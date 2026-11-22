La música catamarqueña tendrá presencia este fin de semana en República Folklore, el festival que tiene su primera edición en el Parque de la Ciudad y que reunirá durante dos jornadas a más de 50 artistas de distintos puntos del país. La representación estará a cargo de Carafea, que subirá al escenario Personal este domingo 22 de noviembre a las 20, en una programación que combinará referentes consagrados de la música popular argentina con nuevas expresiones del folklore nacional. De esta manera la formación de Catamarca, luego de su histórico paso por la Vigilia de Luján, en la previa de la visita del Papa León XIV, ahora se suma a esta propuesta, la primera de esta dimensión y convocatoria en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro propone una modalidad que busca trasladar a Buenos Aires la estructura artística de los grandes festivales folklóricos del interior del país, pero con una dinámica similar a la de los encuentros musicales que habitualmente se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La iniciativa responde a una idea que Soledad Pastorutti venía proyectando desde hace varios años y que finalmente se concretará durante este mes de noviembre. Para llevar adelante la propuesta se contará con la estructura de Dale Play, una productora argentina reconocida por su participación en la organización de espectáculos de música urbana y que ahora incursiona en la producción de un evento dedicado a la música nativa.

La primera edición de República Folklore se desarrollará durante este fin de semana, con dos jornadas que comenzarán desde el mediodía y se extenderán hasta la madrugada. La programación está prevista entre las 13 y la 1, un horario que también responde a que el lunes será feriado, por lo que gran parte del público no tendrá que levantarse temprano al día siguiente.

Carafea llevará el folklore catamarqueño al escenario Personal

Uno de los momentos destacados para Catamarca será la presentación de Carafea, agrupación que tendrá su espacio dentro de una grilla artística integrada por figuras de amplia trayectoria y propuestas de diferentes generaciones.

El grupo provincial actuará el domingo 22 de noviembre a las 20, en el escenario Personal, incorporando la música catamarqueña a un festival que busca reunir distintas expresiones de la identidad folklórica argentina.

Su participación permitirá que la representación de Catamarca forme parte de una programación de alcance nacional, compartiendo el encuentro con artistas y agrupaciones reconocidos dentro de la música popular.

La presencia de Carafea se inscribe en una propuesta que no estará limitada a los espectáculos de grandes figuras, sino que también buscará dar lugar a distintas expresiones musicales y culturales provenientes de diferentes puntos del país.

Una grilla con grandes figuras del folklore argentino

La programación de República Folklore reunirá a artistas de amplia trayectoria y convocatoria, en una selección que incluye nombres fundamentales de la música popular argentina y representantes de distintas generaciones.

Entre los músicos y grupos anunciados se encuentran Abel Pintos, Soledad Pastorutti, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Jorge Rojas, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Ahyre y Maggie Cullen, entre otros.

La propuesta también incluirá la participación de Cazzu, una presencia que se incorpora a una programación orientada a reunir diferentes generaciones y expresiones de la música popular argentina. La diversidad de artistas constituye uno de los principales componentes del festival, que pretende combinar nombres históricos del folklore con nuevas propuestas y otras expresiones musicales.

En total, se espera que más de 50 artistas pasen por los cuatro escenarios durante las dos jornadas. La organización de los espectáculos permitirá mantener una actividad simultánea en distintos sectores del predio, con alternativas para el público durante toda la jornada.

Cuatro escenarios y actividades distribuidas por todo el parque

El funcionamiento del festival estará organizado alrededor de cuatro escenarios, que alternarán sus presentaciones y estarán acompañados por diferentes actividades culturales y recreativas distribuidas a lo largo y ancho del Parque de la Ciudad.

Dos de los espacios principales serán los escenarios Personal y Macro, ubicados uno junto al otro y destinados a alternar los espectáculos de la programación artística. A estos se sumarán otros sectores especialmente preparados para ampliar la experiencia del público y ofrecer propuestas que excedan los recitales tradicionales.

Uno de ellos será una pulpería, donde desde el mediodía se desarrollarán actividades abiertas que incluirán una peña libre, clases de danza y un campeonato de truco. Una vez entrada la noche, ese espacio también incorporará nuevos espectáculos musicales.

El cuarto escenario llevará el nombre de Pampa y estará ubicado en un sector del parque donde, hace casi cuatro décadas, funcionaba la gran montaña rusa del Parque Interama. De esta manera, el festival distribuirá sus actividades en diferentes espacios, permitiendo que los asistentes puedan recorrer el predio y participar de propuestas musicales, recreativas y culturales.

Música en vivo, peñas, baile y gastronomía

República Folklore tendrá una propuesta integral que combinará espectáculos musicales con actividades vinculadas a las tradiciones populares.

Además de los recitales, el encuentro contará con peñas, espacios de baile, gastronomía y actividades culturales, que estarán distribuidos en distintos sectores del Parque de la Ciudad.

La pulpería tendrá un papel particular dentro de esa organización, con actividades desde las primeras horas de la jornada y propuestas que continuarán durante la noche. La peña libre, las clases de danza y el campeonato de truco conformarán parte de las alternativas previstas para quienes quieran participar de otras expresiones de la cultura folklórica.

Los cuatro escenarios funcionarán como el eje de una programación que se extenderá durante dos jornadas, desde las 13 hasta la 1, con más de 50 artistas y diferentes actividades simultáneas.

La iniciativa busca combinar la estructura de los festivales tradicionales del interior con una modalidad de producción y organización propia de los grandes encuentros musicales porteños y bonaerenses.

Cómo seguir el festival desde casa

Quienes no puedan acercarse al Parque de la Ciudad también tendrán la posibilidad de seguir República Folklore desde sus hogares.

Los espectáculos de los dos escenarios principales serán transmitidos por Flow, a través del canal 605 en Argentina y de su plataforma de streaming.

La transmisión permitirá acceder en vivo y en exclusiva a los shows programados en esos espacios, ampliando las posibilidades de seguimiento del festival para quienes no puedan asistir presencialmente.

La propuesta contempla así dos modalidades de participación: la experiencia presencial en el Parque de la Ciudad, con sus cuatro escenarios y actividades complementarias, y el acceso a los espectáculos principales mediante la transmisión televisiva y digital.