Catamarca despliega su magia en el cierre de la Feria del Libro

Catamarca se prepara para cerrar su participación en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una programación que sintetiza su identidad cultural a través de la literatura, la historia y la música. Las actividades se desarrollarán entre el jueves 7 y el sábado 9 de mayo en el Stand Norte Cultura del Pabellón Ocre, ubicado en el predio de La Rural de Palermo.

En esta etapa final, la provincia presenta una agenda diversa que articula propuestas narrativas, investigaciones históricas, desarrollos innovadores y espectáculos en vivo. El cronograma refleja un recorrido por distintas expresiones culturales que ponen en valor tanto la producción literaria contemporánea como el patrimonio y las tradiciones del territorio catamarqueño.

Narrativa y reflexión

La jornada del jueves 7 de mayo comenzará a las 17 horas con la presentación de "El último pasajero", obra de César Noriega, publicada por Quebracho Editora. La novela aborda la historia de Emilio Roma, un poeta y agricultor que sostiene una profunda creencia en el amor, en una trama que combina sensibilidad y reflexión.

La sinopsis de la obra destaca que el libro recoge "vidas tan novelescas que el destino pone un escribiente atento y amoroso para que las vuelque en palabras". Noriega, nacido en La Merced y radicado en Villa Dolores, es profesor en Psicología y Gestión Educativa, integrante de la SADE filial Catamarca y del grupo literario La Cueva. Su trayectoria incluye la novela "Últimas noticias sobre Marta", que obtuvo el primer premio en las Obras Trienales de Literatura de la Municipalidad de la Capital.

A las 18 horas, el historiador Claudio Balsa presentará "Archivum sobre Andalgalá", una obra que recopila fechas y hechos sobresalientes del departamento Andalgalá, aportando una mirada documental sobre su desarrollo histórico.

El cierre de la jornada, a las 21 horas, estará a cargo de Víctor Leopoldo Martínez, quien presentará "Juicio al sistema educativo argentino". Nacido en Catamarca en 1951, Martínez cuenta con estudios en Ingeniería, Ciencias Políticas y Comunicaciones en Buenos Aires, y se desempeña como periodista, investigador y documentalista. Entre sus trabajos se destacan "Crónica de los Locos Bajitos" y la dirección de la publicación "El Emilio", iniciativa editorial que impulsa desde 2002.

Memoria, identidad y patrimonio cultural

El viernes 8 de mayo continuará la programación con propuestas que profundizan en la memoria colectiva y las raíces culturales. A las 16 horas, Rosa Guzmán presentará dos de sus obras: "Memorias de mi abuelo" y la antología "Bonita trama".

La autora, oriunda de la Puna catamarqueña, pone en palabras historias familiares y comunitarias que rescatan la transmisión oral y el valor de las tradiciones. Sus textos recuperan la memoria de su abuelo y de su pueblo, reivindicando la sabiduría de los mayores y la importancia de las historias que han circulado de generación en generación.

En relación con su participación, Guzmán expresó su orgullo por poder llevar a la feria "el paisaje, historia, cultura y vivencias en la voz desde el interior profundo y distante de este pedacito de tierra puneña como es El Peñón, Antofagasta de la Sierra".

A las 17 horas, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, junto a la directora de Patrimonio Cultural, Edith Cardoso, presentarán "Guardianes de las Coplas", un videojuego educativo desarrollado por la Dirección de Patrimonio Cultural.

La propuesta invita a los jugadores a asumir el rol de un joven heredero del folklorólogo catamarqueño Juan Alfonso Carrizo, quien recorre el Noroeste argentino en busca de coplas perdidas. El recorrido incluye escenarios inspirados en obras del artista Laureano Brizuela, y permite recolectar objetos, fotografías y piezas vinculadas a la identidad cultural de la región.

Entre los aspectos destacados del videojuego se encuentran:

Recorrido por escenarios del Noroeste argentino.

Inspiración visual en obras de Laureano Brizuela.

Recuperación de coplas y patrimonio cultural.

Integración de objetos y piezas históricas en la experiencia.

Un cierre con poesía y música

El sábado 9 de mayo, a las 18 horas, Catamarca cerrará su participación en la feria con el espectáculo poético-musical "Paisaje", a cargo de Alejandro Acosta y Celina Galera. La propuesta combina palabra literaria y música para construir un recorrido sensorial por el territorio catamarqueño, abarcando desde la Puna hasta los valles. A través de la guitarra de Acosta y la voz de Galera, el espectáculo desarrolla una narrativa que integra canciones, poesía e imágenes proyectadas de artistas visuales de la provincia.

La puesta en escena propone una experiencia que articula sonido e imagen, donde la poesía irrumpe entre las composiciones musicales para dar voz a las historias y a los habitantes del paisaje catamarqueño.