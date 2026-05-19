Catamarca impulsa el uso de tecnología con drones agrícolas

La Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue escenario de una importante jornada intensiva de capacitación orientada al manejo y servicios de drones agrícolas, una propuesta que despertó un marcado interés entre productores, técnicos y estudiantes vinculados al sector agropecuario provincial.

La actividad, organizada de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el INTA, reunió a especialistas y referentes técnicos que expusieron sobre las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al monitoreo y optimización de cultivos, en un contexto donde la agricultura de precisión gana cada vez más espacio dentro de las estrategias productivas.

La convocatoria tuvo una importante respuesta por parte del público, al punto que los cupos disponibles se agotaron rápidamente. Ese nivel de participación llevó a los organizadores a evaluar nuevas fechas para ampliar el acceso a la capacitación a quienes no pudieron asistir en esta primera instancia.

Innovación tecnológica aplicada al agro

El encuentro se desarrolló en la sede del INTA Catamarca y contó con una apertura institucional encabezada por autoridades provinciales y representantes del organismo nacional. Por parte del Gobierno provincial participaron:

Luis Castro.

Roxana Barrios.

Jorge Toledo.

En representación del INTA estuvieron presentes:

Daniel Moriconi.

Fernando Balbi.

La actividad estuvo enfocada en el uso de drones agrícolas como herramienta de tecnología de precisión destinada a mejorar el monitoreo de cultivos y optimizar recursos productivos. Durante las exposiciones se abordaron distintos aspectos vinculados con el funcionamiento de estos dispositivos aéreos remotamente manejados y las múltiples aplicaciones que la tecnología permite desarrollar en el ámbito agropecuario.

Tecnología de precisión para optimizar recursos

Uno de los ejes centrales de la capacitación estuvo vinculado a las ventajas que ofrecen los drones agrícolas en tareas de control y seguimiento productivo. Los especialistas explicaron cómo estas herramientas permiten:

Optimizar recursos en los procesos productivos.

Mejorar el monitoreo de cultivos.

Incorporar tecnología de precisión al trabajo agropecuario.

Adaptar nuevas herramientas tecnológicas a distintos usos rurales.

El despliegue técnico incluyó tanto contenidos teóricos como explicaciones prácticas relacionadas con el funcionamiento de los equipos y las posibilidades de aplicación en el territorio.

La jornada fue seguida con atención por los asistentes, entre quienes se encontraban productores agropecuarios, técnicos especializados y alumnos de cursos superiores vinculados al sector. Entre los participantes se destacó la presencia de estudiantes de la Escuela Agrotécnica de Alijilán, quienes formaron parte de la capacitación junto a otros actores del ámbito productivo provincial.

Especialistas y empresas

El cuerpo de disertantes estuvo integrado por profesionales de distintas sedes del INTA, quienes aportaron experiencias y conocimientos relacionados con la agricultura de precisión y el uso de drones en el sector productivo. Los expositores fueron:

Karina Zelaya.

Ricardo Rodríguez.

Emanuel Visentini.

Laura Cano.

Sonia Álvarez.

Además del trabajo conjunto entre organismos públicos, la jornada también promovió la articulación público-privada mediante la participación de empresas vinculadas al sector tecnológico y productivo.

Entre las firmas participantes estuvieron:

Chelala.

Geoland.

El Cardón.

La participación de estas empresas permitió complementar las exposiciones técnicas con experiencias y desarrollos vinculados al uso concreto de tecnologías aplicadas al agro.

Nuevas fechas en análisis por la alta demanda

El marcado interés que generó la propuesta quedó reflejado en el rápido agotamiento de los cupos disponibles para esta primera capacitación gratuita.

Frente a ese escenario, los organizadores confirmaron que se encuentran analizando la posibilidad de programar nuevas jornadas destinadas a quienes no pudieron acceder a esta edición inicial. La masiva convocatoria evidenció el creciente interés del sector agropecuario por incorporar herramientas tecnológicas vinculadas a la agricultura de precisión y la modernización de los sistemas productivos.

En ese contexto, la capacitación desarrollada en el INTA Catamarca marcó un nuevo paso en la incorporación de innovación tecnológica aplicada al agro provincial, con la participación conjunta de organismos públicos, especialistas y actores del sector privado.