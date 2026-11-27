La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2027 ya tiene fecha confirmada. La 56ª edición del tradicional encuentro cultural y turístico de Catamarca se realizará del 16 al 25 de julio de 2027, durante diez días y diez noches, en el Predio Ferial Catamarca, consolidando una nueva convocatoria para catamarqueños y visitantes provenientes de distintos puntos del país.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, organismo a cargo de la organización de uno de los acontecimientos más importantes del calendario provincial. La definición anticipada de las fechas permite comenzar a proyectar una nueva edición de una celebración que, año tras año, reúne a artesanos, diseñadores, artistas y emprendedores alrededor de las expresiones culturales, las tradiciones y la identidad catamarqueña.

La confirmación del calendario constituye también una referencia para quienes comienzan a organizar sus vacaciones de invierno. En esta oportunidad, las fechas elegidas coinciden con el período de receso invernal de muchas provincias argentinas, una circunstancia que ofrece previsibilidad a las familias y viajeros interesados en elegir Catamarca como destino turístico durante julio.

La planificación anticipada y la promoción turística

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, destacó la importancia de comunicar con anticipación las fechas de realización de la fiesta, teniendo en cuenta su consolidación como acontecimiento turístico de alcance nacional y su presencia dentro de la agenda de invierno.

"La Fiesta del Poncho es un evento instalado, ya consolidado, que es parte de la agenda turística del país en la temporada de invierno. Buscamos anticiparnos con la comunicación de las fechas de su realización para poder ser una opción para todas las familias y viajeros que programan con tiempo sus vacaciones de invierno, para poder seguir promocionando la fiesta y avanzar en todo lo que representa su organización", señaló la funcionaria.

En ese sentido, la confirmación temprana del calendario no solamente apunta a informar a quienes tienen previsto visitar la provincia, sino también a fortalecer las acciones de promoción y avanzar con los preparativos que demanda un acontecimiento de estas características.

Roldán también anticipó que el Gobierno provincial aprovechará las distintas instancias de promoción previstas durante el verano para instalar la próxima edición de la fiesta entre las alternativas turísticas de la temporada invernal.

"Además, vamos a aprovechar las distintas instancias de promoción que tendremos en el verano, muchas vinculadas a eventos culturales y festivales, para promocionar la Fiesta del Poncho, que es el producto turístico y cultural por excelencia de Catamarca", destacó.

De esta manera, la estrategia de difusión comenzará antes de la llegada del invierno, utilizando los espacios de promoción vinculados a las actividades culturales y los festivales de verano para mantener presente la propuesta y ampliar su alcance entre potenciales visitantes.

Reservas, hotelería y servicios turísticos

Otro de los aspectos centrales de la confirmación anticipada está relacionado con la organización del sector turístico. Contar con las fechas definidas con varios meses de anticipación permite que los distintos prestadores puedan proyectar su actividad y facilitar la planificación de los servicios que demanda la llegada de visitantes.

En particular, la comunicación temprana representa una herramienta para avanzar en las reservas de hotelería, transporte y otros servicios turísticos asociados al movimiento que genera la Fiesta del Poncho.

La previsibilidad del calendario permite que quienes tienen previsto viajar puedan organizar sus vacaciones y realizar las consultas correspondientes, mientras que los prestadores turísticos cuentan con un horizonte temporal para preparar su oferta y atender la demanda que se concentra durante los diez días del acontecimiento.

La coincidencia con el receso invernal de numerosas provincias argentinas constituye, en ese marco, un elemento relevante para la convocatoria, ya que facilita que las familias puedan incorporar la visita a Catamarca dentro de sus planes de descanso.

Los resultados de la última edición

Los números registrados durante la última edición permiten dimensionar la capacidad de convocatoria que alcanzó la Fiesta del Poncho y su incidencia dentro de la actividad turística provincial.

A lo largo de sus diez días de desarrollo, el evento recibió 1,7 millones de visitas y reunió a 1.834 expositores, entre artesanos, diseñadores, emprendedores y gastronómicos. La cifra refleja la diversidad de actividades y propuestas que confluyen en el Predio Ferial Catamarca, donde las producciones culturales y comerciales conviven con los espectáculos artísticos y los espacios destinados a la gastronomía.

Además de la cantidad de visitantes y participantes, un relevamiento oficial realizado entre los asistentes aportó indicadores sobre la valoración de la experiencia y el motivo de llegada de los turistas a la provincia.

Los resultados del estudio señalaron que:

El 97% de los asistentes calificó positivamente la fiesta.

Seis de cada diez turistas llegaron a Catamarca principalmente por la Fiesta del Poncho.

1,7 millones de visitas se contabilizaron durante los diez días de la última edición.

1.834 expositores participaron entre artesanos, diseñadores, emprendedores y gastronómicos.

Estos datos muestran el alcance del acontecimiento y su capacidad para atraer visitantes que eligen específicamente la celebración como motivo principal de su viaje. En ese sentido, la fiesta representa un importante atractivo para el turismo y constituye una de las principales propuestas de promoción de la provincia durante la temporada invernal.

Una celebración que es identidad catamarqueña desde 1967

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es considerada la fiesta popular más grande del invierno en Argentina. Su historia se remonta a 1967, año desde el cual se realiza anualmente durante el mes de julio en San Fernando del Valle de Catamarca.

A lo largo de sus distintas ediciones, el encuentro se consolidó como un espacio de expresión de la identidad provincial, con una presencia destacada de las artesanías, especialmente las textiles, junto con las producciones de diseñadores, emprendedores, artistas y representantes de la gastronomía.

La propuesta se despliega durante diez días y diez noches en el Predio Ferial Catamarca, donde se desarrolla una imponente exposición de artesanías y funcionan distintos escenarios artísticos de manera simultánea. A esto se suman los espacios gastronómicos y las propuestas turísticas que permiten mostrar diferentes expresiones de la cultura y la identidad de Catamarca.

La convivencia de estas actividades convierte al evento en un punto de encuentro para los distintos sectores vinculados a la producción cultural, artística, artesanal y turística, además de ofrecer a los visitantes una oportunidad para conocer las expresiones que caracterizan a la provincia.