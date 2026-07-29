Quiénes eran las siete personas que viajaban en el helicóptero que se cayó en San Juan

Un trágico accidente se produjo este miércoles cuando un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, provocando la muerte de las siete personas que viajaban a bordo.

El siniestro ocurrió mientras la aeronave desarrollaba una misión vinculada a una capacitación. Tras el accidente, el Gobierno de San Juan confirmó oficialmente la identidad de las víctimas, todas ellas integrantes de organismos de emergencia, seguridad y protección civil, además del piloto del helicóptero.

La tragedia generó un profundo impacto debido a que entre los fallecidos se encontraban funcionarios y efectivos con responsabilidades en áreas clave para la respuesta ante emergencias, junto con brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias que participaban de la actividad.

Quiénes eran los ocupantes del helicóptero

Marcelo Videla

Subjefe de la Policía de San Juan, contaba con más de treinta años de experiencia en la fuerza de seguridad provincial. Nacido en Chimbas, se desempeñó en diversas comisarías de la provincia y ocupó cargos clave como la Subsecretaría de Control de Gestión y la Tesorería de la Policía, áreas que demandan alto nivel de responsabilidad y manejo de recursos.

Fue designado como subjefe de la fuerza en marzo de 2026, una posición para la que fue elegido por su trayectoria y confianza dentro de la estructura policial. Videla había trabajado en la Comisaría 24° de Rawson, la 3° de Trinidad, la 13° de Rivadavia, la 28° de Rivadavia, la 16° de Calingasta y la 18° de Albardón, entre otras.

Rubén Castro

Era jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. De origen jachallero, Castro fue máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos en Jáchal antes de asumir la jefatura provincial. Su carrera dentro del cuerpo de bomberos incluyó la dirección de operativos de emergencia y la coordinación de capacitaciones especializadas en respuesta a siniestros y catástrofes.

Como jefe del cuerpo, lideraba la estructura de bomberos en la provincia, siendo responsable de la planificación y ejecución de tareas de rescate, control de incendios y acciones de protección civil.

Carlos Heredia

Ocupaba el cargo de director de Protección Civil de San Juan desde febrero de 2023, luego de una extensa carrera de 30 años en la Policía provincial, en la que llegó a ser jefe de Bomberos. Tras su retiro de la fuerza de seguridad en diciembre de 2022, Heredia asumió su cargo en el área encargada de coordinar la respuesta ante emergencias y catástrofes en la provincia.

Su experiencia y conocimiento en la gestión de crisis lo posicionaron al frente de un área clave dentro del sistema de seguridad sanjuanino, brindando soporte en situaciones de emergencia y desastres naturales.

De izquierda a derecha: Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Jorge Carabajal,

Era subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Integraba el equipo de mando junto a Rubén Castro y participaba activamente en la coordinación de operativos y capacitaciones. Su labor incluía el diseño y la implementación de estrategias de respuesta ante incendios y emergencias, así como la formación de personal especializado.

Jorge Carabajal

Era subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Integraba el equipo de mando junto a Rubén Castro y participaba activamente en la coordinación de operativos y capacitaciones. Su labor incluía el diseño y la implementación de estrategias de respuesta ante incendios y emergencias, así como la formación de personal especializado.

Andrés Bosch

Se desempeñaba como coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Bosch, oriundo de Córdoba, asumió la coordinación de la Región Centro del SNMF en febrero de 2024, tras la propuesta del Ministerio del Interior.

Especialista e instructor en incendios forestales, tenía bajo su responsabilidad la logística y la coordinación de medios aéreos en la lucha contra el fuego, abarcando provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Su función era clave para el despliegue de recursos y la planificación de acciones contra incendios forestales a nivel nacional.

Rodrigo Aimetta

También cordobés, era jefe de la Brigada Nacional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego e instructor técnico responsable de la capacitación sobre incendios forestales. Su papel en el viaje era dictar módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en combate de incendios con apoyo aéreo, dirigidos al personal de seguridad y bomberos de San Juan.

Aimetta era reconocido por su labor en la formación de brigadistas y en la coordinación de operativos complejos en distintas regiones del país.

Matías Valenzuela

Era el piloto de la empresa JasFly S.A., oriundo de Buenos Aires. Tenía a su cargo el comando de la aeronave siniestrada, un Bell 412EP matriculado LV-KGR, propiedad de la firma contratada de manera tercerizada por el Estado para el combate de incendios. Valenzuela era responsable de la operación y traslado del equipo en el marco de la capacitación y las tareas de apoyo aéreo.

Las identidades y trayectorias de los ocupantes del helicóptero reflejan el compromiso y la experiencia de quienes estaban al frente de la gestión de emergencias y seguridad en la provincia y el país. El accidente representó una pérdida significativa para los equipos de respuesta y coordinación frente a catástrofes, en un contexto de fortalecimiento de las capacidades para el combate de incendios forestales.

la investigación

De acuerdo con fuentes oficiales, equipos de emergencia y personal de los organismos competentes fueron desplegados en la zona donde cayó el helicóptero con el objetivo de llevar adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales.

En paralelo, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué ocurrió durante el vuelo.

Desde la Agencia Federal de Emergencias indicaron que "las causas del siniestro son materia de investigación" y señalaron que el organismo permanece en contacto con las autoridades intervinientes.

Asimismo, informaron que la Agencia continuará brindando información oficial únicamente a medida que se cuente con datos debidamente corroborados, mientras avanzan las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente que terminó con la vida de Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes participaban de la misión que se desarrollaba entre San Juan y La Rioja.