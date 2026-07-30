Cómo va a estar el clima en Catamarca este jueves

Casi llegando al finde, el pronóstico para este jueves anticipa una jornada de características estables, donde las condiciones meteorológicas estarán dominadas por la presencia de abundante nubosidad, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de un rango templado casi primaveral.

Si bien el tiempo se presentará sin lluvias, el comportamiento del viento tendrá algunas variaciones a medida que transcurran las horas, especialmente durante la tarde y, principalmente, en el tramo final de la jornada, cuando se prevé la presencia de ráfagas de considerable intensidad.

Mañanita fresca

Las primeras horas del jueves encontrarán parcial nubosidad y el viento ya soplando desde el Noreste. Con el avance de la jornada, durante la mañana el cielo pasará a presentarse mayormente nublado, manteniendo la cobertura nubosa como una de las principales características del día.

En este período se alcanzará la temperatura mínima prevista, que será de 14 grados, mientras que El Innombrable continuará soplando desde la misma dirección con intensidades que oscilarán nuevamente entre 7 y 12 km/h.

La tarde llega con calidez

Durante la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera el registro de la temperatura máxima, que alcanzará los 24 grados, convirtiéndose en el período más cálido del jueves. El cielo continuará mayormente nublado.

En este tramo del día se producirá además un cambio en la circulación del viento. La dirección predominante rotará hacia el Norte (N), mientras que su intensidad aumentará, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h, superiores a las registradas durante la madrugada y la mañana.

La noche llegará con ráfagas intensas

Hacia la noche, el pronóstico indica un retorno de las condiciones de cielo parcialmente nublado, acompañado por una temperatura estimada en 19 grados.

El viento volverá a tener predominio del Noreste (NE), con velocidades comprendidas entre 13 y 22 km/h. Sin embargo, el dato más relevante para el cierre de la jornada será la posibilidad de ráfagas de entre 51 y 59 km/h, fenómeno que se perfila como el aspecto meteorológico más significativo del jueves.

Estas ráfagas constituirán el principal cambio respecto del resto del día, ya que durante las horas anteriores no se prevén eventos de similares características.

En conjunto, el pronóstico muestra un jueves sin lluvias, con condiciones favorables desde el punto de vista meteorológico para el desarrollo habitual de las actividades, aunque con la recomendación de prestar atención al aumento de la intensidad del viento previsto para las últimas horas de la jornada.

