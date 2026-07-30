Catamarca desplegará un operativo por la peregrinación de la Virgen de Luján

La Policía de Catamarca pondrá en marcha un amplio operativo de seguridad para este jueves y viernes con motivo de la "Peregrinación y Misión por la Unidad de la Argentina", una actividad que reunirá a fieles, peregrinos y público en general durante el recorrido de las imágenes de Nuestra Señora de Luján y del Negrito Manuel por distintos puntos del Valle Central.

El dispositivo fue diseñado con el objetivo de garantizar la seguridad antes, durante y después de cada una de las actividades previstas, acompañando el desplazamiento de la columna de peregrinos y ordenando la circulación vehicular en los sectores por donde transitará la procesión.

La visita de las imágenes sagradas forma parte de un recorrido nacional que se desarrolla como preparación para los 400 años del Milagro de la Virgen de Luján, una iniciativa que contempla caminatas, celebraciones litúrgicas y actividades misioneras en diferentes puntos del país.

Debido a la convocatoria prevista, las autoridades anticiparon que se producirán concentraciones y desplazamientos de personas sobre rutas, avenidas y calles de importante circulación vehicular, motivo por el cual se planificó un esquema especial de prevención y ordenamiento del tránsito.

Acompañar el avance de los peregrinos

La organización del operativo estará basada en un dispositivo preventivo dinámico, que consistirá en el acompañamiento permanente de la columna de peregrinos durante todo el recorrido.

Según lo informado, la seguridad vial se desarrollará de manera coordinada, progresiva y dinámica, adaptándose al ritmo de la caminata y a las características particulares de cada uno de los sectores atravesados. Como parte de este esquema, los cortes de tránsito, desvíos y regulaciones temporales no serán permanentes, sino que se implementarán de manera escalonada conforme avance la peregrinación.

Las tareas estarán a cargo de las áreas de Tránsito y Guardias Urbanas de los municipios de Valle Viejo y Capital, que trabajarán en coordinación permanente con el personal policial y con el responsable del dispositivo general.

El recorrido comenzará en San Isidro

El cronograma previsto establece que las actividades comenzarán el jueves 30 de julio, con el primer tramo de la peregrinación. La columna partirá desde la Iglesia San Isidro, ubicada en San Isidro, a las 10:30, con una caminata estimada de una hora hasta la Parroquia San Roque, en el barrio La Chacarita.

El recorrido previsto comprenderá:

Calle Tristán Lobo.

Calle Ramírez de Velazco.

Camino de la Virgen.

Rotonda de la Costanera del Río del Valle.

Segunda rotonda del Puente Sumalao.

Durante ese trayecto, el operativo de seguridad acompañará el desplazamiento de los peregrinos mediante regulaciones dinámicas del tránsito.

Segundo tramo hacia la Maternidad Provincial

La segunda etapa de la jornada del jueves comenzará a las 14:30, con una caminata estimada en 30 minutos. En esta oportunidad, la peregrinación partirá desde la Parroquia San Roque con destino a la Maternidad Provincial 25 de Mayo.

El recorrido comprenderá:

Avenida Eulalia Ares de Vildoza.

Doctor Manuel Navarro.

Avenida Acosta Villafañez.

Pasaje Roberto Boto Gray.

Calle Hernando de Pedraza.

La desconcentración de este tramo tendrá lugar en el predio del Hospital Maternidad Provincial 25 de Mayo.

La peregrinación llegará a la Catedral Basílica

El tercer tramo del jueves comenzará a las 18:00 y tendrá una duración estimada de 30 minutos. En esta oportunidad, la columna partirá desde la Maternidad Provincial hacia la Catedral Basílica.

El recorrido será el siguiente:

Calle Hernando de Pedraza.

Pasaje Roberto Boto Gray (en sentido contrario).

Avenida Acosta Villafañez.

Calle República.

Catedral Basílica.

Durante ese trayecto se implementarán cortes dinámicos sobre:

Calle Hernando de Pedraza.

Avenida Acosta Villafañez.

Avenida Independencia.

Las interrupciones se mantendrán únicamente hasta que la totalidad de la columna atraviese cada sector.

La actividad continuará durante el viernes

Las actividades previstas continuarán el viernes 31 de julio. El primer recorrido comenzará a las 09:00 desde la Catedral Basílica con destino a la Terminal de Ómnibus.

El itinerario comprenderá:

Calle San Martín.

Peatonal Rivadavia.

Calle Pérez de Zurita.

Calle Tucumán.

Terminal de Ómnibus.

En ese lugar se realizará una concentración de los peregrinos. Posteriormente, a las 13:00, la columna iniciará el regreso utilizando el mismo recorrido, motivo por el cual volverán a implementarse cortes dinámicos y regulaciones del tránsito.

El cierre será en el Santuario de La Gruta

El último tramo de la peregrinación comenzará el viernes a las 15:30. La caminata tendrá una duración estimada de dos horas y unirá la Catedral Basílica con el Santuario de La Gruta.

El recorrido previsto será:

Calle República.

Avenida Virgen del Valle Norte.

Santuario Gruta Virgen del Valle.

Este será el tramo final del recorrido de las imágenes religiosas durante su permanencia en la ciudad.

Recomendación para los conductores

Ante el desarrollo de las distintas actividades, las autoridades solicitaron a quienes circulen en vehículos por los sectores involucrados que lo hagan con especial precaución.

La Policía recomendó respetar las indicaciones que impartan los efectivos afectados al operativo y prever posibles demoras durante los horarios establecidos para el paso de la peregrinación. Debido a que los cortes serán dinámicos y acompañarán el avance de la columna, la circulación se irá normalizando progresivamente una vez que los peregrinos completen cada tramo del recorrido.

Cronograma general de actividades

Jueves 30 de julio

10:30: Iglesia San Isidro - Parroquia San Roque. Duración estimada: 1 hora.

Iglesia San Isidro - Parroquia San Roque. 14:30: Parroquia San Roque - Maternidad Provincial 25 de Mayo. Duración estimada: 30 minutos.

Parroquia San Roque - Maternidad Provincial 25 de Mayo. 18:00: Maternidad Provincial - Catedral Basílica. Duración estimada: 30 minutos.

Maternidad Provincial - Catedral Basílica.

Viernes 31 de julio