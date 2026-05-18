Fito Páez será el gran cierre del Poncho 2026 con una noche histórica

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho confirmó a una de las figuras más trascendentales de la música en español para el cierre de su próxima edición. Fito Páez será el encargado de coronar la 55° edición del festival más importante del invierno argentino con un show previsto para el domingo 26 de julio en el Escenario Mayor.

El cantautor rosarino llegará a Catamarca en el marco de una nueva etapa artística y con una gira federal que lo reencontrará con públicos de distintas provincias del país. La presentación promete convertirse en uno de los momentos más destacados del Poncho 2026, con un recorrido por canciones que forman parte de la memoria colectiva argentina y latinoamericana.

La presencia de Fito Páez en el cierre del festival suma un nombre emblemático a la programación artística de una celebración que volverá a reunir música, cultura, tradición y propuestas para toda la familia en el Predio Ferial Catamarca.

Una figura central del rock en español

Con una trayectoria atravesada por el rock, la poesía, el cine y la composición, Fito Páez construyó una de las obras más influyentes de la música argentina contemporánea. A lo largo de los años, el músico rosarino desarrolló una carrera marcada por discos fundamentales que dejaron una huella profunda en distintas generaciones.

Entre sus trabajos más reconocidos aparecen Giros, El amor después del amor, Circo Beat, La Conquista del Espacio

Cada una de esas producciones consolidó una identidad artística propia, atravesada por la experimentación, la composición poética y una permanente búsqueda musical. La obra de Fito trascendió fronteras y se convirtió en una referencia dentro del rock latinoamericano, manteniéndose vigente a través del tiempo y acompañando a distintas generaciones de oyentes.

Canciones que marcaron generaciones

El repertorio de Fito Páez reúne algunas de las canciones más reconocidas de la música popular argentina y latinoamericana. Durante décadas, sus composiciones lograron instalarse en el imaginario colectivo con letras y melodías que permanecen vigentes. Entre los temas emblemáticos que forman parte de su trayectoria se encuentran:

"11 y 6"

"A rodar mi vida"

"Mariposa tecknicolor"

"Al lado del camino"

"Dar es dar"

"Un vestido y un amor"

Estas canciones continúan formando parte de recitales, encuentros musicales y festivales en distintos puntos de Latinoamérica, reafirmando la dimensión popular de su obra. La presentación en Catamarca permitirá revivir gran parte de ese repertorio histórico en el escenario principal del Poncho.

"Sale el Sol Tour 2026"

La actuación de Fito Páez en el Poncho se desarrollará además en el marco del "Sale el Sol Tour 2026", una nueva gira federal que marca el inicio de una etapa artística renovada en la carrera del músico. Según se informó, el espectáculo propone una nueva mirada sobre sus canciones más emblemáticas, incorporando:

Versiones inéditas

Nuevos arreglos

Una puesta renovada

Un recorrido artístico actualizado

La gira representa un nuevo capítulo dentro del recorrido del artista rosarino y busca establecer una conexión renovada con el público a partir de reinterpretaciones y nuevas propuestas escénicas.

Un presente artístico atravesado por la renovación

La llegada de Fito Páez al Poncho coincide además con un momento particular dentro de su carrera artística. El músico viene de presentar Novela, su trabajo discográfico más reciente, y de realizar una serie de conciertos que marcaron el comienzo de esta nueva etapa creativa.

Según se destacó, este período artístico está atravesado por la experimentación, la emoción, la renovación musical y el reencuentro con el público. Ese contexto le otorga un significado especial a la gira federal y a la presentación prevista en Catamarca, donde el músico encabezará la clausura de una nueva edición del festival.

Entradas y canales oficiales

La organización informó que las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets. Asimismo, toda la programación oficial podrá seguirse en los canales institucionales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

La presencia de Fito Páez en el cierre del Poncho 2026 anticipa una noche atravesada por clásicos, emoción y una fuerte conexión generacional, en el marco de una nueva edición de la fiesta cultural más importante de Catamarca.