persona tiene en su vida cotidiana, así como también las preocupaciones familiares y los afectos personales. El sacerdote pidió que la oración incluyera especialmente a las familias, a las personas amadas y a toda la comunidad catamarqueña.

En ese marco, rogó a los presentes que elevaran sus intenciones "por todas las responsabilidades que tenemos, por nuestras familias, por las personas que amamos y por nuestra querida Catamarca".

El mensaje puso de relieve el carácter comunitario de la visita, que reunió a representantes de distintos sectores de la administración provincial alrededor de una misma expresión de fe. La imagen de la Madre del Valle permanecerá en la sede del Gobierno provincial hasta horas del mediodía, permitiendo que quienes desarrollan allí sus tareas puedan acercarse y compartir este momento de veneración.

La bendición también llegará al Colegio Fasta

La agenda de este viernes 27 de noviembre contempla también otra visita de la imagen peregrina. Durante esta jornada, la Virgen del Valle llevará su bendición a la comunidad educativa del Nivel Secundario del Colegio Fasta, extendiendo así su presencia a otro ámbito de la vida institucional y comunitaria.

Esta actividad se inscribe dentro del recorrido que la imagen viene realizando por diferentes espacios civiles y organismos públicos como preparación para las fiestas patronales. La iniciativa permitió que distintas comunidades pudieran recibir a la Patrona de Catamarca y participar de encuentros de oración y manifestaciones de fe antes del comienzo de las celebraciones.

Con la visita a la Casa de Gobierno y el encuentro previsto con la comunidad educativa del Colegio Fasta, se completa el peregrinaje institucional que comenzó el pasado 13 de octubre.

El domingo comienza el tiempo central de las fiestas marianas

El recorrido de la imagen peregrina por instituciones civiles y organismos públicos llega a su conclusión en la antesala de una de las celebraciones religiosas más importantes para la comunidad catamarqueña: las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle.

Las festividades comenzarán este domingo 29 de noviembre, a las 19.00, con la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen, desde el Camarín hasta el Presbiterio. Este acto marcará formalmente el inicio de las celebraciones marianas, que convocan a los fieles en torno a la figura de la Patrona de Catamarca.

La visita de este viernes a la Casa de Gobierno representa, en ese contexto, el cierre de una etapa de preparación que se inició el 13 de octubre y que llevó la presencia de la Virgen a diferentes instituciones y organismos públicos.