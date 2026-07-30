El 75% de los estudiantes argentinos termina la secundaria: ¿qué lugar ocupamos en la región?

La proporción de jóvenes argentinos que logra finalizar la escuela secundaria continúa creciendo, aunque el avance registrado durante la última década no fue suficiente para ubicar al país entre los primeros puestos de América Latina.

Así lo refleja el informe "Terminalidad de la secundaria en América Latina", elaborado por Sandra Ziegler (FLACSO), Martín Nistal y Lucía Vallejo (Argentinos por la Educación), que analiza la evolución de la finalización del nivel secundario entre 2014 y 2024 en nueve países de la región.

Según el estudio, el 74,6% de los jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años terminó la escuela secundaria, lo que representa un incremento de 12,7 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando el indicador alcanzaba el 61,9%.

El informe destaca que todos los países incluidos en el relevamiento lograron mejorar sus niveles de terminalidad secundaria durante la última década. Sin embargo, también muestra que Argentina continúa lejos de los primeros lugares del ranking regional.

Argentina ocupa el quinto lugar entre nueve países

La comparación internacional ubica a Argentina en la quinta posición entre los nueve países analizados.

De acuerdo con los datos del informe, el orden de los países según la proporción de jóvenes de entre 19 y 24 años que finalizaron la escuela secundaria es el siguiente:

Perú: 92%.

92%. Chile: 91,5%.

91,5%. Ecuador: 79,7%.

79,7%. Colombia: 78,3%.

78,3%. Argentina: 74,6%.

74,6%. Brasil: 74,2%.

74,2%. Paraguay: 71,8%.

71,8%. México: 65,4%.

65,4%. Uruguay: 52,2%.

Aunque Argentina supera a Brasil, Paraguay, México y Uruguay, permanece por detrás de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. En cuanto al crecimiento registrado durante la última década, el informe señala que Argentina incrementó su nivel de terminalidad en 12,7 puntos porcentuales, aunque otros países lograron avances mayores.

Los mayores incrementos fueron:

Ecuador: +16,6 puntos.

+16,6 puntos. Uruguay: +15,1 puntos.

+15,1 puntos. México: +14,2 puntos.

+14,2 puntos. Brasil: +13,9 puntos.

+13,9 puntos. Argentina: +12,7 puntos.

El nivel socioeconómico sigue marcando diferencias

Más allá del crecimiento general, el informe advierte que las oportunidades de finalizar la escuela secundaria siguen estrechamente vinculadas al nivel de ingresos de los hogares.

Uno de los principales datos expuestos por Argentinos por la Educación indica que solo seis de cada diez jóvenes pertenecientes al quintil de menores ingresos obtuvieron el título secundario, mientras que nueve de cada diez jóvenes del quintil de mayores ingresos lograron completarlo.

Las cifras precisas de 2024 muestran que:

59,6% de los jóvenes del quintil de menores ingresos terminó la secundaria.

de los jóvenes del quintil de menores ingresos terminó la secundaria. 92% de los jóvenes del quintil de mayores ingresos completó ese nivel educativo.

La diferencia entre ambos grupos alcanza 32,4 puntos porcentuales, una brecha que el informe considera una evidencia de la persistencia de desigualdades sociales en el acceso a la finalización de la educación obligatoria.

La desigualdad que disminuyó durante la última década

Aunque las diferencias continúan siendo significativas, el estudio también destaca que la brecha entre los distintos niveles socioeconómicos disminuyó respecto de diez años atrás. En 2014, el 41,6% de los jóvenes pertenecientes al quintil de menores ingresos había finalizado la secundaria, mientras que el 86,4% de quienes integraban el quintil de mayores ingresos contaban con ese nivel educativo completo.

En ese momento, la distancia entre ambos grupos alcanzaba 44,8 puntos porcentuales.

Diez años después, la diferencia descendió a 32,4 puntos, debido a que la terminalidad aumentó en todos los sectores sociales y el crecimiento fue mayor entre los jóvenes de menores ingresos.

La posición de Argentina frente a otros países

A pesar de esa reducción, el informe señala que Argentina continúa lejos de los países con menores desigualdades socioeconómicas. En Chile, el 87,2% de los jóvenes del quintil de menores ingresos finalizó la secundaria, frente al 97,9% del quintil más alto, lo que representa una diferencia de 10,7 puntos porcentuales.

En Perú, las cifras son 82,5% y 97,6%, respectivamente, con una brecha de 15,1 puntos.

En el extremo opuesto aparece Uruguay, donde la diferencia alcanza 62,7 puntos porcentuales, ya que completó la secundaria el 23,3% de los jóvenes del quintil de menores ingresos frente al 86% del quintil de mayores ingresos. El informe también señala que existen brechas superiores a la argentina en:

México: 38 puntos.

38 puntos. Paraguay: 37,4 puntos.

37,4 puntos. Brasil: 34,7 puntos.

34,7 puntos. Ecuador: 33,8 puntos.

Mas conclusiones

Una de las autoras del informe e investigadora senior de FLACSO, Sandra Ziegler, sostuvo que la terminalidad secundaria en América Latina depende en gran medida de la capacidad de los sistemas educativos para sostener las trayectorias escolares durante los últimos años de la educación obligatoria.

Según expresó, "el informe muestra que la terminalidad secundaria en América Latina está fuertemente condicionada por la capacidad de los sistemas educativos para sostener las trayectorias de los estudiantes en el tramo superior, más que por el acceso a este nivel educativo".

También señaló que, aunque Argentina mejoró sus indicadores, "esa mejora convive con una desigualdad de origen familiar que sigue teniendo un peso decisivo".

Ziegler agregó que "provenir de un hogar en situación de pobreza estructural condiciona las posibilidades de terminar la escuela" y afirmó que "reducir esa brecha, y no solo aumentar el promedio general, debe ser el criterio con el que evaluemos las políticas educativas de la próxima década".

Mujeres y varones: diferencias en la terminalidad

El informe también analiza las diferencias entre mujeres y varones. En los nueve países estudiados, las mujeres presentan niveles de terminalidad superiores a los de los hombres.

En Argentina:

78,8% de las mujeres de entre 19 y 24 años completó la secundaria.

de las mujeres de entre 19 y 24 años completó la secundaria. 70,7% de los varones alcanzó ese nivel educativo.

La diferencia es de 8,1 puntos porcentuales, superior al promedio regional de 5,7 puntos. El estudio indica que solo Uruguay, con 10,1 puntos, y Brasil, con 9,5 puntos, presentan brechas mayores. En contraste, Perú registra una diferencia inferior a un punto porcentual y Chile presenta una distancia de 3,7 puntos.

La edad en que se completa la secundaria

Otro aspecto destacado por el informe es el momento en que los jóvenes alcanzan el máximo nivel de terminalidad. En Argentina, la mayor proporción de personas con secundaria completa corresponde a quienes nacieron en 1999, que tenían 25 años al momento de la encuesta, cuando el indicador alcanza el 81%.

El estudio señala que ese pico ocurre más tarde que en otros países. Mientras Perú y Ecuador alcanzan ese máximo a los 21 años, Chile lo hace a los 22 años.

Según el informe, este dato refleja que la finalización de la escuela secundaria no siempre ocurre dentro de los tiempos previstos por el sistema educativo, debido a trayectorias que pueden incluir repitencias o interrupciones.