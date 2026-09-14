La UNCA celebró sus 54 años con una gala con música, teatro y la memoria de Esquiú

En el marco de la celebración por el 54° aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca, que se cumple el 12 de septiembre, el pasado viernes se llevó a cabo una Gala Cultural en el Aula Magna de la UNCA, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria.

La propuesta fue concebida como un espacio de celebración en el que distintas expresiones artísticas vinculadas con la Universidad confluyeron para acompañar una fecha significativa para la institución. La gala reunió al Coro Universitario, el Teatro Universitario, el Ballet Folclórico y el Conjunto de Malambo, configurando una programación que combinó música coral, producción audiovisual, teatro y danza.

El recorrido artístico permitió presentar diferentes expresiones desarrolladas desde el ámbito universitario, al tiempo que incorporó como uno de sus ejes la figura de Fray Mamerto Esquiú, cuya vida y legado fueron abordados tanto desde el lenguaje documental como desde la representación teatral.

El Coro Universitario abrió la gala

El evento comenzó con la presentación del Coro Universitario, dirigido por el Lic. Hugo Espíndola. La agrupación deleitó al público presente con tres obras que conforman un ciclo, correspondientes a los tres "epitafios" que Miguel de Cervantes dedicó a los tres personajes principales de Don Quijote de la Mancha.

Estas obras fueron musicalizadas por el compositor Rodolfo Halffter, lo que permitió que la apertura de la gala estuviera marcada por una propuesta musical vinculada con una de las grandes obras de la literatura.

La presentación del Coro Universitario constituyó así el primer momento de una programación que posteriormente incorporaría otras disciplinas artísticas.

Esquiú, protagonista

Luego de la presentación coral, se proyectó el documental "Esquiú: el orador, el hombre", una producción de UNCA TV realizada con la colaboración de Radio Universidad. El documental recorre la vida y el legado de Fray Mamerto Esquiú, incorporando una mirada sobre una figura vinculada con la identidad catamarqueña.

La producción forma parte del ciclo "Identidades catamarqueñas: explorando huellas", llevado adelante por el Centro de Comunicación de la UNCA, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.

La incorporación del documental dentro de la Gala Cultural permitió sumar al programa una propuesta audiovisual destinada a recuperar y recorrer aspectos relacionados con la vida y el legado de Esquiú. De esta manera, la celebración institucional no se limitó a una presentación artística, sino que incluyó también una producción destinada a explorar una figura abordada desde la perspectiva de la identidad catamarqueña.

El documental pertenece específicamente a un ciclo que tiene como eje la exploración de huellas vinculadas con las identidades de Catamarca, y su inclusión en la gala aportó un nuevo lenguaje a la propuesta.

Un monólogo para cerrar la celebración

El cierre de la Gala Cultural estuvo a cargo de la obra teatral "Esquiú, mirando el alba", dirigida por la Prof. Marité Pompei y la Lic. Emilia Vera Córdoba.

La pieza es un monólogo perteneciente al reconocido escritor César Augusto Vera Ance, en el que el propio Fray Mamerto Esquiú toma la palabra y habla en primera persona. El personaje fue interpretado por el actor Hugo Velárdez, quien asumió la representación de Esquiú dentro de una propuesta teatral que permitió abordar su figura desde una perspectiva escénica.

La obra sumó además distintas expresiones artísticas para construir su presentación. La representación estuvo acompañada por la danza del Grupo de Malambo y del Ballet Folclórico Universitario, bajo la dirección del Prof. Antonio Costilla, mientras que el Coro Universitario aportó el canto y la música.

Así, el cierre de la gala reunió nuevamente varias de las expresiones artísticas que habían formado parte de la celebración.

Autoridades presentes

La Gala Cultural contó también con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca. Entre los asistentes estuvieron el Rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, y el Secretario de Extensión Universitaria, Ing. Adolfo Agüero, además de otras autoridades.

La participación de representantes de la conducción universitaria acompañó una celebración organizada desde la Secretaría de Extensión Universitaria, área que tuvo a su cargo la organización de esta propuesta cultural.

La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la UNCA, escenario elegido para una gala que reunió a diferentes expresiones artísticas de la institución en el marco de su aniversario.