Catamarca expuso su modelo educativo en el XVIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras

Representantes de la Municipalidad de la Capital participaron del XVIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, realizado en la ciudad de Granollers, España, un espacio de alcance global que reunió a gobiernos locales de todos los continentes adheridos a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

En este encuentro, se presentaron los principales ejes educativos y programas que posicionan a Catamarca Capital como una Ciudad Educadora comprometida con la inclusión, la innovación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, consolidando su presencia en una red internacional de intercambio de políticas públicas.

El evento convocó a más de 500 gobiernos locales de todos los continentes, configurándose como un ámbito de referencia para el debate sobre el rol de las ciudades en la construcción de sociedades más inclusivas y participativas.

La delegación catamarqueña y su representación institucional

La representación de la ciudad estuvo integrada por dos funcionarias del área educativa municipal:

Patricia Lobo , especialista y administradora de Planeamiento e Innovación Educativa

, especialista y administradora de Planeamiento e Innovación Educativa Eugenia Gordillo, licenciada y asesora del área

Ambas funcionarias representaron institucionalmente a Catamarca Capital en un espacio de alto nivel técnico y político, donde se compartieron experiencias de gestión educativa con ciudades de trayectoria consolidada en la red internacional.

Mesa Latinoamericana: intercambio entre ciudades de la región

En el marco del congreso, las representantes catamarqueñas participaron de la Mesa Latinoamericana, un espacio de intercambio conformado por capitales y localidades de la región dentro de la Red Internacional.

Allí se compartieron experiencias de gestión junto a representantes de ciudades como:

Rosario

San Justo

San Pablo

Medellín

Curitiba

Montevideo

Santa Fe

Passo Fundo

entre otras

Este espacio permitió poner en común políticas, desafíos y estrategias educativas en contextos urbanos diversos, fortaleciendo el diálogo entre gobiernos locales de América Latina.

El debate: ciudades frente a sociedades polarizadas

El eje central del debate estuvo orientado al análisis del rol de los gobiernos locales frente a los desafíos de sociedades polarizadas, abordando estrategias destinadas a fortalecer:

El pensamiento crítico

La convivencia democrática

La participación ciudadana

La cohesión social

En este marco, la educación fue abordada como una herramienta estructural para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento del tejido social en entornos urbanos complejos.

Catamarca Capital: políticas educativas y experiencias locales

Durante su exposición, Catamarca Capital presentó el proceso de construcción de su propio proyecto educativo, destacando iniciativas de alto impacto territorial que articulan inclusión, innovación y desarrollo comunitario.

Entre las experiencias compartidas se encuentran:

Acciones de educación inclusiva bajo el programa de fortalecimiento específico

bajo el programa de fortalecimiento específico Escuelas territoriales barriales

Plan Municipal de Idioma Inglés (PMI)

Iniciativas de educación financiera a través del programa "Aprender a Emprender"

a través del programa "Aprender a Emprender" Propuestas de educación ambiental y movilidad sostenible

Estas políticas reflejan una estrategia educativa integral que articula distintos niveles de intervención en el territorio.

Articulación con universidades y organismos científicos

Otro de los ejes presentados fue el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Catamarca y el CONICET, orientado a la generación de información estratégica para la toma de decisiones en política educativa.

En este marco, se destacaron:

Estudios sobre trayectorias estudiantiles

Desarrollo de cartografías sociales digitales

Elaboración de un Plan Educativo Integral con enfoque territorial

Esta articulación permite consolidar una base de conocimiento aplicada a la planificación educativa local, integrando evidencia científica y gestión pública.

Un proceso institucional sostenido en el tiempo

La participación en el congreso se inscribe en el proceso iniciado con la adhesión formal del municipio a la AICE, aprobada mediante la Ordenanza Municipal N.º 8806/25.

Como parte de este recorrido institucional, en abril del presente año la ciudad fue sede de una jornada junto a autoridades de la Delegación para América Latina de la red, consolidando una política pública que entiende a la educación como eje transversal del desarrollo urbano.

Proyección y continuidad de la agenda internacional

Para dar continuidad a esta agenda de trabajo, la Delegación para América Latina de la AICE convocó a un encuentro virtual de reflexión previsto para el jueves 18 de junio. En esta instancia, las ciudades participantes compartirán aprendizajes y proyecciones surgidas de la experiencia europea, con el objetivo de fortalecer la construcción colectiva de respuestas frente a los desafíos actuales de las comunidades.

Acceso a información y documentación oficial

Los registros fotográficos y las conclusiones completas de las jornadas académicas desarrolladas en España pueden consultarse en los canales oficiales de comunicación de la Secretaría de Educación de la Capital, donde se centraliza la documentación institucional de la participación de Catamarca Capital en el congreso internacional.