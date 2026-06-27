  • Dólar
  • BNA $1445 ~ $1495
  • BLUE $1495 ~ $1515
  • TURISTA $1878.5 ~ $1878.5

10 C ° ST 9.12 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de junio de 2026

Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de junio de 2026

27 Junio de 2026 07.10

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 27 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también