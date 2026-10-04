Catamarca fue sede del XXVIII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) fue sede del XXVIII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, una convocatoria que convirtió al Aula Magna y a la Facultad de Derecho en epicentros nacionales del debate sobre la protección de los derechos de usuarios y consumidores frente a los cambios producidos por las nuevas tecnologías.

El encuentro tuvo como eje central "El derecho del consumidor frente al paradigma tecnológico", una temática que permitió abordar las transformaciones que atraviesan las relaciones de consumo y los nuevos escenarios que deben enfrentar tanto las personas consumidoras como los organismos encargados de proteger sus derechos.

La convocatoria reunió en Catamarca a referentes, juristas y especialistas de reconocida trayectoria a nivel nacional. Entre ellos se destacaron Gabriel Stiglitz, Javier Arias Cáu, Sebastián Barocelli, Sandra Frustagli y Carlos Hernández, además de otros profesionales vinculados con el estudio y la defensa de los derechos del consumidor.

En este contexto, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, área dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, tuvo una participación activa en la organización y en el desarrollo de las jornadas. Uno de los principales aportes estuvo a cargo de su titular, Sergio Paredes Correa, quien ofreció una conferencia específicamente vinculada con los desafíos que plantea la tecnología para las autoridades de aplicación.

Un debate centrado en el paradigma tecnológico

La elección del eje "El derecho del consumidor frente al paradigma tecnológico" puso en el centro de las jornadas una realidad que atraviesa la vida cotidiana de las personas consumidoras: la incorporación cada vez más extendida de herramientas y canales digitales en las relaciones de consumo.

La exposición de Paredes Correa estuvo enfocada precisamente en esa transformación. Bajo el título "El paradigma tecnológico y las relaciones de consumo: desafíos para la autoridad de aplicación", el funcionario analizó el impacto de las nuevas tecnologías y planteó la necesidad de que los organismos de protección puedan desarrollar respuestas acordes con los escenarios que generan estas nuevas modalidades.

La cuestión no se limita a la aparición de nuevas herramientas, sino también a las situaciones que pueden producirse a partir de su utilización. Las relaciones entre consumidores, entidades financieras y canales digitales incorporan nuevos desafíos para los organismos responsables de intervenir cuando los derechos de las personas pueden verse afectados.

En ese marco, el congreso permitió colocar esas transformaciones en el centro de una discusión jurídica y técnica con participación de especialistas de distintas trayectorias.

Las ciberestafas, uno de los principales desafíos

Uno de los temas principales abordados durante las jornadas fue el fenómeno de las ciberestafas, una problemática que plantea nuevos desafíos para las autoridades de aplicación.

La expansión de operaciones realizadas mediante canales digitales, entidades financieras y billeteras virtuales genera situaciones frente a las cuales los mecanismos tradicionales de protección deben encontrar respuestas adecuadas a las características de estos nuevos escenarios. La exposición presentada desde Catamarca puso particular atención en esta problemática y en la necesidad de actuar frente a situaciones de fraude digital que pueden generar consecuencias tanto económicas como personales para quienes resultan afectados.

En este sentido, la experiencia de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Catamarca ocupó un lugar relevante dentro de la presentación de Paredes Correa.

La experiencia de Catamarca y las medidas preventivas

Durante su exposición, el titular de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor presentó la experiencia desarrollada desde el organismo provincial, con especial énfasis en la utilización de medidas preventivas como herramientas de protección inmediata.

El objetivo de estas herramientas está orientado a evitar que determinadas situaciones vinculadas con fraudes digitales produzcan consecuencias capaces de afectar los derechos de las personas consumidoras. La presentación permitió mostrar una experiencia concreta desarrollada desde Catamarca frente a una problemática que, de acuerdo con el eje del congreso, requiere respuestas acordes con las transformaciones tecnológicas que atraviesan actualmente las relaciones de consumo.

Más allá de lo económico

Uno de los puntos destacados durante la exposición fue que la protección de las personas consumidoras frente a las nuevas modalidades tecnológicas no se limita exclusivamente a la defensa de sus intereses económicos. La problemática también involucra la tutela de otros derechos vinculados con la dignidad, la integridad y la seguridad. De este modo, las consecuencias derivadas de determinadas situaciones de fraude digital pueden superar el aspecto estrictamente patrimonial y generar efectos personales.

Esta perspectiva permitió ampliar el debate sobre el rol de los organismos de protección. Frente a escenarios en los que intervienen herramientas digitales, entidades financieras y billeteras virtuales, las autoridades de aplicación deben afrontar situaciones que requieren respuestas vinculadas con las características particulares de estas nuevas relaciones de consumo.

La experiencia presentada por Defensa del Consumidor de Catamarca puso el foco precisamente en la importancia de contar con herramientas preventivas que permitan intervenir de manera inmediata ante determinadas situaciones y evitar que el perjuicio se profundice.