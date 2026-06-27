El pronóstico del tiempo para el último fin de semana de junio en Catamarca

El sábado 27 de junio se presenta como una jornada relativamente estable en la Capital, aunque dentro de un marco térmico invernal propio de la época. El cielo estará parcialmente nublado, configurando un escenario de alternancia entre momentos de sol y cobertura nubosa.

En cuanto a las condiciones del viento, soplará desde el sur con intensidad leve, alcanzando aproximadamente los 20 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca durante gran parte del día.

El comportamiento de las temperaturas será el siguiente:

Mínima: 7°C

7°C Máxima: 18°C

Este rango térmico refleja una amplitud moderada entre la mañana y la tarde, con un ascenso que permitirá un ambiente más templado hacia las horas centrales del día, sin perder la característica general de frescura.

En lo que respecta a las precipitaciones, el panorama es completamente estable:

Precipitación estimada: 0 mm

La ausencia de lluvias consolida un escenario seco, en línea con la estabilidad atmosférica prevista para esta primera jornada del fin de semana.

Ingreso de un frente frío y descenso térmico

El domingo 28 de junio marca un cambio en la dinámica atmosférica. Desde el amanecer comenzará a ingresar un frente frío desde el sur, un fenómeno que modificará progresivamente las condiciones en la región.

Este sistema estará acompañado por ráfagas de viento entre 15 y 35 km/h, lo que introduce una variabilidad mayor en la intensidad del viento respecto a la jornada anterior. Este incremento en la circulación del aire contribuye directamente al descenso de la temperatura.

Se espera un leve descenso térmico, con los siguientes valores:

Mínima: 8°C

8°C Máxima: 15°C

El cielo continuará presentándose parcialmente nublado, manteniendo cierta alternancia de cobertura sin llegar a condiciones de cielo completamente cubierto.

Al igual que el sábado, el domingo no presenta probabilidad de precipitaciones:

Precipitación estimada: 0 mm

Este dato refuerza la idea de un cambio de masa de aire, pero sin desarrollo de inestabilidad que derive en lluvias.

Ambiente más fresco y mayor cobertura nubosa

El lunes 29 de junio se instala como una jornada de características más invernales. El ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas algo más bajas respecto a los días previos.

Los registros térmicos previstos son:

Mínima: 9°C

9°C Máxima: 14°C

El cielo estará mayormente nublado, lo que indica una persistencia de la cobertura nubosa a lo largo del día, reduciendo los momentos de apertura solar en comparación con el fin de semana.

En materia de viento, se espera la presencia de circulación desde el sector noreste, con intensidades variables:

Viento noreste entre 10 y 30 km/h

Este cambio en la dirección del viento respecto al domingo introduce una nueva configuración en la dinámica atmosférica local, aunque sin alterar la estabilidad general del tiempo.

Al igual que en los días anteriores, no se prevén precipitaciones:

Precipitación estimada: 0 mm

PANORAMA EXTENDIDO

Como dato adicional relevante, se anticipa que a mitad de semana predominará una masa de aire frío y húmedo, lo que generará un marcado descenso de la temperatura en la región.

Este cambio no solo implicará un enfriamiento más pronunciado, sino también un aumento en la inestabilidad atmosférica en zonas específicas del territorio provincial. En este sentido, se destaca que aumentará la probabilidad de nevadas en zonas serranas.

Sin embargo, la información disponible aún es preliminar en cuanto a la localización exacta de estos fenómenos. Se aclara que:

En el próximo pronóstico se conocerá con mayor detalle las localidades dónde puede nevar.

Este anticipo configura un cierre de período marcado por la transición progresiva hacia condiciones más frías, con una evolución que será seguida de cerca en las próximas actualizaciones meteorológicas.