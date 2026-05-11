Dolor en Villa Cubas por el fallecimiento de un histórico hincha

El Club Sportivo Villa Cubas expresó un profundo pesar por la muerte de Luis "Payo" Galíndez, histórico simpatizante de la institución.

En un sentido mensaje difundido en redes sociales, el "León" despidió a uno de sus hinchas más identificados con la historia y la pasión del club.

Comunicado oficial del Club Sportivo Villa Cubas

En sus redes sociales, "El León" publicó un sentido mensaje de despedida:

"El Club Sportivo Villa Cubas despide con profundo dolor a Luis "Payo" Galíndez, histórico hincha y fiel acompañante de nuestro querido León.

Payo fue parte de la vida misma de Villa Cubas. De esos hinchas incondicionales que estuvieron siempre: alentando, acompañando y llevando los colores rojo y blanco con orgullo y pasión.

Su amor por el club quedará para siempre en la memoria de nuestra institución y de toda la familia villacubana.

Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su descanso eterno.

Hasta siempre, Payo. Tu pasión por Villa Cubas nunca será olvidada".

Luis "Payo" Galíndez, una figura entrañable para la familia villacubana

El mensaje oficial destaca a Luis "Payo" Galíndez como un histórico hincha y fiel acompañante del Club Sportivo Villa Cubas, subrayando su presencia constante en la vida institucional.

Entre los elementos resaltados por la institución se mencionan:

Su condición de hincha incondicional

Su acompañamiento permanente al equipo

Su apoyo constante "alentando, acompañando y llevando los colores rojo y blanco con orgullo y pasión"

Su fuerte vínculo emocional con el club, descrito como parte de "la vida misma de Villa Cubas"

Un legado de pasión y memoria

El comunicado enfatiza que el amor de "Payo" por el club quedará "para siempre en la memoria de la institución y de toda la familia villacubana".

Asimismo, el Club Sportivo Villa Cubas expresó su acompañamiento en este momento de dolor:

A sus familiares

A sus amigos

A sus seres queridos

Y concluye elevando "una oración por su descanso eterno", cerrando con una despedida cargada de emoción:

"Hasta siempre, Payo. Tu pasión por Villa Cubas nunca será olvidada".