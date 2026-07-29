Rescate histórico en la cordillera de Catamarca: lograron rescatar a más de 200 turistas

El Gobierno de Catamarca, a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), concluyó a las 19:25 de este miércoles 29 de julio el operativo de rescate de los turistas que permanecían varados en la zona del Balcón del Pissis, en plena cordillera catamarqueña.

La intervención comenzó el martes 28 de julio a las 16:00 y culminó tras una intensa labor coordinada entre organismos provinciales, nacionales, municipios, equipos de rescate, personal sanitario, empresas y representantes del sector turístico. La magnitud del despliegue permitió completar una operación que demandó una planificación permanente y una articulación constante entre todos los actores involucrados.

En total, fueron rescatadas 211 personas, cifra que refleja la dimensión de un operativo desarrollado en un entorno de alta montaña y bajo condiciones climáticas completamente adversas. La complejidad del escenario obligó a sostener un trabajo continuo hasta lograr poner a salvo a la totalidad de los turistas alcanzados por la emergencia.

Un grupo permanecerá resguardado hasta que existan condiciones seguras

Del total de personas rescatadas, 39 permanecerán resguardadas en el campamento Tres Quebradas de la empresa Zijin-Liex.

La permanencia en ese lugar responde a la necesidad de esperar que las condiciones climáticas mejoren y que el acondicionamiento del camino permita realizar un descenso seguro. De esta manera, el operativo prioriza la seguridad de quienes aún deben abandonar la zona de montaña, evitando exponerlos a riesgos derivados del estado del terreno o de las condiciones meteorológicas.

Aunque el rescate fue dado por concluido oficialmente, la situación continúa siendo monitoreada hasta garantizar que estas personas puedan descender cuando existan las condiciones adecuadas para hacerlo.

Un hecho histórico para los rescates en alta montaña

El operativo fue definido como un acontecimiento histórico y sin precedentes en el país.

La razón de esa calificación radica en que es la primera vez que se rescata a más de 200 personas en alta montaña bajo condiciones totalmente adversas, un dato que marca la dimensión excepcional del procedimiento desarrollado en la cordillera catamarqueña.

La cantidad de personas involucradas, la complejidad del terreno y las dificultades propias de un escenario de montaña con nieve consolidaron este operativo como un antecedente inédito por su escala y por la coordinación necesaria para alcanzar el objetivo de rescatar a todos los turistas afectados.

Las tareas continuarán durante el jueves

Si bien el operativo de rescate fue oficialmente finalizado, las tareas en la zona no concluyen con el traslado de las personas.

Para este jueves 30 de julio se realizarán trabajos de cierre mediante drones de Gendarmería Nacional, con el propósito de completar las acciones previstas dentro del dispositivo desplegado en la emergencia.

Paralelamente, continuará el trabajo destinado a recuperar las condiciones de circulación en el camino afectado por la nieve.

La maquinaria pesada de Vialidad Provincial, junto con las empresas Zijin y Guido Mogetta, seguirá desarrollando tareas para despejar la nieve y restablecer la transitabilidad, una etapa fundamental para normalizar el acceso y la circulación en la zona cordillerana.

Más de 200 personas participaron del amplio dispositivo de rescate

El operativo demandó la participación de más de 200 personas, quienes integraron un dispositivo de intervención conformado por organismos públicos, fuerzas de seguridad, equipos especializados, personal sanitario, empresas y entidades vinculadas al turismo.

Entre los participantes se destacaron:

Dotaciones de Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y del Gobierno de Catamarca.

Vialidad Provincial.

Bomberos Voluntarios.

Bomberos de Tinogasta.

Gendarmería Nacional.

Municipalidad de Fiambalá.

Policía de la Provincia.

Ministerio de Salud.

SAME.

Baqueanos y rescatistas.

Empresa Zijin-Liex.

Empresa Guido Mogetta.

Cámara de Turismo de Catamarca y Fiambalá.

La diversidad de instituciones participantes refleja la amplitud del operativo y la coordinación requerida para responder a una emergencia de gran magnitud en un entorno geográfico de extrema complejidad.

Una operación de gran escala que marca un antecedente

La conclusión del operativo representa el cierre de una intervención iniciada el 28 de julio a las 16:00 y finalizada el 29 de julio a las 19:25, durante la cual fueron rescatadas 211 personas en la zona del Balcón del Pissis.

Con 39 personas resguardadas temporalmente en el campamento Tres Quebradas de la empresa Zijin-Liex, la continuidad de las tareas de monitoreo mediante drones de Gendarmería Nacional y los trabajos para recuperar la transitabilidad a cargo de Vialidad Provincial, Zijin y Guido Mogetta, el dispositivo ingresa ahora en su etapa de cierre operativo.

La movilización de más de 200 integrantes pertenecientes a organismos provinciales, nacionales, municipios, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia, empresas, baqueanos, rescatistas y entidades del sector turístico consolidó una respuesta coordinada frente a una situación excepcional. Según lo informado, el rescate constituye un hecho histórico y sin precedentes en el país, al tratarse de la primera operación que logra rescatar a más de 200 personas en alta montaña en condiciones totalmente adversas.