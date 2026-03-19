Catamarca despliega un fin de semana XL con una agenda para todos los gustos

Del 20 al 24 de marzo, Catamarca se prepara para vivir un fin de semana XL con una programación que abarca actividades culturales, turísticas, deportivas y gastronómicas en distintos puntos del territorio. La iniciativa propone una experiencia integral, pensada tanto para residentes como para visitantes que deseen recorrer y disfrutar de cada destino.

La agenda incluye una amplia variedad de propuestas:

Festivales y espectáculos musicales.

Ferias artesanales y gastronómicas.

Experiencias de turismo activo.

Actividades outdoor y deportivas.

Este despliegue consolida una oferta diversa que invita a vivir la provincia durante cuatro días, con actividades distribuidas estratégicamente en diferentes localidades.

Andalgalá: tradición, gastronomía y nuevas propuestas

La ciudad de Andalgalá presenta una programación que combina tradición, cultura y actividades al aire libre. El viernes 20 de marzo a las 17 horas se realizará el Super Ride Equinoccio en la Plaza 9 de Julio.

El sábado 21 se desarrollarán múltiples propuestas:

La Tradición del Vino Nuevo en Finca El Symbol.

Feria de Artesanos.

Inauguración del Mirador de Choya, a las 19.30 horas en la Pasarela de Choya.

El domingo 22 continuará la agenda con el Viaje Artístico por el Universo Andino en Tatul y el 1º Campeonato de Pollo al Disco, previsto para las 20 horas en la Plaza 9 de Julio.

Las actividades se extenderán hasta el lunes 23 con:

Feria de Artesanos.

Noche de Bares, desde las 21 horas.

Belén y Santa María: artesanías y turismo activo

En Belén, del viernes 20 al domingo 22, se llevará a cabo la 3° Feria Artesanal "Hecho a Mano", con exposición y venta de textiles, cerámicas y gastronomía.

El evento tendrá lugar en el Polo Turístico y Artesanal, ubicado en la antigua terminal de colectivos. Por su parte, Santa María ofrecerá propuestas centradas en el turismo activo en los Cerros de Colores. Entre las actividades previstas se destacan:

Trekking, el sábado 21 a las 16 horas.

Caminata nocturna, el domingo 22 desde las 19.30.

Jornadas de Rapel 30M, los días 22, 23 y 24 a las 8.30.

Astroturismo, el lunes 23 a las 20 horas.

Además, el sábado 21 se realizará el Festival del Artesano en el playón de la Escuela Normal, sumando una propuesta cultural de encuentro comunitario.

Valle Viejo, El Alto y Mutquín

En Valle Viejo, el sábado 21 de marzo a las 22 horas se desarrollará el 1º Festival del Nuevo Aguardiente en el Anfiteatro Atuto Mercau Soria. El evento contará con la presentación de La K'onga, artistas locales y una feria gastronómica.

En El Alto, el domingo 22 se llevará a cabo la competencia Guayamba Corre, desde las 9 horas en el Complejo Deportivo Guayamba, sumando una propuesta deportiva al fin de semana.

Mientras tanto, Mutquín desplegará una agenda que combina gastronomía, cultura y entretenimiento:

Domingo 22: 1º Campeonato de Pollo al Disco y peña popular desde las 12 en el Paseo Bicentenario.

Lunes 23: proyecciones de cine desde las 17 en el Salón Cultural.

Martes 24: Kermés Familiar desde las 17 en la Plaza Principal.

Capital: una agenda intensa

La ciudad Capital ofrecerá una nutrida programación durante los cuatro días. El viernes 20 a las 22 horas se realizará la "Noche de Jazz: Síncopa Cuatro" en Perico Resto Bar.

Ese mismo día, también a las 22 horas, tendrá lugar el espectáculo "Viva Voz" en Casa de la Puna, con la participación de artistas de La Voz Argentina 2025. El evento incluirá música en vivo y gastronomía, con la presencia de Chequelo, Iván Horrocks, Leandro Colman, Enrique & Tomás y Emma Roach. Los artistas locales Nazarena Romero y Agustín Isasmendi

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden reservarse a través de los números 3834030739, 3834005195 y 3834699777.

En Casa de la Puna también se desarrollarán otras actividades:

Feria de Artesanía y Diseño, viernes 20 y sábado 21 desde las 18.

Fiesta del Cabrito, el domingo desde las 12, con folklore, danza y platos tradicionales.

Naturaleza, talleres y propuestas permanentes

El domingo 22 a las 8.30 se realizará un Safari Fotográfico en el Pueblo Perdido de la Quebrada, una actividad gratuita para recorrer el sitio y la Quebrada del Tala.

El lunes 23, en ese mismo espacio, se dictará un Taller de Vainas de Cuero de 17 a 19 horas, mientras que a las 18 horas se presentará el espectáculo Gladiadoras KPOP en el Cine Teatro Catamarca.

A estas propuestas se suman experiencias permanentes en la Capital:

Kayak.

Escalada.

Tirolesa en el Eco Parque de El Jumeal.

Recorridos guiados y circuitos urbanos.

Visitas a sitios emblemáticos, como la Gruta de la Virgen del Valle.