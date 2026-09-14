La UNCA reúne a especialistas de América Latina para debatir sobre cárcel y derechos humanos

En el marco del 54° aniversario de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), la Facultad de Humanidades llevará adelante las VII Jornadas del NOA, II Jornadas Nacionales y I Jornadas Latinoamericanas "Cárcel y Sociedad", bajo el lema "Universidad pública, derechos y compromiso con la dignidad humana".

El encuentro se desarrollará los días 16, 17 y 18 de septiembre en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y tendrá como eje la generación de un espacio académico destinado a promover la reflexión crítica y el intercambio en torno a las múltiples problemáticas vinculadas con el sistema penal y las instituciones de encierro.

La propuesta busca, además, favorecer la construcción colectiva de conocimientos sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los procesos de reintegración social, incorporando distintas miradas provenientes del ámbito universitario, institucional y social.

Las jornadas son organizadas por el Grupo de Investigación sobre Cárcel y Sociedad en Catamarca (GICSyCA), dependiente de la Facultad de Humanidades, y se desarrollarán bajo una modalidad híbrida. Esto permitirá combinar actividades presenciales con propuestas virtuales a través de Google Meet.

Convocatoria con alcance regional, nacional y latinoamericano

Esta edición adquiere una relevancia especial por su carácter regional, nacional y latinoamericano. La convocatoria reunirá en Catamarca a especialistas, investigadores, docentes, estudiantes y referentes institucionales de distintos puntos del país y de América Latina.

Según explicó el director de GICSyCA, Dr. Mario Arnoldo Alanís, participarán investigadores pertenecientes a trece universidades nacionales, además de destacados especialistas internacionales. Los participantes expondrán investigaciones y experiencias vinculadas con los distintos sistemas penitenciarios y las diversas realidades carcelarias existentes en América Latina. De esta manera, el encuentro se plantea como un ámbito para poner en diálogo investigaciones, experiencias y conocimientos producidos desde diferentes espacios académicos y territoriales.

La presencia de representantes de Argentina, Brasil, México y Uruguay, entre otros países de la región, permitirá ampliar el alcance de las discusiones y situarlas en una perspectiva latinoamericana.

Derechos humanos, educación y salud, entre los principales ejes

La agenda de las jornadas incluirá una amplia variedad de temas relacionados con el sistema penal y las instituciones de encierro. Entre los principales ejes de debate se encuentran:

Derechos humanos.

Políticas penitenciarias.

Educación en contextos de encierro.

Salud en contextos de encierro.

Prevención de la tortura.

Historia de las instituciones penales.

Arte carcelario.

Egreso penitenciario.

Reintegración social.

La diversidad temática busca abordar las instituciones de encierro desde diferentes perspectivas, incorporando tanto las condiciones vinculadas con los derechos humanos como las experiencias educativas, sanitarias, culturales y sociales desarrolladas en contextos penitenciarios.

En este marco, el debate sobre el egreso penitenciario y la reintegración social ocupará también un lugar dentro de una agenda que contempla las distintas etapas y dimensiones relacionadas con las personas privadas de libertad y su vínculo con las instituciones.

Conferencias, talleres y espacios de intercambio

La programación estará integrada por diferentes formatos de participación y discusión académica. Las jornadas incluirán conferencias, mesas panel, presentación de investigaciones, talleres y conversatorios, además de muestras culturales. También se habilitarán espacios de intercambio entre universidades, organismos públicos y organizaciones sociales, con el propósito de favorecer el diálogo entre distintos actores vinculados con las problemáticas que atraviesan el sistema penal y las instituciones de encierro.

La modalidad híbrida permitirá que parte de estas actividades se desarrolle de manera virtual mediante Google Meet, al tiempo que la sede catamarqueña concentrará las propuestas presenciales.

El encuentro, de este modo, combinará la exposición de investigaciones con instancias de intercambio y participación, en una propuesta que reúne dimensiones académicas, institucionales, sociales y culturales.

La sede será el CIIC Catamarca

La sede principal de las jornadas será el CIIC Catamarca, ubicado en el edificio del ex Hotel Sussex, actual EDI Provincial, sobre Avenida Circunvalación y Ruta Nacional 38, acceso sur de la ciudad.

Las acreditaciones comenzarán el miércoles 16 de septiembre a partir de las 8:00 hs., dando inicio a las actividades previstas para esta edición de las jornadas.

La elección de este espacio permitirá concentrar allí la actividad principal del encuentro durante sus tres jornadas, que se desarrollarán en Catamarca bajo el lema que pone en primer plano el papel de la universidad pública y su compromiso con los derechos y la dignidad humana.

Presentarán el libro "Cartografías del Encierro"

Como parte de las actividades previstas, las jornadas incluirán además la presentación del libro "Cartografías del Encierro. Subjetividades, espacios y saberes en disputa".

Se trata de una obra colectiva vinculada al proyecto de investigación "Tramas Carcelarias: Educación, Cultura, Salud y Políticas Penitenciarias", que aborda desde una perspectiva colectiva cuestiones relacionadas con los espacios de encierro, las subjetividades y los saberes que se encuentran en disputa en esos contextos. La presentación se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 19:30, en el EDI Provincial, y contará con la participación de:

Dr. Mario Arnoldo Alanís , compilador.

, compilador. Mgter. Ana del Huerto Cardoso , coordinadora.

, coordinadora. Prof. Gabriela del Valle Narváez.

La actividad se integrará así al programa de las jornadas y permitirá presentar públicamente una producción vinculada con uno de los proyectos de investigación relacionados con las temáticas centrales del encuentro.

Una propuesta académica con mirada latinoamericana

Las jornadas "Cárcel y Sociedad" se desarrollarán durante tres días y reunirán en Catamarca a investigadores de trece universidades nacionales, junto con especialistas internacionales y representantes de distintos países latinoamericanos.

La combinación de conferencias, investigaciones, mesas panel, talleres, conversatorios, muestras culturales y espacios de intercambio permitirá abordar desde múltiples perspectivas cuestiones relacionadas con el sistema penal, las instituciones de encierro, los derechos humanos, la educación, la salud, la prevención de la tortura, el arte, el egreso penitenciario y la reintegración social.

En el marco del aniversario de la Universidad Nacional de Catamarca, la Facultad de Humanidades se convertirá así en sede de una convocatoria que amplía su alcance desde el NOA hacia el ámbito nacional y latinoamericano, con una agenda centrada en la reflexión académica y el compromiso con los derechos y la dignidad humana.

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