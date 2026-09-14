Catamarca se prepara para el fenómeno de El Niño: "La provincia está monitoreando"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó oficialmente que actualmente se registran condiciones correspondientes al fenómeno de El Niño, un evento de relevancia para el comportamiento del clima regional y nacional. De acuerdo con los informes técnicos emitidos por el organismo, existe una probabilidad cercana al 100 % de que esta fase climática continúe de manera sostenida durante agosto, septiembre y octubre de 2026.

El escenario adquiere particular importancia para Catamarca a medida que se aproxima la primavera y posteriormente la temporada estival. Al trasladar las condiciones generales previstas al territorio provincial, los datos oficiales permiten anticipar que la evolución de El Niño podría favorecer durante los próximos meses una mayor disponibilidad de humedad y condiciones más propicias para las precipitaciones.

En este contexto, la provincia comenzó a profundizar las acciones de seguimiento y prevención, con el objetivo de anticiparse a los posibles efectos que pueda generar el fenómeno climático y fortalecer la articulación entre los distintos organismos que intervienen ante situaciones de emergencia.

Reunión de articulación este miércoles

En ese marco, este lunes, en Casa de Gobierno, el ingeniero Walter Zárate, de Protección Civil, y el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, informaron sobre la realización de un evento destinado a la articulación y coordinación de acciones frente al impacto que podría tener El Niño en Catamarca.

El encuentro se desarrollará este miércoles en el Centro de Profesionales de Ciencias Económicas, ubicado en calle República, en el horario de 13 a 18 horas. Contará con la presencia de autoridades nacionales y provinciales y tendrá como uno de sus principales objetivos mostrar las tareas que ya se vienen desarrollando en materia de prevención, además de las acciones previstas para enfrentar el posible impacto del fenómeno.

La jornada estará orientada al seguimiento de la evolución de El Niño y permitirá poner en común el trabajo que se lleva adelante desde diferentes áreas vinculadas con la prevención, el monitoreo y la respuesta ante emergencias.

Presencia de organismos nacionales y provinciales

Walter Zárate explicó que el encuentro contará con la participación de equipos técnicos y autoridades de diferentes organismos nacionales. El funcionario destacó la importancia de que Catamarca se encuentre preparada frente al escenario previsto.

"Hay que estar preparados y por esto estará este miércoles el equipo de la Agencia Federal de Emergencias, el equipo técnico-científico, representantes del Servicio Meteorológico Nacional, de la Dirección de Monitoreo de Emergencias, que es el SINAME, la Dirección Nacional de Operaciones y demás autoridades, para justamente poner a la provincia de Catamarca en el centro de la región ante esta emergencia", indicó.

La convocatoria apunta así a fortalecer la articulación institucional y a presentar las medidas que se encuentran en marcha para gestionar los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas que podrían registrarse durante los próximos meses. En ese sentido, Zárate remarcó que el trabajo preventivo ya se encuentra en desarrollo y que la provincia mantiene un seguimiento permanente de la situación.

"La provincia está trabajando, está monitoreando y se llevan adelante todas las tareas de prevención respecto a lo que pueda llegar a ocurrir ante el fenómeno del Niño", afirmó.

El NOA, entre la sequía y las tormentas

Al referirse específicamente a las previsiones para la región, el responsable de Protección Civil señaló que, si bien el mayor impacto de El Niño está anunciado para el NEA, el panorama para el NOA presenta otras características.

Según explicó, en esta región, además de la situación de sequía, se ha pronosticado un mayor índice de tormentas durante la temporada correspondiente a primavera-verano. "Se estima que pueden incrementarse un 50% la cantidad de tormentas que pueden azotar en la temporada estival, lo que es primavera-verano", señaló Zárate.

El funcionario utilizó un ejemplo para dimensionar la posibilidad planteada por los pronósticos: "Es decir, si antes teníamos 3, 4 tormentas, por citar un ejemplo, en la semana ahora podemos tener el doble".

No obstante, Zárate puso énfasis en que se trata de una previsión y que será necesario aguardar la actualización de los informes oficiales para contar con un panorama más preciso. "Pero bueno, son pronósticos y hay que esperar los pronósticos trimestrales del Servicio Meteorológico", aclaró.

Prevención sobre ríos y obras para gestionar el riesgo

La estrategia provincial no se limita al seguimiento de las condiciones meteorológicas. En su presentación, Zárate también detalló algunas de las tareas preventivas que ya se están ejecutando con participación de los municipios y de diferentes organismos y ministerios.

Entre las acciones mencionadas se encuentra el trabajo de limpieza de ríos, una tarea en la que colaboran los municipios, mientras que otros organismos y ministerios avanzan con obras destinadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales crecidas.

En particular, el funcionario destacó la construcción de puentes como parte de las medidas orientadas a gestionar el riesgo y disminuir las posibles consecuencias derivadas de los fenómenos asociados al comportamiento de los cursos de agua.

"La provincia está trabajando, de hecho los municipios nos colaboran en la limpieza de ríos, y otros organismos y ministerios están avanzando en las construcciones de puentes para así gestionar el riesgo, disminuir, mitigar o reducir las posibles consecuencias de crecidas de ríos", remarcó.