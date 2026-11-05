Catamarca se ilusiona con nuevas medallas en el cierre de los Juegos Evita 2026

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 comienzan a transitar sus instancias decisivas en Mar del Plata, donde las diferentes disciplinas van llegando a su culminación y la delegación de Catamarca mantiene su protagonismo con representantes que buscarán cerrar su participación con nuevos resultados destacados.

La delegación catamarqueña, coordinada por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, ya tiene garantizada una nueva medalla en Taekwondo. La protagonista es Milagro Nieva, quien alcanzó la final de la categoría Femenina -56 y este viernes irá en busca de la presea dorada. Su definición determinará si el resultado será de oro o plata, asegurando de antemano una nueva presencia provincial en el podio.

El Atletismo también sumó representantes a las instancias finales. Este jueves se confirmó la clasificación de Lucas Rivera, de Alijilán, Los Altos, a la definición de Lanzamiento de Bala. De esta manera, se incorporó a los finalistas que ya tenía la disciplina: Álvaro Álvarez, de San José, Santa María, en los 600 metros, y Sofía Ahumada, de Tinogasta, en Lanzamiento de Martillo.

A estas posibilidades se agregan otras definiciones previstas para este viernes. Cándido Sale, de Santa María, competirá en la final de Levantamiento, mientras que Federico Pacheco, representante de Capital, hará lo propio en BMX.

Vóley de Playa y Boxeo, otras oportunidades de podio

La agenda catamarqueña también contempla una instancia decisiva en Vóley de Playa Masculino. La dupla integrada por Exequiel Arce y Joaquín Brizuela Velazco, ambos de Capital, disputará el encuentro por el tercer puesto, con el objetivo de conseguir una nueva medalla para la provincia.

En Boxeo, por su parte, Ulises Carrizo, de Capital, logró avanzar tras imponerse por puntos ante San Luis. Con esa victoria, el representante catamarqueño se clasificó a las semifinales y este viernes tendrá la posibilidad de definir su continuidad en la lucha por la medalla de oro.

Así, entre finales, semifinales y encuentros por el podio, Catamarca mantiene abiertas distintas posibilidades de sumar nuevas conquistas en el tramo final de los Juegos.

Gimnasia completó sus competencias con resultados destacados

En Gimnasia Rítmica, el equipo de Valle Viejo cerró su participación luego de haber conseguido la clasificación a la final el miércoles. El conjunto estuvo integrado por Martina Romero Costa, Luciana Camaño Loretto, Candelaria Palanca Bertuzzi, Julieta Andrada Jaime y Rebeca Salcedo García.

Durante la jornada de este jueves, las representantes de Valle Viejo alcanzaron el cuarto puesto en Manos Libres, mientras que finalizaron en la quinta posición en Aro y Pelota, completando así su recorrido en la competencia.

En Gimnasia Artística también se registraron las posiciones finales de los representantes provinciales. Baltazar Alessandro y Joaquín Figueroa, ambos de Capital, finalizaron en el cuarto puesto. En Nivel 3, en tanto, Camila Maldonado Chanampa, de Tinogasta, y Olivia Vedia, de Capital, ocuparon el decimotercer lugar.

Judo cerró las participaciones individuales

Otra de las disciplinas que concluyó su actividad fue el Judo, que completó sus competencias individuales con la participación de los atletas de Capital. Las posiciones finales reflejaron los siguientes resultados: Luz María Otarola obtuvo el octavo puesto; Bautista Ahumada Cano, el décimo; Benicio Córdoba, el undécimo; Thiago Aguirre, el decimotercero; Lourdes Sotomayor, el decimocuarto; Julia Reyna Furque y Giuliana, el decimosexto; y Santino Noriega, el decimoctavo.